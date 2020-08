Moreno: empleados de Alfajores Vimar denuncian sueldos adeudados. También señalan que se contrató gente «en negro» para multiplicar la cantidad de tareas. La empresa tiene 100 empleados y se registra un 50% de personal en negro. Estos últimos ganan 16.000 pesos por 12 horas de trabajo.

Moreno: empleados de Alfajores Vimar denuncian sueldos adeudados. Cuentan con el apoyo del Sindicato de Pasteleros. El periódico «Semanario Actualidad» de dicho distrito mantuvo un diálogo con Fernando González, uno de los empleados.

«El reclamo es por que en el día 29 de mayo el gremio vino a hacer una inspección por la gente en negro dentro de la fábrica. No nos pagan horas extrasa y nos amenazan. Hay mucho abuso. Ese día el dueño de la empresa y el delegado Ariel Giardelli cortaron el alambrado y sacaron a la gente en negro por el fondo. Me deben sueldos, despidieron gent a la cual tampoco le pagaron. Se hizo conciliación obligatoria y no pasó nada», afirmó.

González también destacó: «Los abusos suceden y hay pruebas. Estamos reclamando también reincorporaciones e indemnizaciones por despidos en plena cuarentena. Hay fichajes que prueban el empleo en negro. Cuando llega la inspección los sacaron en camiones o los esconden en un depósito».

Pese a las ganancias, empleados en negro hacinados en la fábrica

«La empresa durante la pandemia nunca cortó producción, sólo el 19 de marzo comunicaron a los empleados la suspensión hasta nuevo aviso y luego retomaron la actividad. Se trabajó a full las 24 horas con todo el personal no registrado. Ellos (los dueños) afirman que las ventas cayeron cuando en realidad eso no sólo no pasa sino que trabajan más y suman gente. No atienden al gremio ni a nosotros. El Ministerio de trabajo tampoco nos ha dado respuestas», añadió el empleado.

Finalmente destacó: «Los registrados ganabamos 30.000 persos y en negro 16.000 con 12 horas diarias. Tampco cumplen con el convenio de Pasteleros. Hacés 12 horas y te las pagan cuando y como ellos quieren. No las liquidan con el aguinaldo ni están en los recibos de sueldo. Y si no te gusta, te echan. El Ministerio de Trabajo sólo fue parte de una videoconferencia. No hubo acuerdo. A mi me deben desde el mes de marzo hasta el día de hoy todo mi sueldo. El dueño Jorge Paretti no reconoce gente que trabajó en negro allí pese a haber pruebas».

