Paul McCartney dijo cuál es su tema favorito de The Beatles

En una entrevista dada en 1988 con Mark Lewisohn el miembro de la legendaria banda, Paul McCartney dijo que su elegido es una cara B que aparecía en el sencillo original de su propio “Let It Be”.

A lo largo de los años, el músico nombró varios de las composiciones de John Lennon, Ringo Starr y George Harrison, incluso Paul McCartney dijo cuáles están entre sus opciones.

“La gente recién está descubriendo las caras B de los sencillos de The Beatles”, dijo en ese momento, y agregó: “Sólo están descubriendo cosas como ‘You Know My Name’.

“¡Probablemente mi pista favorita de los Beatles! Sólo porque es una locura” confirmó.

“You Know My Name (Look Up the Number)”, fue definida por el propio John Lennon como un “disco de comedia”.

La canción se compone de varias grabaciones de 1967 y 1969, cada una con un estilo diferente y fueron unidos en una canción de cuatro minutos.

McCartney dijo: “¿Qué harías si un tipo como John Lennon apareciera en el estudio y dijera: ‘Tengo una nueva canción’. Dije: ‘¿Cuáles son las palabras?’ y él respondió: ‘Sabes mi nombre, busca el número’. Le pregunté: ‘¿Qué es el resto?’”. Sin mas, esas son las palabras. Y quiero hacerlo como un mantra”.

Según relató el Beatle lo hicieron durante dos o tres años. Comenzaron e hicieron 20 minutos. Lo intentaron nuevamente y no funcionó. Lo intentaron una vez más y tuvieron estos interminables.

“Al final, lo hicimos todo junto. Fue tan divertido armar ese disco. No es una gran melodía ni nada, es única. Algunas personas aún no han descubierto esa canción” reivindó.

Incluso, el Rolling Stones Brian Jones, tocó el saxofón en la pista.

Incluso McCartney dijo que “Yesterday” sería su canción favorita “si no tuviera tanto éxito”.

