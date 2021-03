Marcha contra en la Inseguridad entre Morón y La Matanza. Ayer, a las 20.00 vecinos de la zona límite entre ambos municipios, Morón y La Matanza, protestaron por la inseguridad con cacerolas y pancartas.

Marcha contra en la Inseguridad entre Morón y La Matanza. Gime Moreno escribió los motivos de la marcha: «¿No se puede salir a la calle entendes?, le reprocharon al gobierno que lidera Lucas Ghi. Y agregaron «¿Que se supone que hay que hacer? ¿Irse del país? Después no quiero escuchar que nos digan ‘quedate en Argentina estamos construyendo un país’ por que no están cuando los necesitamos. Se cortó una avenida (por la Avenida Don Bosco). Y nada. Los vecinos no pueden caminar por la calle. Es una vergüenza con la libertad que se manejan los ladrones. No queremos que en campaña pidan nuestro voto. Queremos vivir en paz.»

La concentración se realizó en la intersección de Agüero y Don Bosco, Morón Sur, por vecinos de ambos muncipios.

En el último mes, la inseguridad volvió a la agenda periodística y social y ya es irrefrenable excepto un golpe fuerte desde el Ministerio de Seguridad de la Provincia de Buenos Aires, a cargo de Sergio Berni, que luego de un raid televisivo en enero y febrero dejó los medios masivos de comunicación.

Dos días atrás, cuatro menores mataron un Federal retirado en Morón y los atrapan. Le le dispararon a Ángel Atilio López (70) quién antes se resistió al robo y se tiroteó con los cuatro delincuentes. El tiroteo ocurrió a las 23.17, en la esquina de Mariano Acha y Juan José Castelli.

Ángel Atilio López, Suboficial Mayor Retirado de la Policía Federal, fue trasladado al Hospital de Morón por el Móvil Zona 5 CP, pero finalmente murió.

La gente está verdaderamente asustada, e incluso los sectores medios con muchas protestas en Haedo y Villa Sarmiento y muchos reclamos en Castelar Norte, los sectores medios a los que les pueden sacar grandes bienes.

La mayor violencia se concentra en los barrios más humildes, pero la depredación más gran en los barrios más pudientes.

Ese mismo día por la noche, un sicario le disparó sin aviso a una cajera de un mini mercado sin motivos. Fue en la jurisdicción de la Sección Comisaría Morón 4ta., Gervasio Pavón. Un joven ingresó al local, sacó su arma y le disparó a la cajera sin que haya ningún motivo.

El hecho ocurrió en Mburucuya y Solari, Morón Sur, cuando el joven ingresó, sacó su arma y le disparó a Yuemey Zhuang (36), pasaporte G57394203, cajera del supermercado oriental ubicado en esa esquina.

El hombre realizó dos disparos y la víctima sufrió dos heridas leves. La policía busca al delincuente que protagonizó el acto intimidatorio Le produjo una herida en el dedo índice izquierdo y luego el hombre se dio a la fuga. La víctima está fuera de riesgo.

Cuando entró en el supermercado chino de Morón, el sicario llevaba un revolver en su mano derecha y en su mano izquierda tenía su teléfono celular. A medida que avanzaba hacia la cajera transmitía en vivo, por videollamada, el ataque. Para el agresor era tan importante balear a la encargada del local como registrar el ataque para que lo observaran sus mandantes, aquellos que lo habían contratado.

