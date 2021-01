El objetivo es parar la inflación. Morón: el Municipio controló los Precios Cuidados del supermercado Disco. Allí estuvo el Jefe de Gabinete del Municipio junto al personal de Inspección General y Dirección de Defensa del Consumidor.

El gobierno local supervisó el cumplimiento del listado de precios máximos. Morón: el Municipio controló los Precios Cuidados del supermercado Disco. Allí estuvo el Jefe de Gabinete, Hernán Sabbatella junto a personal de Inspección General y la Dirección de Defensa del Usuario y Consumidor recorriendo comercios de la zona. En esta ocasión hicieron un chequeo de los precios máximos estipulados por el gobierno nacional.

Sobre ello, Sabbatella afirmó: “estamos recorriendo distintos establecimientos, supermercados y mayoristas para controlar el cumplimiento de los precios máximos y Precios Cuidados, para que nuestros vecinos y vecinas tengan la posibilidad de acceder a los precios que regula el Estado, y así garantizar el acceso a los alimentos. En ese sentido, estamos intensificando los controles para corroborar que se esté cumpliendo con esos precios y el stock”.

Vecinos denunciaron abuso en los precios

“Nunca dejamos de hacer estas recorridas, pero ahora, en este contexto, y a raíz de denuncias de vecinos y vecinas sobre abusos por parte de algunas grandes cadenas y supermercados, volvemos a reforzar y profundizar estos controles en todo el territorio”, agregó.

La medida busca fiscalizar costos y stock de productos que son pate de la canasta básica y es una herramienta que detecta y sanciona la especulación en comercios.

Si no se cumplen estos precios, el Estado municipal puede aplicar sanciones: “se le aplica una sanción, un acta, una multa y se exige el cumplimiento. Se corroboran dos cuestiones: que los precios no estén por arriba de lo establecido y que esté el stock, porque no solamente tienen que respetar el precio, sino tiene que garantizar que estén estos productos. Así que la exigencia es doble, que estén y que estén dentro de los precios razonables”, remarcó el funcionario.

El plan existía antes de la pandemia por coronavirus y garantiza que los vecinos y vecinas puedan acceder con facilidad y con precios económicos a alimento y productos de higiene en supermercados, mayoristas y pequeños comercios del distrito.

En la jornada, también estuvieron presentes el subsecretario de Control Comunal, Fabián Montechiari; la directora de Usuarios y Consumidores, María Cristina Rodríguez; y la directora de la UGC 1, Eliana Toledo.

