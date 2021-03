¿Cuándo me toca vacunarme en Provincia de Buenos Aires? Es una incógnita y está bajo la responsabilidad de la Provincia de Buenos Aires. Nada tienen que ver los Municipios que solo ponen los espacios físicos.

¿Cuándo me toca vacunarme en Provincia de Buenos Aires? Si uno es docente, le toca de manera aleatoria. Esto significa que es a través de un sorteo. No importa la edad, preexistencias, ni factores de riesgo.

De nuevo, esto es para el caso de los docentes. Por eso, muchos maestros y profesores aún no pueden dar clases o se niegan porque tienen pre existencias como EPOC, ASMA, sobrepeso, una cardiopatía o un trasplante.

Por otro lado, los turnos se entregan en toda la Provincia de Buenos Aires de la misma manera. A través de un sistema informático priorizando a los grupos definidos por edad (grupos etarios). En este momento se están vacunando mayores de 60 años, haciendo foco en los de 70 años, docentes y seguridad. Y de nuevo, de manera aleatoria, que es una palabra más elegante que decir por sorteo.

Y hoy comenzaron a vacunar a docentes menores de 60 años porque la vacuna Sinopharm no puede darse a mayores de 60 años.

Por otro lado, si estás anotado es aleatorio. Incluso cuando tenés más de 70 años con comorbilidades, te toca de manera aleatoria al igual que los docentes.

«Comorbilidad» o «morbilidad asociada», es un término utilizado para describir dos o más trastornos o enfermedades que ocurren en la misma persona. Pueden ocurrir al mismo tiempo o uno después del otro. La comorbilidad también implica que hay una interacción entre las dos enfermedades que puede empeorar la evolución de ambas.

Así que repetimos. Si la persona, tiene uno o dos trastornos de salud, igual va al sistema de sorteo, excepto que sea paciente de riesgo. ¿Qué se hace? Se juntan todos los pacientes de riesgo, por franja etaria, y se decide la vacunación por sorteo también.

Los pacientes de riesgo son aquellos que tienen ASMA, Cardiopatía, Trasplantes y otras opciones que da al inscribirse y hay que declarar.

A su vez, los municipios solo aportan espacios físicos para la vacunación. Los coordinadores de cada centro de vacunación, son designados por la Provincia de Buenos Aires y los listados de la gente convocada salen el día anterior al futuro vacunado y al coordinador. Con esa constancia debe presentarse el futuro vacunado al Centro de Vacunación.

Si uno le pregunta a algún empleado o funcionario municipal «cuándo me toca la vacuna», no tiene respuesta porque, de nuevo, lo maneja la Provincia de Buenos Aires. El sistema no está claro. Excepto que es por sorteo, no hay nada cierto, excepto que los sorteos son diferentes.

Por ejemplo, se sortean a los docentes entre 18 y 59 años. Punto. Se sorteo a las personas con factores de riesgo entre 61 y 79 años. Y a su vez, a los que tienen la misma edad, pero no tienen riesgo. Lo que es imposible determinar, son las dosis que se asignan a cada grupo.

Lo que está claro, es que es por sorteo. Más allá de cualquier explicación, seguramente habrá adultos mayores que serán vacunados dentro de seis meses.

