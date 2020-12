Cobra fuerza la versión de la salida de Frederic y la vuelta de Aníbal

¿Se dará la salida de Frederic y la vuelta de Aníbal?. El pedido viene de la mano de Enrique “Pepe” Albistur, amigo íntimo del presidente. El detonante fue el desastre ocurrido durante el funeral de Diego Armando Maradona.

Parece ser un hecho la salida de Frederic y la vuelta de Aníbal al gabinete. Es una posibilidad concreta revelada por alguien de máxima confianza del presidente. La Ministra de Seguridad vivió momentos tensos con su par bonaerense, Sergio Berni. Representan posturas completamente distintas y modos de trabajo opuestos. En medio de cruces que mantuvieron ambos funcionarios , la Rosada mantuvo su respaldo hacia la antropóloga.

(por Santiago Alonso).- Sin embargo ya no parece quedar mucho más margen. Luego de la carta publicada por la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner en relación a funcionarios “que no funcionan”, la lupa está puesta en el desempeño de los rangos más altos del gabinete nacional.

Sabina Frederic es parte de ese proceso. Durante el caótico descenlace del velatorio del astro futbolístico, la titular de la cartera de seguridad culpó de forma pública a Diego Santilli, actual vicejefe de gobierno de CABA. También afirmó que pese a que el balance de la despedida fue positivo “no se ponía un 10”.

Los dichos no cayeron bien puertas adentro del Gobierno Nacional, considerando que se evaluó seriamente la posibilidad de evacuar al presidente de la Rosada cuando los hinchas que querían acercarse al féretro de Maradona se subieron y pasaron a la fachada de lugar.

Albistur y el dato clave

Quien parece haber comenzado una suerte de “operativo clamor” por Aníbal es Enrique “Pepe” Albistur, quien varios días antes del triste suceso que marcó al país deslizó la posibilidad del retorno de uno de los hombres de confianza de Cristina Kirchner.

Albistur dio la pista por televisión. Estuvo como invitado en el programa “Sobredosis de TV” por la pantalla de C5N. “¿No me van a preguntar dónde me lo imagino a Aníbal?“, preguntó Albistur a los periodistas Luciana Rubinska y Roberto Funes Ugarte. Y se respondió a si mismo “Ministro de Seguridad me gustaría”.

El presidente es íntimo amigo de “Pepe” y es quien le contó a María O´Donnell en la radio en épocas de campaña que fue él quien le prestó a Fernández su casa mientras trabajaba como abogado en el sector privado. La ecuación era sencilla: “Pepe” le prestaba la casa y Alberto se ocupaba de pagar los gastos fijos.

Según consultó el portal La Política Online, fuentes del ejecutivo le revelaron a ese medio que “Ya no vamás el hippismo” y que “Alberto ganó las elecciones por ir al centro y en Seguridad se fue para la izquierda”.

