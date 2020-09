Kicillof sobre la toma de tierras: “No son la solución”. El gobernador bonaerense utilizó esas palabras para referirse a la situación habitacional de la provincia.

Kicillof sobre la toma de tierras: “No son la solución”. El dirigente afirmó que la necesidad de viviendas en suelo bonaerense “no significa que se pueda avanzar sobre los derechos de los demás” y afirmó que “no es la solución” la toma de tierras. Realizó esas declaraciones en el marco de la presentación del Plan bonaerense de Suelo, Vivienda y Hábitat.

En ese sentido adelantó que en su administración se construirán 33.600 viviendas sociales de forma conjunta con planes llevados a cabo por el gobierno nacional. Será a través de una labor mancomunada entre Nación, provincia y municipios. “representan una inversión de 85 mil millones de pesos”.

“No es un tema coyuntural, es un tema estructural e histórico. Casi un tema permanente de la provincia de Buenos Aires. Siempre entendimos que era un tema que por ser tan profundo y complejo había que darle una respuesta contundente”, afirmó el gobernador. Las declaraciones se formularon en el Salón Dorado de la Gobernación.

En esa dirección, Kicillof también se refirió a la situación sanitaria que atraviesa el territorio bonaerense. “La pandemia contribuyó a desnudar muchos hechos en la provincia y en el planatea entero de los que nadie quería hablar. Hubo temas que se hicieron inocultables. Ocurrió primero con la salud, con la educación porque se puso en tensión el sistema educativo, con la infraestructura”.

Y agregó: “Pasó también con la informalidad laboral, con la inseguridad. Pasa exactamente lo mismo con el acceso a la vivienda, la pandemia no inventó el problema, pero lo puso a la vista de todo el mundo. En lugar de esconder los problemas, los abordamos y encaminamos, pusimos en marcha un proceso de solución. Con el tema de la vivienda, me animo a decir que es un problema desde sus orígenes. Quiero dejar en claro que el hecho que los y las bonaerenses tengan una necesidad de vivienda no significa que se pueda resolver avanzando sobre los derechos de los demás. Esa no es una solución. Eso hemos visto con las tomas”.

Un organismo para la deuda historica

La iniciativa también incuye la creación de la Unidad Provincial de Tierra y Vivienda. Este organismo estará integrado por representantes de todos los ministerios. Esto logrará imprimirle mayor velocidad a las políticas habitacionales con todos los sectores involucrados. Desde allí se establecerá una agenda común para pautar urgencias y prioridades.

También se pondrá nuevamente en funcionamiento el Registro Provincial de Demanda Habitacional, que posibilitará que los bonaerenses se inscriban allí para solicitar el acceso a una vivienda.

Quien también hizo hincapié en esto es el ministro de Desarrollo de la Comunidad bonaerense, Andrés Larroque. Este martes pidió una audiencia virtual al juez a cargo de la causa por la toma de terrenos en Guernica, ubicado en el partido de Presidente Perón. El objetivo es informarle los avances y situaciones suscitadas en torno a la implementación del plan de contingencia para finalmente desalojar el lugar.

Larroque realizó la presentación ante el titular del Juzgado de Garantías N° 8 en Cañuelas, Martín Miguel Rizzo. El magistrado es quien dió la orden de desalojar los terrenos ocupados ilegalmente este jueves.

“A través de la presente vengo a solicitarle se sirva disponer la celebración de una audiencia virtual destinada a que las personas que conformamos el dispositivo interministerial podamos informarlo -en la de lo que se nos requirió oportunamente- sobre los avances y situaciones suscitadas en torno a la implementación del plan de contingencia”, señaló Larroque en el texto.

Kicillof sobre la toma de tierras: “No son la solución” – Desalojo inminente

En julio miles de familias ocuparon 200 hectáreas de un predio ubicado en la localidad de Guernica. Esto hizo que la justicia ordenara el desalojo el 8 de septiembre. Los propios vecinos presentaron una denuncia al igual que una Sociedad Anónima que es la propietaria de ese territorio.

Fue la Sala I de la Cámara de Apelación y Garantía en lo penal, que dió el visto bueno al fallo del juez de Garantías, Martín Rizzo. Este juez fue el que postergó la desocupación de los terrenos hasta el 1 de octubre próximo.

La resolución indica que “se podrá otorgar la facultad al agente fiscal de recurrir al auxilio de la fuerza pública”. Esta deberá realizar el procedimiento “con el mayor cuidado de la integridad de las personas que ocupen el predio y de los bienes” y recurrir “al uso de la fuerza en caso en que resulte indispensable y en la menor medida posible”.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos