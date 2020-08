The Cavern de Los Beatles en Paseo La Plaza complicado por la pandemia. Si bien está cerrado desde el 18 de marzo, el dueño continúa pagando los sueldos de sus empleados, también alquileres, expensas y gastos fijos. Vende material para poder costearlos,sino deberá cerrar.

The Cavern de Los Beatles en Paseo La Plaza complicado por la pandemia. Fué fundado por Rodolfo Vázquez en 1998. Es el coleccionista más grande del país sobre los cuatro grandes de Liverpool. Contó a BAE Negocios que no puede hace delivery y que si bien paga los sueldos con la ayuda del ATP del gobierno, se le están yendo los ahorros de toda la vida.

Actualmente está vendiendo un libro especial sobre el popular conjunto y le sumó a ese «combo» una membresía de entrada gratuita al museo Beatle. El pase es de por vida y el valor de ambas cosas es de $1500.

“Lo que más valoro es un autógrafo de John Lennon, fue la primera pieza que compré y lo que hizo que me transformara de un juntador de cosas a un coleccionista. Sigo en busca de objetos, pero más que nada piezas que sean atractivas para el museo que ya visitaron 15.000 chicos de primaria y secundaria”, relató.

The Cavern de Los Beatles en Paseo La Plaza complicado por la pandemia. ¿Habrá museo cuando esto termine?

Es propietario de Cover café con una terraza al aire libre y tres salas con los nombres de Harrison, Lennon y Ringo.

«Tengo personal de hace muchos años, no puedo rebajarle el sueldo. Si bien le podría pagar el 75%, a la mayoría le pago el 100%. No pude pagarles el aguinaldo, pero apenas reabra lo saldaré. No pude sacar ni un crédito, los bancos piden toda clase de papeles, hasta el calendario de vacunas. Nos pasó a nosotros y a casi todos los locales el complejo La Plaza”, afirmó Vázquez.

Consultado por las medidas de aislamiento del gobierno, sostiene: “No soy anticuarentena, entiendo que hay que cuidarse es muy fácil contagiarse. Tuve un nieto en la cuarentena y aún no lo pude conocer. Pero los espacios abiertos podrían abrir y si deberían clausurar a los que abren en forma clandestina sin cumplir las normas. Igual, no sabemos si la gente irá, no sólo por miedo, sino porque muchos no tienen para gastos que no sean de primera necesidad».

«No quiero cerrar»

Vazquez lamenta no poder hacer el servicio de delivery que hace que los locales gastronómicos no pierdan tanto. «Estoy gastando mis ahorros de toda la vida, no quiero cerrar, es un negocio familiar y tampoco puedo despedir a mis empleados, además que no está permitido. Si uno cierra tiene que vender todo, hasta su casa, para pagar lo que corresponde. Es muy difícil todo, esperemos llegar a un buen acuerdo con los dueños del complejo y poder seguir adelante, son muchos años. Estoy pagando todos los gastos y las expensas, además de los sueldos”, amplió.

Sin embargo no pierde las esperanzas, están depositadas en un libro que recopila la discografía y filmografía del conjunto. «El que me compra un libro le regalo una membresía para que pueda entrar de por vida al museo. Los ofrezco más baratos que en las librerías. Cuando reabra haré una ceremonia donde recibirán el libro autografiado junto a la membresía”.

El museo argentino que es récord Guinness

La colección cuenta con 8.500 objetos y fué reconcida por Guinness World Records como la más grande del mundo. Y no detiene su marcha. Desde Facebook promociona bandas que hacen covers, también solistas y recuerdos para mantener «vivo» el lugar en tiempos de aislamiento. Incluso es tan llamativa como impresionante la imagen que publica de una reconocida imagen en Abbey Road pero sin los músicos, sintetizando el concepto de #QuedateEnCasa en las redes.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos

.