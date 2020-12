El legislador porteño del Frente de Todos, Leandro Santoro dijo que la Ciudad de Buenos Aires gasta 37 mil millones de pesos por año en la Justicia. «Tiene un presupuesto de 37 mil millones de pesos para financiar una Justicia que no persigue la corrupción, ni robos, ni otros delitos. Termina siendo la caja sucia de la política», remarcó Santoro quien además es asesor presidencial.

La denuncia del legislador tiene como eje la política presupuestaria de Horacio Rodriguez Larreta ya que planteó que la Ciudad de Buenos Aires gasta 37 mil millones de pesos por año en la Justicia. «Si hay operadores judiciales que influyen sobre el presupuesto, no los votó la gente. Es una cuestión de Larreta, no de Angelici», sostuvo.

Según el representante en el recinto, la sospecha está apoyada en la posible financiación de el ala política que en buena parte está representada en Daniel Angelici, el ex presidente de Boca y principal operador judicial del macrismo. Haciéndole honor al «Todo Pasa» de Julio Grondona, supo sobrevivir a la derrota en el plano nacional y no caer en desgracia como otros pares de la talla de José Torello y Fabián Rodríguez Simón. Estos últimos tienen causas abiertas por que se presume que participaron en la famosa «mesa judicial» que tuvo lugar en el gobierno de Cambiemos.

Angelici mantiene un vínculo fluído con el Jefe de Gobierno porteño y su actividad en el marco judicial no se detuvo. Por su parte, Santoro fue parte de la sesión en la que se votó el presupuesto y los discursos en el recinto giraron en torno a la baja de coparticipación de Nación, que en realidad es la recuperación de lo que tomó Macri para la Ciudad en el primer año de su mandato.

Justicia que no funciona

«La Ciudad tiene un presupuesto de 37 mil millones de pesos para financiar una Justicia que no persigue la corrupción, ni robos, ni otros delitos. Termina siendo la caja sucia de la política. Y acá es donde se va la plata de la coparticipación», se quejó el legislador radical.

Angelici, otro radical que abreva hace años en el espacio amarillo, tiene peso en el Consejo de la Magistratura por intermedio de Alberto Maques, un abogado que integró la Corporación Puerto Madero y conformó la mesa sindical del CEAMSE. También sumó a esa pata judicial a otro dirigente de la UCR, Alberto Biglieri, uno de los elegidos por el estamento legislativo en 2019.

Entre ese equipo y acuerdos firmados con Francisco Quintana y la jueza María Correa logra llevar las riendas del organismo cuya función es elegir a los jueces capitalinos. Periodistas como Daniel Tognetti en su programa de radio «Siempre es hoy» suele afirmar que tanto el Consejo como otros sectores de la política de ese distrito son un ejemplo de cómo el Pro y el peronismo llevan adelante acuerdos y no existe una oposición real, sino demostraciones voluntaristas para retener sus respectivos electorados.

Luego de algunos cortocircuitos, finalmente hubo en este año un «visto bueno» para la colaboración con organizaciones como una fundación universitaria que por dos años se llevará 490 mil pesos mensuales que saldrán de las arcas del Consejo.

«En el Consejo pocos trabajan mucho y muy bien»

«Lo interesante es saber cómo se enteró recién ahora la política de esto. Esta fiesta viene hace muchos años, me la pasé diciendo que el Consejo es una agencia de viajes, cursos y hasta obras de teatro. Nosotros no nos metemos con los salarios de nadie. La plata bien pagada es la de los que trabajan. En el Consejo pocos trabajan mucho y muy bien, algunos trabajan algo y muchos hacen que trabajan», sostuvo Jorge Rizzo, ex titular del Colegio Público de Abogados de CABA.

«Santiago del Estero: tiene un presupuesto de 110 mil millones de pesos y destina 2 mil millones a la justicia, la Ciudad en cambio gasta 37 mil millones. Es un disparate. Además mientras que el aumento del presupuesto para la Justicia es del 35% a los organismos de control les aumentan el 24%. En el medio el estado no reconoce a los enfermeros como profesionales de la salud, a los médicos les ofrecen 3 aumentos del 5%», agregó Santoro.

«No tengo problema con la Justicia porteña, de hecho hay fueros como el Contencioso Administrativo que funcionan bien. Pero lo más importante es que nadie resuelve ningún problema en la justicia porteña, la mayoría de las causas se archivan«, concluyó.

