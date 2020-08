Vice de Larreta contra la marcha opositora del lunes. Diego Santilli se manifestó de forma negativa por la movilización organizada por sectores de Juntos por el Cambio y sostuvo que “no es lo mejor en este momento”, considerando el aumento de contagios en la Ciudad.

Vice de Larreta contra la marcha opositora del lunes. Si bien no son del todo claras las consignas agitadas por el macrismo, se llevará a cabo una movilización el próximo lunes 17 de agosto contra las medidas del gobierno nacional por el manejo de crisis en la pandemia por coronavirus.

«No creo que sea conveniente la marcha del lunes. Hay que apelar mucho a la prudencia, a la responsabilidad, al distanciamiento, a no aglomerarse. Yo le pediría a la gente que lo evite”, sintetizó en una entrevista a Radio Con Vos.

Consultado por la iniciativa de la presidenta del Pro, Patricia Bullrich quien llamó abieramente a marchar, el vicejefe de Gobierno Porteño destacó: “Primero, quiero aclarar que no es una convocatoria partidaria, acá no hay una definición partidaria. Cada dirigente es una definición en si misma de cada uno de ellos. No creo que sea lo mejor en este momento pero hay que ser respetuoso de los derechos de los demás».

Si bien referentes del radicalismo como el actor Luis Brandoni y el diputado nacional Fernando Iglesias convocaron desde las redes, Santilli subrayó: «Si un dirigente, en un espacio diverso como el nuestro, decide asistir, es un tema del propio dirigente».

Actualmente el virus circula por 14 provincias y los contagios suben exponencialmente, en especial en Ciudad de Buenos Aires donde se convoca la protesta opositora.

