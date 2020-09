Netflix recomendado: Adam Sandler, monólogos de humor y música. El especial “Adam Sandler 100% Fresh” es un especial de la plataforma que recorre distintas presentaciones del cómico acompañadas por canciones propias.

Netflix recomendado: Adam Sandler, monólogos de humor y música. Situaciones cotidianas e interpretación. Sandler se vale de esas dos herramientas para un especial de una hora y cuarto con su mejor repertorio. Fué producido en 2018.

No está solo. Lo acompaña Dan Bulla en los teclados. Algunos de los temas: la paternidad, tecnología, Uber y canciones. Muchas. Hace 25 años lanzaba al mercado su primer disco llamado “They´re All Gonna Laugh at You!” (Todos se van a reir de vos!) con dos millones de copias vendidas. Tiempo después desplegó su talento musical en “The Wedding Singer” (El cantante de bodas) en 1998.

20 años después, la plataforma nos presenta un compilado de sus presentaciones como standupero. En esta ocasión no hay personajes sino es él mismo con un micrófono, a veces una guitarra y Dan en los teclados. Ese es el show. Y el público acompaña.

Para este especial fué clave la participación de alguien que no sale en cámara. Stephen Brill, su histórico colaborador que es quien lo grabó. También con imágenes de Paul Thomas Anderson.

Adam Sandler: el de siempre, pero distinto

En Argentina se lo recuerda a Sandler por sus películas de tono picaresco como “Billy Madison” o “Happy Gilmore”, ya más cerca en el tiempo “No te metas con Zohan”, “Son como niños”, “Un papá genial o “Pixels”. Pero pocos han visto hasta ahora su faceta como cómico monologuista, algo centrado en sus orígenes previo a su paso por la pantalla grande.

Hay chistes de todo tipo, muchos subidos de tono, algo que el actor acostumbra a hacer en sus distintas producciones. Quienes consumen sus espectáculos no se van a alarmar en absoluto dado que conocen la lógica de sus chistes. El remate tiene un tono emotivo ya que le dedica canciones y un homenaje a Chris Farley, su amigo de Saturday Night Live en los 90 y que murió por sobredosis hace ya 20 años.

Localmente se pudo ver alguna de las peliculas de Farley en el cable. Algunas de las producciones que se transmitieron en Argentina fueron “Tommy Boy”, “Oveja Negra” y “Beverly Hills Ninja”.

El especial se puede ver haciendo click en este enlace. Para acceder a este contenido hay que contar con una suscripción a Netflix.

