Víctor Hugo Morales competirá contra Baby Etchecopar. El periodista estrella del canal C5N del Grupo Indalo estará al frente de un envío semanal llamado «Batalla Cultural». Se emitirá los martes a las 23:00 hs a partir del 25 de agosto.

Victor Hugo Morales tendrá programa propio en C5N. El comunicador uruguayo estuvo al frente de «El Diario» en el mismo canal y fué desvinculado dos veces de la emisora. En la segunda ocasión se fué por sentirse «ninguneado» hasta que se llegó a un arreglo tanto artístico como económico con el canal de noticias.

Actualmente cuenta con una columna diaria de veinte minutos en la tarde en «El Diario», programa que conduce Pablo Duggan. En ese bloque en el que habla solo, realiza un repaso sobre los hechos más trascendentes en materia de actualidad política y social.

Morales condujo también «La Mañana» y «Competencia» en Radio Continental. Fué parte de la emisora por más de 30 años. Tras la llegada del gobierno de Macri, las autoridades de la administración Cambiemos presionaron mediante la pauta oficial a Telefónica, el grupo propietario de la emisora. El objetivo era correr al comunicador de la segunda mañana, crítico de la gestión amarilla.

Por su parte, en A24, Baby Etchecopar está al frente de «Basta Baby» en ese mismo horario y pero lunes a jueves. Pero el martes tendrá a un potente rival: Víctor Hugo Morales. Y sin lugar a dudas generará un morbo televisivo en lo que respecta a la batalla por la audiencia debido a que los dos son señalados como exponentes de la grieta, cada uno representando a un bando distinto.

El programa de Baby Etchecopar, que cuenta con la participación de Gabriel Levinas, Carolina Losada, Javier Díaz y Mariano Yezze, lidera su franja horaria, incluso superando en reiteradas ocasiones a Animales Sueltos (América TV) o en su momento a la repetición de «Argentina, Tierra de Amor y Venganza», de El Trece.

Pero Víctor Hugo Morales tampoco estará solo en «La Batalla Cultural». Estará acompañado por tres colegas: Sofía Caram, quien se especializa en temas políticos y judiciales, Fernando Borromi, quien ya trabaja con el relator de fútbol en su programa radial, La Mañana (AM 750) y Javier El Profe Romero.

El videl del escándalo

El 12 de Enero de 2016 tanto él como su colaboradora Cynthia García y productores al llegar a las instalaciones de la radio fueron citados por personal jerárquico. Los llevaron a hablar a un sector apartado y le pidieron a Victor Hugo sus documentos y comenzaron a leer un acta. Rápido de reflejos se trasladó con velocidad al estudio para denunciar que lo estaban despidiendo en ese momento. Ingresó y alcanzó a saludar a Paulino Rodríguez, quien se encontraba reemplazando a Nelson Castro, a cargo de la primera mañana.

«Paulino, buen día. Me estan echando de la radio», llegó a escucharse al aire. Acto seguido las autoridades de la AM 590 comenzaron una discusión acalorada delante de todos exigiéndole a Victor Hugo que se retirara. El hecho fué filmado y se hizo viral. Finalmente pudo contarlo en los micrófonos pero no pudo hacer un último programa.

Al poco tiempo fué contratado por Grupo Octubre, propiedad del dirigente peronista Víctor Santa Marína para ocupar el mismo horario pero en la AM 750.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos