Seguridad, Doctrina y Medios (Video de 1957)

Seguridad, Doctrina y Medios. Ya en 1957, los vecinos de Morón se quejaban de la inseguridad. Seguramente Morón tenía los problemas de cualquier distrito del conurbano bonaerense. En esta entrevista sacada de los archivos perdidos de la televisión Argentina y que obtuvo Anticipos, podés ver las quejas ya en ese año.

Seguridad, Doctrina y Medios. En la entrevista de archivo de 1957, una mujer dice “casi todas las noches hay un robo”. Y eso le preocupa.

(Suscribite a Nuestro Canal haciendo click ACA)

A más de 60 años de aquella entrevista, no son ya los vecinos los que se quejan, sino la repetición de casos de violencia, robo, hurto, choques, asesinatos y golpizas que se exhiben por la televisión Argentina.

Se trata de una competencia para exhibir quién tiene más casos y cuántas veces es capaz de repetirlos.

La televisión Argentina, actualmente en crisis, producto de la recesión, pero a su vez del cambio de paradigma, hace radio.

Hoy la televisión es radio. Una mesa con un invitados opinando, es radio. No hay imágenes de exteriores, y cuando hay un invitado, no se ilustra con imágenes de archivo.

Mesa e invitados es la televisiòn actual: Intratables o Animales Sueltos. Llámese cómo quiera.

La inseguridad hoy existe. Esta claro. A las viviendas sin rejas del conurbano lo acompañaron el encierro, las alarmas, las cámaras de seguridad y la seguridad privada.

Contra esta responsabilidad del Estado, el ciudadano cada día paga más impuestos. Y pese al reclamos que no cesa, que no termina, la doble imposición, el pago particular más el pago de impuestos, no sólo sigue vigente sino que crece.

No es una sensación. Eso esta claro. Tampoco la ciudadanía se conforma cuando le dicen que la tasa de criminalidad en Argentina es más baja que Brasil.

El miedo es una de las principales causas de angustia en cualquier sujeto.

Pero esta claro que la violencia de un modelo injusto no genera otra cosa que violencia. Donde se puede ser corrupto y no ir preso. En el que la política habla de su preocupación por la educación y la salud pública pero envía a sus hijos a establecimientos privados.

Las contradicciones también generan violencia. El cinismo genera violencia. Los malos ejemplos generan violencia. Y de eso, hoy, estamos rodeados.

Si querés recibir las noticias de Anticipos Diario GRATIS a tu celular, envíanos un mensaje al whatsapp de la redacción haciendo click en el ícono que te aparece abajo a la derecha de tu pantalla.

También podés seguirnos vía twitter haciendo click en: @diarioanticipos