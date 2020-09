Liberaron a El Presto y habló de su foto con Videla. El polémico youtuber se refirió al día y medio que pasó en prisión en una sesión en vivo junto a otros jóvenes liberales. Pide donaciones para pagarle a sus abogados y asegura que lo trataron bien.

Liberaron a El Presto y habló de su foto con Videla. El comunicador que se referencia en el Partido Libertario de José Luis Espert y Javier Milei había amenazado de muerte a la vicepresidenta Cristina Fernández de Kirchner a través de la red social Twitter.

(por Santiago Alonso).- En esa plataforma posteó el mensaje: «Vos no vas a salir VIVA de este estallido social. Vas a ser la primera -junto con tus crías políticas- en pagar todo el daño que causaron. TE QUEDA POCO TIEMPO».

El influencer cuenta con una cantidad envidable de suscriptores en You Tube. Al momento de redactar esta nota su canal contabiliza 258.000 adherentes que se enteran cada vez que sube material on demand o hace una sesión en vivo.

Amenazas públicas e incitación a la violencia

Durante la detención de Eduardo Prestofelippo, de 28 años y radicado en Córdoba, el abogado de Cristina Kirchner, Gregorio Dalbón, publicó una imagen en la que se ve al influencer con el genocida Jorge Rafael Videla, un ícono del golpe cívico-militar que inció en 1976.

Tras su liberación el comunicador hizo un video en vivo acompañado por otros influencers para explicar lo ocurrido.

El abogado del joven, Segundo Carranza Torres, detalló que «teniendo en cuenta que no había existencia de antecedentes penales, la gravedad del delito y como el procedimiento luego se realizó exitosamente, se ordenó su liberación».

Por otra parte, seguirá pesando sobre el una denuncia penal. Está imputado por el arma limada sin número de serie y sin declarar que fué hallada en su casa.

Prestofelippo detalló que no se resistió a la autoridad, sino que ese día se había acostado a las 06:00 AM y que al no escuchar el timbre ni el llamado de la policía, los efectivos procedieron al derribo de la puerta de su domicilio. Cuando el se despertó vió a los agentes en el interior de la habitación.

Luego contó que fué bien tratado tanto por los efectivos policiales como por otros presos con los que compartió celda y que incluso uno le dió cigarrillos, según su relato.

Algunos de los delitos por los cuales también está imputado son incitación a la violencia, amenazas y resistencia a la autoridad.

La foto con Videla

«El Presto» aseguró en su último video en vivo que la imagen se corresponde con una entrevista que le hizo al genocida cuando él tenía 17 años y que como Videla no se dejaba grabar le pidió una foto como forma de tener un elemento probatorio de la veracidad de la nota. «También tengo una foto con José «Pepe» Mujica (ex presidente de Uruguay) y no por eso soy tupamaro. Me saqué una foto con Videla ¿cuál es el problema?», se atajó para luego comprar a Alberto y Cristina con el golpe militar.

Prestofelippo agradeció las muestras de apoyo que llegaron de diferentes youtubers y mediáticos como Alfredo Casero y Viviana Canosa quienes se sumaron al hashtag #LiberenAlPresto y afirmó que continuará publicando material.

Si bien niega haber pertenecido al Partido Libertario, el año pasado llamó a votar por ese espacio en la provincia en la que vive:

