Ituzaingó Hoy: Falleció una vecina por Coronavirus. El Gobierno Municipal confirmó la lamentable noticia del fallecimiento de una vecina del distrito por COVID-19. A su vez, a la lista de personas contagiadas se suma un nuevo caso en el distrito.

Ituzaingó Hoy: Falleció una vecina por Coronavirus. Hasta el momento, desde el inicio de la pandemia 46 personas que viven en Ituzaingó fueron diagnosticadas con Coronavirus, de las cuales 8 personas fallecieron, 17 personas fueron externadas, 13 personas se encuentran en aislamiento y 526 casos fueron descartados.

En base a los números oficiales de la Provincia de Buenos Aires, se realizó éste primer cuadro sobre la Zona Oeste en el que se muestran los casos municipio por municipio, los fallecidos y la tasa de letalidad del coronavirus.

Llama la atención que dos municipios tengan 18 fallecidos cada uno y que otro tenga una tasa de letalidad del 17,78%. Pero son número oficiales y suministrados por la Provincia de Buenos Aires.

En el cuadro se pueden notar dos municipios con 18 muertos cada uno: Merlo (que tiene cinco hospitales entre municipales, provinciales y nacionales) y San Martín, el municipio que hasta hace meses llevó adelante el Ministro de Obras Públicas, Gabriel Katopodis.

No son los únicos hechos sobresalientes. Ituzaingó tiene una tasa de letalidad de 17,78%, la más alta en los 24 municipios y le sigue José C. Paz con 1,67%.

Malvinas Argentinas y Morón siguen en cantidad de muertos con 11 y 9 (se dio al cierre de la confección del cuadro).

Este cuadro intenta romper algunos mitos. No siempre la cuarentena es eficaz, ni los controles restringuen los contagios. Pero lo que esta claro que es en dos municipios humildes como lo son Merlo y San Martín, se produjeron la mayor cantidad de muertes. Sin embargo esto no tiene relación alguna porque no necesariamente el afectado se infecta y se trata en hospitales públicos.

Por otro lado, hay cinco municipios sin muertos, y no son más fuertes ni potentes que Merlo y San Martín. Solo tienen un índice de población menor y eso los ayuda y mucho.

