Comenzaron los turnos para los mayores de 80 años. A partir del sábado, comenzaron a caer a los WhatsApp de los inscriptos turnos para al semana.

Comenzaron los turnos para los mayores de 80 años. Postas de lunes a viernes a mayores de 60 años con Sputnik, Componente 1. Hospitales, de lunes a miércoles a mayores de 60 años con Sputnik componente 1 y de jueves a sábado con componente 2.

👥 La priorización para la asignación de turnos va a ser:

Sputnik V

Mayores de 80

Mayores de 70

Sinopharm

Trabajadores de la salud mayores de 60

Mayores de 60

📍 Postas IOMA Personal de educación y seguridad con Sinopharm

La vacuna Sinopharm es una de las 3 vacunas desarrolladas por laboratorios chinos. Se autorizó de emergencia y arribaron al país 1 millón de dosis y el Gobierno nacional firmó un acuerdo para que lleguen otras 3 millones de dosis más está semana.

La vacuna requiere de dos dosis que deben aplicarse con 21 a 28 días de diferencia. Puede transportarse y almacenarse entre 2 y 8° C.

Tiene una eficacia del 79,34%, aunque los resultados de la fase III del ensayo clínico no fueron aún publicados en una revista científica. La vacuna se probó en 3.000 voluntarios argentinos.

Comenzaron los turnos para los mayores de 80 años

Inscripción en la Aplicación VacunatePBA

Tanto quedáte en casa, que se les paso por los altos a los hombres y mujeres, chicos, adolescentes, jóvenes y mayores que pueden anotarse en la Aplicación VacunataPBA.

No importa si uno no es personal de salud, de seguridad, docente, de riesgo y adulto mayor. Aunque tenga 22 años puede anotarse de todos modos. Y esto no significa que anotarse es hacer una «cola digital para vacunarse». Quizás a uno le toque dentro de meses, pero sino no está anotado, no lo vacunar jamás en la vida.

Los avisos por WhatsApp están funcionando mejor, pero lo más confiable es la aplicación.

Ahora bien, ¿cómo anotarse en la aplicación VacunatePBA para acceder a la vacuna?

Acá todo el tutorial.

Te contamos paso por paso y también para que lo puedas pasar, como anotarse a la Aplicación VacunatePBA que es el único medio seguro por el cuál a uno le avisan cuándo, dónde y a qué hora tiene asignada la vacuna.

¿Cómo anotarse en VacunatePBA para acceder a la vacuna? Los que la hora de inscribirse lo hicieron y pidieron que les avisen por WhatsApp o e-mail, lamentamos informales que no están llegan. En muchos casos fallan y la gente sigue esperando cuando tiene un turno asignado.

Ahora, sí, vamos paso por paso y no falla:

Tomo el teléfono y busco el ícono (el dibujo) del Google Play Store que es el que está señalado con la flecha. Lo encontré y le hago click:

Ir Goole Play Store para encontrar la App VacunatePBA

Como ocurre siempre, al abrir me aparece en la barra superior del buscador y ahí tipeo Vacunate. Y solo sale primera VacunatePBA que es la aplicación que vas a cargar a tu celular.

Tipear en el buscador del Google Play Store VacunatePBA y sale la aplicación.

La aplicación carga y se ve así. Con dos opciones Desinstalar (en mi caso caso porque la tengo instalar) e inmediatamente Abrir. Obviamente, le das a abrir para completar sólo tres datos.

Se carga la apliación y está lista para abrirla.

Al abrirla a aparece está pantalla con los tres datos que pide la aplicación. Número de DNI, Trámite del DNI (ya lo explicamos) y el sexo que figura en el DNI.

Acá es donde hay que prestar atención. Dónde dice Número de DNI, es fácil. Dónde dice Trámite N° / Of. ident. hay que copiar en la segunda línea de la aplicación que se ve acá abajo, el número de 11 dígitos que figura en tu último DNI. Si lo perdiste y lo recuperaste, pero en el interín te hiciste uno nuevo, va el Trámite N° / Of. ident. del nuevo. Cuidado con este detalle que en el que la mayoría se traba. Una vez completado, sólo hay que tocar donde dice Iniciar Sesión.

Es es la página principal y hay que completar tres datos.

Por las dudas, acá te señalamos cuál es el llamado Trámite N° / Of. ident., está en color verde bien claro y son 11 números. Los 4 que figuran abajo no son necesarios. Incluso da error la carga si uno los suma. El DNI de uno, lo sabe. Y el sexo el que figura en el documento.

El número de trámite del DNI en un color verde claro

Una vez que llenaste esos tres datos, te aparece está página:

La página de VacuntatePBA que avisa los turnos

Comenzaron los turnos para los mayores de 80 años

ATENCION

Noten el cambio. Una vez que uno se baja la aplicación, dice «Sin Turno». Punto. Nada más. Pasadas dos semanas, ya el sistema lo incorporó al registro en el que se encuentro los anotados. Es ahí cuando aparece la frase «Inscripción Registrada». O sea, ya uno está en carrera. Obviamente tiene que haber disponibilidad de vacunas.

Así se ve la App o aplicación VacunatePBA

Y si tocas la campanita, te notifica en el celular que tenés un mensaje. La aplicación es lo más confiable. También revisar a la mañana y a la noche la aplicación ya que alertan con cuatro o un día de anticipos cuándo, dónde y a que hora tenés que vacunarte.

Puede que también te llegue por mail el aviso. Pero no están llegando por WhatsApp.

E incluso un llamado del Ministerio de Salud de la Provincia de Buenos Aires para corroborar que te hayas informado.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos