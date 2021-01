Golfista Pato Cabrera detenido por violencia de género

¿Qué pasó con el golfista Pato Cabrera?Fue arrestado en Río de Janeiro. Desde agosto de 2020 tenía un pedido de captura internacional. Su ex pareja Cecilia Torres Mana lo había denunciado por violencia de género.

Golfista Pato Cabrera acusado. A pesar del pedido de la fiscal de la Cámara II en lo Criminal y Correccional de Córdoba, Laura Batistelli, en línea con la solicitud que ya había presentado el fiscal de Violencia Familiar de Córdoba, Cristian Griffi, el deportista se había mantenido en competencia en el circuito senior de Estados Unidos.

Finalmente, la policía federal de Brasil lo detuvo en Leblon, lugar al que había llegado el 31 de diciembre desde Illinois, Estados Unidos, ya que se le vencía su Visa el 31 de enero.

Cuando estuvo afuera, evitó presentarse en Argentina a audiencias importantes a partir de las denuncias en su contra.

Cuando trascendió el pedido de captura internacional, Miguel Gavier, abogado del deportista, les dijo a los medios que “cuando pueda Cabrera volverá al país”. argumentando que no había vuelos.

Su última aparición en Twitter fue el 25 de noviembre de 2020 tras la muerte de Maradona. “¡Gracias al mas grande. Diego Armando, te vamos a extrañar!”.

La última gran causa del golfista fue en diciembre de 2016 cuando su ex pareja Torres Mana, lo denunció por “maltratos y golpes de puño en la cara”.

El golfista está a punto de enfrentar un proceso de enjuiciamiento ante la Cámara Segunda del Crimen en dos causas por violencia de género en contra de su representada, una por “lesiones leves calificadas y amenazas”, del 2017, y otra por “lesiones leves calificadas y hurtos” del 2018.

Son tres las ex parejas que lo denunciaron: Silvia Rivadero, ex esposa y madre de sus dos hijos, lo denunció por amenazas y su ex novia Micaela Escudero, lo denunció por amenazas y coacción. Aseguró que el golfista la había zamarreado.

El pedido de detención con fines de extradición fue realizado por la Oficina Central Nacional de Interpol en Brasilia.

