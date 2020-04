Cuarentena: Supermercado Día Ituzaingó con desabastecimiento. A las 13:30 hs del 7 de abril del 2020 el establecimiento ya no tenía carne, leche y otros elementos escenciales.

Cuarentena: Supermercado Día Ituzaingó con desabastecimiento. Las imagenes las aportó Carlos Pizzi, colega, amigo de este medio y director de FM Oeste 106.9 de Haedo.

En diálogo con este medio, Pizzi detalló que en el lugar había «Poca gente en la fila. Entré y salí. No hay azúcar, leche, poca carne. Un desastre. Le pregunté por que no había mercadería y me responderon que no estaban entregando».

La situación se produce en un contexto en la que el Gobierno Nacional está dotando a los indentendes de las herramientas necesarias para que controlen los precios.

Serán ellos/as quienes pongan condiciones a los supermercadistas para que no falten elementos de la canasta básica en las góndolas.

Algunos de los jefes comunales han sido fotografiados visitando de forma sorpresiva comercios locales como Alberto Descalzo en Ituzaingó, Lucas Ghi en Morón, Juan Zabaleta en Hurlingham y Mayra Mendoza de Quilmes, entre otros.











Supermercados: Retrotraen precios al 6 de marzo

Alimentos, bebidas, artículos de higiene y limpieza serán algunos de los 300 productos que volverán al valor que tenían a comienzos de marzo. Muchos fueron los clientes que denunciaron la suba de precios en supermercados.

La medida alcanza a comercios de proximidad como almacenes, kioscos, despensas y supermercados de grandes líneas. Quedan exceptuadas las «mipymes» es decir las micro, pequeñas y medianas empresas y los mayoristas.

Cabe destacar que también deberán retrotraer sus precios los distribuidores, productores y comercializadores de cosas muebles, obras y servicios, y prestaciones, que se destinen a la producción, construcción, procesamiento, comercialización, sanidad, alimentación, vestimenta, higiene, vivienda, deporte, cultura, transporte y logística, y esparcimiento.

Los usuarios denunciaban principalmente el aumento en productos como alcohol o alcohol en gel, de los cuales también hay faltantes.

En algunos casos se descubrió que los comercios retenían la mercadería especulando con ponerla a la venta a precios mucho más altos de lo que correspondían.

La primera medida de este estilo fue cuando se congeló el precio del alcohol en gel por 90 días al valor que tenía al 15 de febrero del 2015 para evitar abusos.

En su momento desde el Gobierno aseguraron que intimaríana las empresasque forman parte integrante de la cadena de producción, distribución y comercialización del alcohol en gel y sus insumos a que informen semanalmente a la Subsecretaría de Acciones para la Defensa de las y los Consumidores los precios de venta de tales bienes.

