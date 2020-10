¿Quién es el Ministro de Economía Martín Guzmán? Martín Maximiliano Guzmán nació en La Plata el 12 de octubre de 1982. Es economista y asumió como Ministro de Economía el 10 de diciembre de 2019.

Quién es el ¿Ministro de Economía, Martín Guzmán? Es uno de los funcionarios más jóvenes del gobierno de Alberto Fernández. Egresó de la Licenciatura en Economía de la Universidad Nacional de La Plata en 2005 y de la Maestría en Economía de la misma institución en 2007. Su tesis se tituló: “Prociclicidad de las políticas fiscales en contextos volátiles”.

Realizó estudios de posgrado en la Universidad Brown. Allí se doctoró en 2013 bajo la dirección de Peter Howitt. En aquella etapa su trabajo de campo se llamó: “Entendiendo las causas y efectos de las crisis financieras”.

Entre 2013 y 2016 realizó un pos-doctorado en la Univeridad de Columbia con la tutela de Joseph Stiglitz, gfanador del Premio Nobel de Economía. Su historia con esa institución continúa ya que es investigador asociado de esa casa de altos estudios.

Allí dirige la “Iniciativa para el Diálogo sobre Políticas” del Programa de Reestructuración de Deuda y es miembro del “Institute for New Economic Thinking’s Taskforce”.

También es coautor juntoa Stiglitz de “Contemporary Issues in Microeconomics” publicado en 2015. Su traducción sería “Asuntos contemporáneos en Microeconomías”. Otro título de la dupla es Toward a Just Society: Joseph Stiglitz and Twenty-First Century Economics, publicado en 2018. El significado: “Hacia una sociedad justa: Joseph Stiglitz y las economías del Siglo 21”.

Guzmán es docente adjunto de la Universidad de Buenos Aires y de la Universidad Nacional de La Plata (cátedra: Moneda, Crédito y Bancos), y dirige el Journal of Globalization and Development. La traducción es: “Periódico de la Globalización y el Desarrollo”.

Ministro de Economía

El 10 de diciembre de 2019 fue designado como Ministro de Economía de la Nación por el presidente Alberto Fernández. Sus primeras medidas fueron la renegociación de la deuda externa del país y la Ley de solidaridad y reactivación productiva que creó el Impuesto PAÍS y fijó un nueva esquema de retenciones.

En agosto de 2020 planteó que su ministerio se encuentra trabajando en una reforma tributaria basada en cinco principios: sostenibilidad fiscal, progresividad, simplicidad, coordinación con las provincias y la generación de incentivos a la producción, el empleo y la formalización.

Ley de solidaridad y reactivación productiva

El 13 de diciembre, el presidente Alberto Fernández convocó mediante un decreto a sesiones extraordinarias del Congreso entre el 13 y el 31 de diciembre de 2019,11​ para tratar la Ley de Solidaridad y Reactivación Productiva.

Se trata de un proyecto de 88 artículos que faculta al Poder Ejecutivo a declarar la emergencia pública en materia económica, financiera, fiscal, administrativa, previsional, tarifaria, energética, sanitaria y social hasta el 31 de diciembre de 2020; prorroga el presupuesto 2019. Establece un impuesto del 30 % sobre la compra de dólares estadounidenses, suspende la movilidad jubilatoria por 180 días, fija un nuevo esquema de retenciones a la exportaciones, aumenta el impuesto sobre los bienes personales, crea un plan de regularización de deudas para las pequeñas y medianas empresas, revisa el cuadro tarifario del sistema energético e interviene los entes reguladores de electricidad y del gas.

El 20 de diciembre, el proyecto obtuvo media sanción en la Cámara de Diputados por 134 votos afirmativos y 110 negativos y un día después fue aprobada por el Senado por 41 votos afirmativos, 23 negativos y una abstención.

Renegociación de la deuda externa

En enero de 2020, Guzmán anuncia el envío de un proyecto de ley al congreso para la reestructuración de la deuda externa del país.​ En febrero el Fondo Monetario internacional emitió un documento en el que se remarca que la deuda es “insostenible” y piden a los acreedores una quita “apreciable”.

A principios de abril se postergó hasta 2021 el pago de intereses y capital de bonos en dólares con legislación argentina. Esto fue considerado por dos calificadoras de riesgo como cesación de pagos.​

Aquí un video de Guzmán explicando el acuerdo con los acreedores:

El 21 de abril se produjo la primera oferta formal del gobierno argentino.​ El 6 de mayo un grupo de 150 economistas. Uno de ellos es el propio Stiglitz, quien apoyó la propuesta argentina.​ Se producen una serie de rondas de negociación con los acreedores que se extienden hasta agosto.

El 31 de agosto se comunicó que el 93,5 % de los tenedores de bonos aceptaron la oferta del gobierno. Esto sería mediante las cláusulas de acción colectiva. Sereestructuró 99 % de la deuda emitida bajo legislación extranjera.

La oferta final fue de US$54,8 por cada US$100 de valor nominal. Pocos días después se anunció la reestructuración de los bonos emitidos bajo ley argentina con una aceptación del 98%.

