- Publicidad -

Novedades en el caso del ataque del Pitbull. El domingo al mediodía, en Los Patos y Granaderos se vivió una dramática situación cuando un pitbull escapó de una casa y atacó a Teresa Cortez, una señora de 83 años que se encuentra internada.

¿Cómo siguen las víctimas del ataque del Pitbull? Otros dos vecinos que intentaron salvar a la mujer, también terminaron con lesiones producto de las mordidas del animal. Para frenar el ataque, los policías que patrullaban la zona, mataron al perro de cuatro tiros en frente de unos 60 vecinos que presenciaban la escena.

El policía pidió a los testigos que no filmaran la escena que ya temían ser señalados como el autor de haberle quitado la vida al pitbull, aunque lo hizo con autorización del dueño.

Daniel es el dueño del pitbull. Lo tenía desde hacía 9 años y relató: “Estaba fuera de control, nadie lo iba a controlar, solamente un vecino se le abalanzó y pudo sacarsela. Yo no estaba, me llaman por teléfono, escucho los gritos y doy la orden: matenlo”.

- SUSCRIBITE GRATIS -

El American Pit Bull Terrier (APBT) es una raza canina de Estados Unidos que se originó con la llegada de los inmigrantes ingleses

Cuando llegó fue a la comisaría donde prestó declaración desde las 13:00 hasta las 16:00 aproximadamente. El perro fue llevado a zoonosis donde le hicieron los analisis correspondientes.

Daniel seguró que no comprende la reacción del perro: “Lo acariciaban los chicos, la gente pasaba por la reja él sacaba el hocico y lloraba, la gente lo acariciaba”.

Respecto a Teresa, la víctima de 83 años, se encuentra estable e internada a la espera de ver cómo evoluciona. El dueño del perro está en contacto con el sobrino de ella y a disposición de lo que necesite.

“Se me habrá escapado dos o tres veces pero jamás atacó a gente, ni animales, el animal no era feroz, no era malo, con nosotros subía arriba cuando llovía, tenía miedo, golpeaba la puerta para que lo entremos”, aseguró Daniel.

Ante los dichos del dueño, la reacción de los vecinos no tardó en llegar y señalaron: «Mentiroso cada vez que pasabas por ahi el perro te queria comer», acusó Liz Gaitán.

Dani Romero explicó: «La señora sigue hospitalizada con heridas de gravedad, ya que tiene comprometida la pierna y el brazo. El muchacho recibió una mordida en la cara pero está fuera de peligro».

Jimena Ocampo, otra de las vecinas, denunció: Mentiroso!!!! Ese perro era re agresivo!!! Q sacaba el hocico para y la gente lo acariciaba… Tomatelas!!! El buscaba acariciar con los dientes!!! Mis hijos no querían pasar por la vereda y hasta a amo me daba miedo por q parecía q tiraba la puerta abajo… No puede ser tan hipócrita este Sr.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos