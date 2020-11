Vacuna coronavirus: especialistas dicen será eficaz y segura. Así lo aseguró Daniel Gollán, Ministro de Salud de la provincia de Buenos Aires. Afirmó, por otra parte, que el problema no es que haya gente que no se quiera vacunar sino la logístia que hará falta para implementarla a los que si la deseen.

Vacuna coronavirus: especialistas dicen será eficaz y segura. El titular de la cartera sanitaria bonaerense destacó ayer que “el 99% de los especialistas dice que las vacunas serán seguras y eficaces”, en el marco de una conferencia de prensa en La Plata.

En ese sentido señaló: “El problema a resolver no es de los que no se quieren vacunar, que va a ser un grupo ínfimo de gente irresponsable, sino ver cómo hacer para en un período corto de tiempo vacunar a la enorme demanda de gente que habrá”.

La vacuna es segura

La rueda de prensa contó con la participación del Jefe de Gabinete, Carlos Bianco quien hizo públicos los datos en relación a la situación sanitaria del distrito.

“Cuando se aprueba en forma pandémica una vacuna es absolutamente segura y eficaz. Luego se demostrará, en épocas normales, cuánto tiempo van a durar los anticuerpos que generen esas vacunas: seis meses, un año, dos años, afirmó Gollán.

Y continuó: “En términos de la pandemia, nos interesa una vacuna que sea efectiva en un 50% según la OMS. La Pfizer dio 90% y el resto estará muy por arriba del 50%“.

Por su parte, Bianco hizo referencia a la información confusa que circula en los medios de comunicación: “Se trata de establecerle ideología a la vacuna y no la tiene. No es un paso al comunismo. No tiene un efecto político sino a la salud para controlar de manera definitiva esta pandemia”.

El ministro de Salud enfantizó la importancia de la cuarentena establecida por el Gobierno Nacional con el acompañamiento del conjunto de las provincias. Esto logró que no colapsara el sistema de salud y hará que lleguen al país vacunas de distintos laboratorios, el objetivo es “llegar al invierno con una vida más normal y transformar una pandemia que pone en jaque el sistema sanitario, la economía, la cuestión social y cultural, en algo más manejable que no altere la vida”.

Datos alentadores

El primero: Gollán detalló que el año que viene “casi se podrá hacer una vida normal con cuidados y que el año entrante el coronavirus se transformará en algo como es hoy la gripe”.

El segundo: tras estos anuncios se reportaron aumentos de las reservas hoteleras de un 3500% y un 500% de viajes en avión. “La gente tiene una expectativa enorme”.

El tercero: “se contabilizan 10 semanas de caída de la cantidad de casos”. “Es una noticia buena, pero no hay que relajarse y hay que continuar con todas las medidas de higiene y seguridad porque parte de este éxito en el descenso de casos se debe al cumplimiento que tuvo la mayor cantidad del pueblo bonaerense”, concluyó.

