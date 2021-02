COVID – 19: Casos en Morón, Hurlingham e Ituzaingó. A la fecha, en la provincia de Buenos Aires, se registra un total de 806.914 infectados por coronavirus y 24.756 muertos.

COVID – 19: Casos en Morón, Hurlingham e Ituzaingó. En todo el país se contabilizan 1.933.853 casos positivos, 1.729.999 pacientes recuperados y 48.249 muertos.

Los datos son suministrados por cada municipio y la Sala de Situación Ministerio de Salud de la Nación y al día de hoy.

Morón: 17.047 afectados desde el inicio de la Pandemia

Hulingham: 8.9566 afectados desde el inicio de la Pandemia

Ituzaingó: 9.097 casos desde el inicio de la Pandemia

A su vez, las predicciones del Gobernador Axel Kicillof no están cumpliendo. La semana pasada confirmó que llegarían 120.000 dosis de la vacuna Sputnik V. No está confirmado. Y especuló que en los próximos días llegaría un nuevo cargamento con 600.000 nuevas dosis. No ocurrió.

También dijo que la Provincia de Buenos Aires podría vacunar 30.000 personas por día, lo que no es cierto. Y Axel Kicillof adelantó que en febrero llegarán 1 millón y medio de dosis. Si no se pudo cumplir en enero, ¿por qué debería cumplirse en febrero?

Por otro lado, la Organización Mundial de la Salud señaló que hay nuevos síntomas de Covid-19 como la dificultad para hablar o moverse, por lo que las personas que sintieran alguno de estos impedimentos debían hacer la consulta médica de inmediato.

Y finalmente se definió un nuevo criterio para que un caso sea catalogado como sospechoso de coronavirus. Ahora no se requiere la presencia de fiebre, sino que basta con tener dos de síntomas para que el personal de salud lo tome en cuenta para el monitoreo especial.

Por último, el Gobernador Axel Kicillof confirmó que las clases en la Provincia de Buenos Aires volverán el 1° de marzo pero advirtió «con la mayor presencialidad posible» en función de la situación epidemiológica.

