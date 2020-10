Feinmann “se hizo caca en los calzoncillos” dijo la infectóloga Gabriela Piovano. “Si yo digo que el señor Eduardo Feinmann, que me dijo infectoterrorista, se hizo caca en los calzoncillos (y), mínimamente, si tuviera honor, diría que se equivocó”, le recordó la médica Gabriela Piovano luego de se atacada por Eduardo Feinmann.

Feinmann “se hizo caca en los calzoncillos” dijo la infectóloga Gabriela Piovano. Antes de contraer coronavirus, Eduardo Feinmann cuestionó fuertemente al Presidente Alberto Fernández por la extensión de la cuarentena.

Y hoy, en diálogo con Darío Villarruel en Radio 10, Gabriela Piovano, quien ya había hecho fuertes declaraciones contra Eduardo Feinmann, señalándolo de irresponsable y acusándolo de haber “militado” en contra de la cuarentena, volvió a referirse al periodista de A24 luego de que éste lograra supera el coronavirus.

“Se hacen los defensores de no sé qué pero uno no está atacando. Hay una realidad, cuando él estuvo encerrado en una pieza y le dijeron que se tenía que poner boca abajo porque si no se recuperaba con eso le iban a tener que poner un respirador, el tipo se sintió mal. Entonces yo no estaba aterrorizando, yo daba la advertencia”, arrancó la especialista médica.

“Entonces (…) no sabés interpretar, o sea, no estás a la altura para estar hablando frente a millones de personas, o estás trabajando para la confusión”, agregó en nota con el ciclo Secreto de Sumario.

Y agregó: “Como yo, que cuando empezó todo esto dije que no era necesario cerrar todo el país pero cuando ví que es lo que vio el Gobierno Nacional, que viene una médica infradotada, hace una mateada e infecta a toda una provincia (por el Chaco). Y después vino un pelotudo a hacer un casamiento y fue con fiebre. Después otro idiota lleva al hijo con fiebre de vacaciones. Bueno, entonces, evidentemente tenés que cerrar todo el país”.

“Yo no estaría equivocada si tuviéramos una población con una mentalidad colectiva responsable e inteligente, porque si vos venías en avión lo que tenías que hacer al llegar era no boludear y quedarte en tu casa. Se hubiese terminado el problema en las primeras dos semanas. Entonces, cuando veo los motivos del Gobierno Nacional, adhiero a la medida. No quedó otra que cerrar todo”, siguió.

La infectóloga ya había cuestionado a Eduardo Feinmann el 27 de julio: “Ha llegado a decir que a él le chupa un huevo lo que le diga el Gobierno Nacional. Y ahora está todo cagado“, lanzó.

“Ahora dice ‘quédense adentro’, después de que estuvo horas y horas diciéndole a la gente que él estaba cansado y que iba a hacer lo que se le canta el culo. ¿Ahora qué va a hacer? ¿Le va a a echar la culpa a Ginés (González García)?”, expresó en diálogo con Rolando Graña y Soledad Larghi en América Noticias.

El 6 de septiembre, Piovano lanzó en la red al enterarse de la salud de Feinmann: “Me dicen por la cucaracha que Eduardo Feinmann tuvo que hacer ‘Prono Consciente’, última maniobra de rescate antes de la intubación y conexión al ARM. Esperamos que cuando se recupere le haya crecido también un corazón. Se ve que Dios te quiso mostrar amor por vos”.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos