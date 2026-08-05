¿Qué tiene más fuerza legal para crear la supuesta Policía Municipal de Morón: una ley, una ordenanza o un decreto?

La discusión sobre la creación de la Policía Municipal de Morón volvió a cobrar fuerza en las últimas semanas, en medio del debate político y jurídico que atraviesa la Provincia de Buenos Aires. Mientras avanza el tratamiento de proyectos en la Legislatura bonaerense, también surgió la posibilidad de que el intendente Lucas Ghi impulse una estructura local mediante un decreto. Pero, ¿qué herramienta tiene mayor solidez legal? La respuesta es clara: una ley provincial, complementada por una ordenanza municipal y un decreto reglamentario.

La ley provincial es el respaldo jurídico más fuerte

Si se analiza la jerarquía normativa, el orden es contundente: 1) ley provincial; 2) ordenanza municipal; y 3) decreto del intendente. Cada una cumple una función diferente dentro del ordenamiento jurídico y ninguna puede reemplazar a la de mayor rango.

En el caso de una Policía Municipal, la herramienta indispensable es una ley sancionada por la Legislatura bonaerense, ya que la seguridad pública y la organización de las fuerzas policiales son materias de competencia provincial.

Actualmente, ese marco está regulado principalmente por las Leyes 12.154 y 13.482, que establecen el sistema de seguridad pública y el régimen de las policías de la provincia. Si Buenos Aires decide crear una verdadera Policía Municipal con funciones policiales, el respaldo jurídico más sólido será una modificación de esas normas o la sanción de una nueva ley específica.

Axel Kicillos y el Ministro de Seguridad Javier Alonso prometieron una Ley que blanqueé todo el aparato de Seguridad Municipal y falculte a los municipios a organizar su propio cuerpo. Pero en este primer semestre no llegó ni una página de ese proyecto.

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La ordenanza adapta la ley a la realidad de Morón

Una vez aprobada la ley provincial, el siguiente paso recomendable sería la sanción de una ordenanza por parte del Concejo Deliberante de Morón.

Esa norma permitiría adecuar el régimen provincial a las necesidades del distrito y otorgaría una mayor legitimidad política, ya que sería aprobada por los representantes de todos los bloques del cuerpo legislativo.

Mediante esa ordenanza podrían definirse, entre otros aspectos, 1) la estructura local de la fuerza; 2) la cantidad de efectivos; 3) el presupuesto; 4) la organización administrativa; 5) los mecanismos de control; y 6) la articulación con otras áreas municipales.

Más que el Concejo Deliberante para aprobar el uso de armas no letales de baja intensidad, se necesita que la Legislatura actúe y proponga a cada municipio un marco jurídico para armar las Policías Municipales

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El decreto del intendente cumple una función reglamentaria

El decreto del Departamento Ejecutivo tiene un papel importante, pero complementario. Su función consiste en reglamentar y poner en marcha aquello que ya fue autorizado por la ley provincial y por la ordenanza municipal.

A través de un decreto, el intendente podría disponer 1) la designación de autoridades; 2) la aprobación de reglamentos internos; 3) la creación de dependencias administrativas; y 4) la fijación de procedimientos operativos.

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, un decreto no debería crear por sí solo una fuerza policial con facultades propias si una ley provincial no lo autoriza expresamente.

También, desde la Legislatura se podrán descentralizar los fondos. Un municipio como Morón, para sostener una estructura de Policía Municipal necesita un mínimo de 24 mil millones de pesos

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El esquema legal más sólido para una Policía Municipal

Para los especialistas en derecho público, el blindaje institucional más fuerte sería la combinación de tres instrumentos normativos.

Ese esquema estaría integrado por una ley provincial que habilite la Policía Municipal, una ordenanza del Concejo Deliberante que adapte esa legislación al ámbito local y un decreto del intendente que reglamente su funcionamiento.

De esa manera, la nueva estructura tendría un respaldo mucho más difícil de cuestionar tanto en el plano administrativo como en el judicial.

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Policía Municipal en Morón: ¿puede Lucas Ghi crear por decreto una fuerza con armas no letales?

La posibilidad de que el intendente Lucas Ghi impulse por decreto una Policía Municipal equipada con armas no letales de baja intensidad abrió un nuevo debate jurídico en Morón. Aunque estos dispositivos suelen presentarse como una alternativa menos riesgosa que las armas de fuego, su utilización no elimina automáticamente los cuestionamientos legales. Para los especialistas, el punto central no es el tipo de arma, sino si un municipio tiene competencia para crear una fuerza con facultades de seguridad pública sin una habilitación legislativa suficiente.

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El tipo de arma no define la legalidad del decreto

Que una fuerza municipal utilice armas consideradas «no letales» o «de baja intensidad» no significa, por sí solo, que su creación mediante un decreto sea jurídicamente válida.

La discusión pasa por otro lado: determinar si el municipio únicamente organiza un cuerpo de prevención dentro de sus competencias o si, en los hechos, crea una verdadera fuerza policial con atribuciones que la legislación provincial reserva a la Policía Bonaerense.

Por eso, el análisis cambia según el alcance que tenga el decreto y las funciones que se asignen a los agentes municipales.

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El escenario de menor riesgo jurídico

Si el decreto se limita a reorganizar una guardia municipal de prevención y le asigna herramientas autorizadas por la normativa provincial, el margen de cuestionamiento es considerablemente menor.

En ese caso, el municipio estaría fortaleciendo un esquema que ya existe en numerosos distritos, donde los agentes cumplen tareas preventivas y de apoyo sin ejercer funciones policiales propias.

Dentro de ese marco podrían contemplarse 1) aerosoles de defensa; 2) bastones; 3) dispositivos de inmovilización; y 4) otros elementos autorizados por la legislación vigente, siempre que los agentes no asuman competencias reservadas a las fuerzas de seguridad provinciales.

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Cuándo aparecen los principales cuestionamientos

El escenario cambia si el decreto crea una verdadera Policía Municipal con características similares a una fuerza policial.

En ese supuesto, el acto administrativo podría ser impugnado si 1) atribuye funciones reservadas a las policías provinciales; 2) establece un régimen de uso de la fuerza que no esté previsto por una ley provincial; 3) crea un cuerpo con potestades coercitivas que excedan las competencias municipales; y 4) contradice el marco legal bonaerense sobre seguridad pública.

Los especialistas coinciden en que el debate no depende del arma utilizada. Ya sea una Taser, una Byrna, un lanzador de proyectiles de baja energía u otro dispositivo no letal, la discusión jurídica sigue siendo la misma: quién tiene la competencia para crear una fuerza de seguridad y regular el uso de la fuerza pública.

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Las dos posiciones que podrían enfrentarse en Morón

Si Lucas Ghi avanzara mediante un decreto para crear una Policía Municipal equipada con armas no letales de baja intensidad, es probable que aparezcan dos interpretaciones contrapuestas.

La posición del Municipio sería sostener que no se está creando una nueva policía provincial, sino organizando un cuerpo municipal de prevención dentro de la autonomía que reconoce la Constitución y de las facultades otorgadas por la Provincia.

En cambio, quienes cuestionen la medida podrían argumentar que, aunque el equipamiento sea no letal, el decreto excede las atribuciones municipales porque configura una fuerza con rasgos policiales sin contar con una habilitación legislativa expresa.

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La última palabra podría quedar en manos de la Justicia

En un escenario de conflicto, el análisis dependería de la redacción concreta del decreto y del alcance de las funciones asignadas a los agentes municipales.

Si un particular, un concejal, el propio Gobierno bonaerense o cualquier otro actor con legitimación considera que el municipio invadió competencias provinciales, el decreto podría ser objeto de una impugnación judicial.

En ese caso, los jueces deberían determinar si la norma municipal se limita a organizar un servicio local de prevención o si, en los hechos, crea una fuerza policial que sólo puede surgir mediante una ley provincial.

Por supuesto que una Policía Municipal Morón sería ideal, pero el costo, la falta de norma jurídica, los concejales oficialistas que retiran el proyecto del Concejo Deliberante hace sospechar que son pocos los que están convencidos

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Por qué una ley ofrece un respaldo mucho más sólido

Desde el punto de vista institucional, los especialistas consideran que el esquema más robusto sigue siendo el integrado por una ley provincial, una ordenanza municipal y un decreto reglamentario.

La ley definiría la existencia y las competencias de la fuerza; la ordenanza adaptaría ese marco a la realidad de Morón; y el decreto permitiría reglamentar su funcionamiento cotidiano.

