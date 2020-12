Morón: Ghi confirmó que en 25 días comienza la vacunación. El intendente de Morón, Lucas Ghi, confirmó hace instantes en rueda de prensa que en la primera semana de enero comenzará a vacunarse en todo el municipio contra el COVID-19.

Morón: Ghi confirmó que en 25 días comienza la vacunación. Según Lucas, el Ministro Daniel Gollán le aseguró la partida de vacunas Sputnik V necesarias para aplicar a 110 mil personas en Morón a través del sistema público de salud.

Según el jefe comunal, durante los primeros cuatro meses de 2021 habrá 110 mil personas con las dos dosis aplicadas. El universo estará compuesto por los mayores de 60 años y personas de riesgo. Y a su vez se vacunará al personal de salud, docentes y personal de seguridad.

No habrá vacunación sin turno, esto lo dejo bien en claro Lucas Ghi. Y también habrá dos ramas centrales: los vacunadores y los agentes territoriales para ayudar a todos los que lo necesiten a acceder a la vacuna.

“Nación compra las vacunas y descentraliza el stock a las provincias. En el caso de Buenos Aires se distribuye y aplica a través del cada municipio”, explicó Lucas Ghi.

Y luego agregó: “Vamos a establecer seis escuelas para vacunar a las 110 mil personas. Dos escuelas en Morón, dos en Castelar, una en El Palomar y en Haedo”.

También se vacunará en el Hospital Morón sobre todo al mismo personal, por donde pasarán a su vez los agentes de salud de cada sala sanitaria.

“Y habrá un lugar especial de vacunación para docentes y policías”, manifestó Lucas Ghi.

Para obtener turnos, habrá una Aplicación que se podrá operar por celular para pedir turno. Pero al tratarse en primer lugar de los adultos mayores y los grupos de riesgo, se podrá pedir turno por teléfono, en cada UGC del Municipio, a través del sistema OIR y en un 0800 que se pondrá a disposición.

Toda la verdad sobre la vacuna rusa Sputnik V

¿Qué se sabe científicamente sobre esta vacuna? Primero que la Fase 3 del ensayo clínico que está probando la seguridad y efectividad de esta vacuna que está en curso. Hasta que no concluya la Fase 3 no se puede decir que tenemos una vacuna segura y efectiva.

Segundo, la vacuna ha sido muy discutida porque la Fase 2 del ensayo clínico reclutó a los participantes junto con la Fase 1 y en un número muy bajo: fueron solo 76 participantes. Por ejemplo, la Fase 2 de la vacuna de la universidad de Oxford que se fabrica en nuestro país tuvo 1.077 participantes contra solo 76 de la Fase 2 de la vacuna rusa.

¿Cuál es la implicancia de tener una Fase 2 con pocos participantes? Si llega a haber un efecto adverso poco frecuente, por ejemplo, sucede en 1 de cada 2.000 personas y solo la probamos en 76. Entonces, probablemente el efecto adverso se nos pase y cuando demos la vacuna a un gran número de personas en Fase 3, sufrirían ese efecto adverso.

¿Cuál es el problema para nosotros de una Fase 2 con poca gente? Ninguno, el problema es las personas voluntarias que se anotaron en la Fase 3 entonces participan en una Fase 3 después de una Fase 2 poco numerosa y se transforma en una Fase 3 más riesgosa para esos participantes.

Toda la verdad sobre la vacuna rusa Sputnik V: La Fase 3

¿Qué sabemos de la Fase 3 de esta vacuna que es lo que nos va a decir la seguridad de la misma? ¿Se está haciendo en un número importante de gente? ¿Se esta haciendo bien?

La Fase 3 de la vacuna Sputnik V está en curso en este momento y se esta desarrollando con 40 mil voluntarios, lo cual es un muy buen número para probar una vacuna.

De estos 40 mil voluntarios, 10 mil van a recibir el placebo mientras que otros 30 mil la vacuna. La Fase 3 empezó el 7 de septiembre y termina el 1° de mayo de 2021, esto está programado.

La fortaleza de la Fase 3 de este ensayo es que se hace en 40 mil personas, aunque también tiene una debilidad y es que se hace solo en Rusia.

¿Cuál es la desventaja de una Fase 3 en un solo país? No nos permite evaluar a los argentinos la reacción de la vacuna en distintos grupos étnicos. Por eso, muchas Fases 3 de ensayos clínicos de vacuna y otros medicamentos se hacen en distintos países e inclusive, si se puede, en diferentes continentes, pero por otro lado, son 40 mil personas, lo cual es un número muy robusto.

El ensayo clínico es a doble ciego, randomizado, tiene buenas característica, de calidad el ensayo clínico, con la falencia de ser solo en Rusia.

Dicho esto, ¿cómo funciona este tipo de vacuna que ha sido muy discutido, y ha suscitado no pocos temores?

Para entender cómo funciona tenemos que entender qué pasa cuando un virus infecta una célula humana.

Cualquiera sea el virus que infecte a una célula humana, el virus mete su material genético en nuestra célula y usa la maquinaria celular para leer ese material genético y producir proteínas a partir de este periodo.

No hay que confundir que el virus meta su material genético en nuestras células, a que inserte su material genético en nuestro genoma, son dos cosas distintas: una cosa es insertarlo en el genoma que se tiene que meter al núcleo y mezclar sus genes con los nuestros. Eso lo hacen muy pocos virus, los de la familia Retroviridae entre los cuales está el HIV.

Pero la enorme mayoría de los virus que nos infectan a diario no hacen eso, no hay que temer porque el adenovirus. El virus que se usó para fabricar esta vacuna no tiene esas características, de hecho del coronavirus muchísima gente se está infectando y tampoco tiene esas características, la mayoría de los virus que nos infectan introducen su material genético en nuestra célula, pero no en nuestros genomas.

Ya sabiendo esto, ¿cómo se hizo la Sputnik V? Se agarró un adenovirus, se le quitaron por ingeniera genética algunos genes para hacer que este adenovirus sea no replicativo y se le agrego un gen, el que codifica la proteína de la espiga del coronavirus.

Entonces, cuando inyectan la vacuna entra en nuestra célula, nuestra maquinaria celular lee este genoma y produce la proteína de la espiga del coronavirus.

Una vez que se produce esta proteína nuestro sistema inmunológico la reconoce y genera una respuesta defensiva que nos va a proteger si eventualmente nos infectamos de coronavirus.

La Vacuna Sputnik V y las dos dosis

Ahora bien, la vacuna se va a dar en dos dosis, la primer dosis un adenovirus que tiene codificada la proteína de la espiga del coronavirus y la segunda dosis va a ser un adenovirus distinto que también tiene codificada la proteína de la espiga del coronavirus. Usar dos adenovirus distintos nos permite que si generamos inmunidad, no solo contra el coronavirus sino contra el adenovirus que se usó como vehículo en la segunda dosis, nuestro sistema inmunológico no reconozca a la propia vacuna e impida que actúe.

Este sistema es totalmente novedoso ya que la otra vacuna la inglesa que funciona con adenovirus utiliza el mismo adenovirus para las dos dosis, esta es la novedad, sería la única diferencia a nivel más importante molecular de la vacuna rusa.

