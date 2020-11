Maradona: All Blacks lo homenajearon y Los Pumas no. La selección de Nueva Zelanda realizó un modesto saludo por la memoria del ídolo mundial del fútbol para luego derrotar al seleccionado nacional, que no se expresó en la cancha al respecto.

Maradona: All Blacks lo homenajearon y Los Pumas no. Los All Blacks tienen un sello distintivo, el Haka, una danza con gestos potentes propios de la cultura maorí. Esta vez el ritual previo a un partido sumó un reconocimiento a Diego Armando Maradona.

(por Santiago Alonso).- Los quince jugadores danzaron el haka de forma especial. El Capitán, Sam Cane, se ubicó en la punta del triángulo que formó el equipo y al tratarse de una ocasión especial, el tercera línea tenía en la mano un elemento distintivo. Ambos equipos se pararon en mitad de la cancha y Cane mostró lo que tenía.

En ese momento colocó sobre la línea de cal una camiseta de los All Blacks con el número 10 y la palabra Maradona. Los jugadores argentinos lo reconocieron pero comenzaron a alinearse para empezar el juego de forma inmediata. No les nació siquiera el mínimo gesto ni levantar la camiseta. La indiferencia del equipo nacional fue un silencio ensordecedor que los argentinos bien nacidos no podemos tolerar.

¿Qué gran alegría le han dado al pueblo para no pronunciarse mínimamente en la cancha ante el jugador más grande de la historia? Será motivo de otro artículo hablar de los “valores” del rugby y cómo palidece ante los gestos de Diego, quien supo alentarlos y darles una arenga histórica para que puedan mostrar algún resultado que se parezca mínimamente a un atisbo de felicidad.

Los Pumas: Ni homenaje, ni triunfo

La selección neozelandesa prevaleció ante la argentina y ganó por 38 a 0. El marcador fue mas corto en los primeros 70 minutos, pero con el cansancio final se rompió el partido y los All Blacks marcaron finalmente tres tries que le terminaron de dar forma al encuentro.

El partido anterior contó con una victoria de Los Pumas que ganaron en el marco del Tres Naciones. Se trató de la primera victoria argentina contra los hombres de negro. Tras este resultado, son casi campeones de la competición.

El homenaje modesto por parte de la selección nacional fue tan sólo un tuit en el que no hay ninguna imagen alusiva al ídolo, sino del seleccionado de rugby.

Como respuesta recibieron el desagrado de los y las foristas. En medio de tanto dolor y mientras el país y el mundo seguimos llorando al Dios del fútbol, amerita que el equipo argentino pida disculpas y busque enmendar este destrato. Aún tienen tiempo. Sino, será un punto de no retorno. Diego merece mucho más que un tuit desapasionado como el desempeño que Los Pumas tuvieron en la cancha.

