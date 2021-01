Morón: ¿Qué pasará con las Tasas Municipales? Se prorrogó el vencimiento del Pago Anual. Pero no hubo información para el que ya las pago como le consta a este medio.

Morón: ¿Qué pasará con las Tasas Municipales? Se realizaron mal los cálculos y este medio los dio a conocer, pero el80% de las Boletas de las Tasas Municipales ya estaban distribuidas.

El aumento aprobado por el Concejo Deliberante fue el 35%, sin embargo, llegaron incrementos de hasta el 66% y se desató la revisión. Lo hice el intendente Lucas Ghi en persona.

De todos modos, el error no se registró en las 80 mil partidas municipales. Ahora bien, a los que ya pagaron el monto superior al 35% aprobado por el Concejo Deliberante, se les descontará en la próxima boleta.

En el caso de quienes efectuaron el pago anual, pueden volcar el monto excedente a una deuda municipal si la tienen. Caso contrario, se les devuelve el dinero mediante un cheque o transferencia bancaria.

Pero lo grave es que la página web de la comuna en donde se exhiben los montos no funciona, por lo tanto nadie sabe cuánto pagar y por lo tanto se prorrogó el vencimiento.

El pago anual con el 25% de descuento se puede abonar hasta el 17 de febrero.

El pago anual con el 25% de descuento se puede abonar hasta el 17 de febrero.

Y el segundo vencimiento tendrá una reducción del 15% y vence el 24 de febrero.

Ahora bien, atención porque parte del Alumbrado Público se cobra vía la Tasa de Servicios Generales y otra parte a través de la Boleta de Edenor.

Entonces, si aumenta el Alumbrado Público de Edenor que se cobra por la Tasa de Servicios Generales y se aplica el 35% que autorizó el Concejo Deliberante, el monto total puede dar por encima.

Esta modalidad se realizó durante la intendencia de Juan Carlos Rousselot y aun sigue vigente.

Para plantear dudas o realizar reclamos puede escribirse a:

[email protected]

4489-7718 o

0800-666-6766

Siempre de lunes a viernes de 8 a 16.

Está fue la nota inicial 👇 (08-01-2021):

Morón Tasas Municipales, ¿y el aumento del 35%?

Morón Tasas Municipales, ¿y el aumento del 35%? Varios vecinos se comunicaron vía WhatsApp para mostrarnos los aumentos de las Tasas de Servicios Generales que les llegaron. Se anunció un 35% pero están muy por encima.

Morón Tasas Municipales, ¿y el aumento del 35%? Hay quejas silenciosas. Y nosotros no tenemos la respuesta de por qué tan disímiles los aumentos al anunciado del 35%.

(por Andrés Llinares).- Acá exhibimos sólo un par de las boletas que nos acercaron de Morón Centro y de Haedo. Publicamos Diciembre 2020 contra Enero 2021 para ver la diferencia.

Este caso es de Morón Centro 👇:

En diciembre pagó $ 1.582. Luego se aprobó el aumento.

Tasa de Diciembre de 2020

Y le llegaron $ 2.397.

Por lo tanto, si pagaba en diciembre $ 1.582 y en enero la Tasa por Servicios Generales se fue a $ 2.397, quiere decir que el aumento no es del 35% sino del 65%, por lo tanto, la diferencia no es un «apenas» sino casi el doble.

Tasa de Enero de 2021

Segundo ejemplo.

En Diciembre de 2020 pagó 2.710.

Tasa de Diciembre de 2020

En Enero de 2021 le llegaron 4.065.

Por lo tanto, el incremento da 66%.

Tasa de Enero de 2021

No creemos que están mal impresas las boletas. Pero considerando como se mueve está administración, seguramente habrá una explicación que hasta ahora no nos llegó. Pero del aumento del 35% a aumentos de casi el 70% es el doble.

Y profesionalmente uno siente la falta de haber informado algo que no ocurrió. Entonces debe corregirlo. Seguramente este es el primer capítulo de un aumento que no se entiende y ya que nadie se anima, alguien debe abrir el debate. Para variar me toca a mí. Y lo hago con la certeza de poder acercar posiciones para saber qué ocurrió.

