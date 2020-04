Precios Cuidados: A los intendentes de Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Todos los días llegan a la «redacción virtual» que mantiene operativo el Diario Anticipos quejas por precios exorbitantes en todos los rubros.

Precios Cuidados: A los intendentes de Morón, Hurlingham e Ituzaingó. Acá, tomamos los testimonios con precios, lugares y productos. Por supuesto que la idea no es sancionar a nadie gravemente, sino limitar un alza especulativa.

Por otro lado, los vecinos no saben a quién dirigirse cuando ven un precio exagerado y fuera de la lista de precios cuidados.

Acá, los testimonios de los vecinos y vecinas:

«En un supermercado chino que está en Balcarce y Arena, todos los días remarcan precios desde hace más de 15 días. Casi un 50% más que antes de la cuarentena y es lo único que tengo para comprar cerca». (Sabrina).

«En El Palomar, un 1 kilo de milanesas está casi $500. Es un super que esta sobre la calle de la Escuela Militar de La Nación llegando a la calle principal del paso a nivel». (Julia).

«En toda Villa Tesei está alrededor de $500 el kilo de carne picada». (Lautaro).

«Andá a la Carnicería Mario, en weizman y Don Bosco en Morón Sur. Te arrancan la cabeza.» (Silvia).

«La carne picada más económica que ofrece el hipermercado Jumbo ubicado en Castelar es $409 el kilo. Hablo del Jumbo dentro del Shopping Plaza Oeste». (Melani).

«La docena de huevos $100! En Bogado y Buenos Aires. Castelar Sur». (Paola).

«Yo pagué en Merlo $430 pesos en una carnicería de un chino el kilo de carne picada». (Ricardo).

«A mi mamá, que vive en Barrio Texalar, el kilogramo de pata y muslo se lo cobran $320 en un chino y $440 el kilogramo de bife angosto. Un disparate». (Mariela).

«En el Centro de Ituzaingó, está algo así como $369». (Guillermo).

«El kiosco de la calle San Martín 676, Morón Centro, tiene los precios de la Coca Cola pegados en el folleto a $100. Y te la quiere cobrar a $120. Dice que de la de $100 no le quedan. Con los cigarrillos hace lo mismo. Con la leche también. No le compre nada por ladrona. Y hay que clausurarlo». (Favio).

«A mí en Morón, en fiambreria El Bocado, entre Rivadavia y Uruguay, me cobraron $400 el kilo de carne picada. Y no era especial, o sea que no pedí de ningún corte, estaba picada en la fuente». (Marina).

«Hola. Yo vivo en Virrey del Pino, La Matanza, y me quisieron cobrar $380 el maple de huevos, siendo que dos días antes consulté el precio, y me dijeron $180, que ya era caro».

«Hola, soy Claudia, y acá en Gonzáles Catan, los chinos y supermercados de barrio El Talita no quieren aceptar la tarjeta alimentaria. A su vez, acá, la picada común está $260 el kilo y la especial, de paleta, $360 el kilo».

Precios Cuidados: A los intendentes es el llamado de los vecinos que en ocasiones no saben qué hacer o recorren varios locales en cuarentena para adquirir un productor que no es lo mejor con el virus dando vueltas.

«Decidí no comprar más, pero la zanahoria ¿$150 el kilo?

¿Y las papas $45? (Claudia).

«Ayer alcohol en gel 250 ml $320. Farmacia esquina Pueyrredon y Avellaneda, en Moron. Y no consigo alcohol liquido 96%». (Cari).

«Yo vivo en Morón. La carnicería La Martina ubicada en Intendente García Silva y 9 de Julio, el kilo de nalga sale $500 pesos». (Oscar).

«En Texalar, Pierrastegui y Varadero, hay una fiambrera, La Rueda. Cada vez que voy a comprar tiene precios diferente. El maple de huevo ya aumentó tres veces cuando en otro lugar sale $170, ahí lo venden a $230. Estamos en momentos que no se genera dinero. Y son mercaderías que se utilizan en los hogares. No hay plata que alcance. Por favor que hagan algo». (Susana).

«La verdulería de Santa María de Oro y Prudan se abusa porque son los únicos en la zona. Ayer dos kilogramos de papa me lo cobraron $100 y cada paquete de espinaca $80».

«Hoy en el Supermercado El Económico de Morón Sur, me cobraron $370 el queso cremoso Punta de Agua. En Morón centro está $290. Pero como no hay que trasladarse, no queda otra que comprar en el barrio». (Gabriela).

«Hola en Ituzaingó en un súper chino sobre Pringles, a una cuadra de La Torcaza, te cobran la Coca Cola Retornable a $100, cuando en otros lados esta $75». (Alejandra).

«Le paso los precios que pagué. Un kilo y medio de milanesa, más un kilo y medio de churrasco, más dos kilos de suprema de pollo, más de juegos de pata y muslo más un kilo de carne picada, total: $2.337. Fue en Granja Famadi de Morón Sur». (Daniel).

