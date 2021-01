Castelar: Abren la Inscripción al PROCREAR. Los terrenos están sobre la avenida Figueroa Alcorta y Luis Domínguez. Hay 600 viviendas familiares. 27 están disponibles para sortear. 5 son aptas para personas con discapacidad y hay 8 locales comerciales.

Castelar: Abren la Inscripción al PROCREAR. Cada vivienda tiene entre 46 a 93 metros cuadrados.

Características

El desarrollo urbanístico se encuentra ubicado en la localidad de Castelar, partido de Morón, al oeste del Gran Buenos Aires, provincia de Buenos Aires. A menos de 2km de la estación Ituzaingó del tren de la línea Sarmiento y menos de 4km la estación Castelar de la misma línea.

Cuenta con monoambientes y departamentos de 1 y 2 dormitorios, con terminaciones de obra de excelente calidad.

Este proyecto de vivienda dispone de excelentes vías de acceso, cercanía a diferentes centros educativos, recreativos y de salud, y una completa infraestructura de servicios públicos y espacios verdes.

Vista digital el complejo terminado

Requisitos

No haber resultado beneficiado/a con planes de vivienda en los últimos diez (10) años.

No tener, tanto el/la titular, como el/la cotitular, bienes inmuebles registrados a su nombre, ni como propietarios ni como co-propietarios, al momento de iniciar el PROCESO DE INSCRIPCIÓN. Con excepción de los casos detallados en las Bases y Condiciones.

Contar con el Documento Nacional de Identidad vigente (DNI o Libreta de Enrolamiento o Libreta Cívica) de todos los integrantes de la solicitud al momento de iniciar el trámite.

Ser argentinos/as o extranjeros/as con residencia permanente en el país.

Tener entre 18 y 64 años al momento de completar la inscripción.

Acreditar el estado civil declarado en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, excepto el estado civil soltero.

Presentar Certificado de Discapacidad en caso de corresponder.

Demostrar ingresos netos mensuales del grupo familiar conviviente –tanto el/la solicitante como su cónyuge o pareja conviviente– entre 2 SMVM y 8 SMVM.

Demostrar, como mínimo, doce (12) meses de continuidad laboral registrada.

No registrar antecedentes negativos en el Sistema Financiero durante los últimos doce (12) meses por falta de pago de obligaciones de todo tipo; no encontrarse inhabilitados por el BCRA o por Orden Judicial; no registrar juicios según informe de antecedentes comerciales en los últimos cinco (5) años; no registrar embargos; y no registrar peticiones o declaraciones de concurso o quiebra.

Tener domicilio actual en los departamentos/partidos de Morón, Tres de Febrero, Hurlingham, Merlo o Moreno. Al momento de completar el código postal en el formulario de inscripción, se indicará si el predio Procrear corresponde a dicho domicilio.

Los y las participantes, al momento de completar el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN, podrán incluir solo un/a cotitular. Para el caso de los y las participantes de estado civil casado/a, el/la cónyuge, será considerado cotitular automáticamente.

El/la titular y el/la cotitular deberán encontrarse unidos por alguno de los vínculos que se detallan a continuación, los cuales deberán encontrarse registrados.

Matrimonio.

Unión convivencial.

Unión de hecho, siempre que coincidan los domicilios declarados por el/la titular y cotitular.

Todas las notificaciones en el marco de las presentes bases y condiciones serán realizadas a la dirección de correo electrónico declarada por el/la participante en el FORMULARIO DE INSCRIPCIÓN.

Empresas constructoras: SITRA S.A.I.C.F.I. Y C., VIDOGAR CONSTRUCCIONES S.A. y TRECC S.A.

Haciendo clic ACA encontras toda la información.

