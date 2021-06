- Publicidad -

Horror en La Matanza, la asesinó delante de su hijo de 5 años. Un vecino que socorrió ayer al nene de 5 años minutos después que su mamá fuera asesinada en una edificación abandonada de la localidad bonaerense de Villa Luzuriaga contó hoy que el niño le dijo “el hombre mató a mamá” y “la golpeó con un palo”.

Horror en La Matanza, la asesinó delante de su hijo de 5 años. “Le pregunté qué le pasó y me contestó ‘el hombre me dijo que me iba a venir a buscar y no vino más’”, relató Luis Bocetto, el vecino que asistió al hijo de la víctima, Gloria Cristina Domínguez Zimmerman de 29 años.

El testigo indicó a un canal metropolitano que junto con los empleados de un corralón de la zona tranquilizaron al niño y lo llevaron a una estación de servicio cercana para llamar a la policía. Y entonces el nene comenzó a contar según Luis Bocetto: «El hombre me trajo, era de día, vinimos con mamá. El hombre mató a mama»; atacó a mamá «con un palo», y luego agregó que el menor estaba en buen estado de salud.

Según Luis Bocetto, el hijo de la víctima narró también que el atacante le dijo «que lo espere, que iba a volver», pero que al hacerse de noche «salió porque tenía miedo».

Ahora se busca al sospechoso de haber matado a golpes a Gloria Cristina Domínguez Zimmerman (29), de nacionalidad paraguaya, cuyo cuerpo será sometido hoy a una autopsia para certificar las causas de la muerte y si fue víctima de un abuso sexual.

Su tía paterna dio una conferencia de prensa junto a Venerio Ocampo, esposo de Gloria y padre del niño confirmando cada palabra y hecho.

Según la mujer, su sobrino «vio todo y contó detalladamente» lo sucedido. Ocampo, en llantos, recordó que ayer a las 05.00 de la mañana él se fue a trabajar y que su esposa se quedó con su hijo.

«A las 8 fueron al kiosco y no supe nada más. No hablé con Gloria durante el día. Un señor encontró al nene llorando y llamaron a la policía», dijo y confirmó que su hijo «vio todo», cuando el agresor «le quitó la ropa» a su mamá y la atacó.

El cuerpo de la víctima fue encontrado ayer en un predio abandonado donde funcionaba un centro terapéutico, en Villa Luzuriaga, La Matanza, tras el pedido de auxilio del niño.

Más tarde, mediante el análisis de las cámaras de seguridad de la zona, se pudo obtener una imagen del momento en que Gloria, el niño y el sospechoso, vestido con una remera gris y un jean, caminan por la calle.

Ahora la hipótesis es que la mujer fue a comprar engañada al kiosco y que el sospechoso es cliente o proveedor.