Esto no significa que un decreto sea necesariamente inválido, sino que, cuando regula materias reservadas por la legislación provincial, queda mucho más expuesto a cuestionamientos administrativos y judiciales que un sistema respaldado por normas de mayor jerarquía.

Byrna vs. Taser: principales diferencias

Aunque ambas se consideran armas menos letales, utilizan tecnologías completamente distintas. La Byrna actúa mediante proyectiles impulsados por CO₂, mientras que la Taser busca incapacitar temporalmente a una persona mediante una descarga eléctrica.

Aspecto Byrna Taser Funcionamiento CO₂ y proyectiles calibre .68. Descarga eléctrica mediante dos dardos. Efecto Impacto e irritación química (según la munición). Incapacitación neuromuscular temporal. Alcance 15-20 metros. 7-10 metros. Objetivo Disuadir y controlar. Inmovilizar temporalmente. ¿Usa electricidad? No. Sí. ¿Puede ser letal? Riesgo bajo, pero no nulo. Riesgo bajo, pero no nulo.

La elección entre una Byrna y una Taser no depende únicamente de su eficacia, sino también del marco legal, la capacitación de los agentes y los protocolos que regulen su utilización en cada intervención.

En el debate sobre una eventual Policía Municipal de Morón, el punto central no es cuál de las dos herramientas se utilice, sino si existe una base legal suficiente para autorizar su empleo y establecer los límites del uso de la fuerza.

Policía Municipal en Morón: el verdadero debate jurídico no pasa por la Byrna, sino por quién tiene la competencia para autorizar su uso

La eventual creación de una Policía Municipal en Morón equipada con armas menos letales, como las Byrna o las Taser, abre una discusión que va mucho más allá del tipo de dispositivo que puedan utilizar los agentes. Para los especialistas en derecho público, el eje del debate no sería el arma en sí, sino si el intendente Lucas Ghi tiene facultades para crear por decreto una fuerza con capacidad de emplear medios coercitivos o si esa decisión requiere un respaldo legal de mayor jerarquía.

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La primera pregunta que podría hacerse un juez

Si el Municipio decidiera avanzar mediante un decreto, el principal interrogante jurídico probablemente no estaría relacionado con las características de la Byrna.

La cuestión central sería determinar si el intendente contaba con competencia para crear una fuerza municipal y autorizar el uso de medios coercitivos sin una ley provincial que lo habilite expresamente.

En otras palabras, el análisis judicial no comenzaría preguntando qué arma utilizan los agentes, sino si el municipio tenía atribuciones para organizar una fuerza con funciones vinculadas a la seguridad pública.

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Los otros aspectos que también podrían analizarse

Además de la cuestión competencial, un eventual proceso judicial podría revisar otros elementos relacionados con el funcionamiento de la fuerza.

Entre ellos aparecerían 1) la capacitación de los agentes; 2) la existencia de protocolos claros para el uso de la fuerza; 3) la cadena de mando y los mecanismos de supervisión; y 4) la cobertura legal que respalde la actuación del cuerpo municipal.

Cada uno de esos puntos podría resultar determinante para establecer responsabilidades institucionales en caso de un incidente.

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La capacitación puede ser un factor clave

Uno de los primeros aspectos que suelen analizar los especialistas es la formación del personal.

Si un agente utilizara una Byrna sin haber recibido entrenamiento adecuado, la eventual responsabilidad del Municipio de Morón podría incrementarse, especialmente si se comprobara que existieron fallas en la capacitación o en la preparación para el empleo de ese tipo de dispositivos.

La formación no sólo comprende el manejo técnico del arma, sino también los criterios legales y operativos sobre cuándo corresponde utilizarla.

Esencial la capacitación que también se suma a los costos fijos para poner en marcha la Policía Municipal Morón sin ayuda de la Provincia

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Los protocolos de actuación también quedarían bajo la lupa

Otro punto fundamental sería la existencia de protocolos precisos sobre el uso de las armas menos letales.

Esas reglas deberían establecer, entre otros aspectos, en qué situaciones pueden emplearse, cuál es la distancia mínima y máxima recomendada, contra qué tipo de amenazas pueden utilizarse y qué zonas del cuerpo deben evitarse para reducir el riesgo de lesiones graves.

La ausencia de normas claras podría convertirse en uno de los principales argumentos para cuestionar la actuación del municipio.

La cadena de mando y el control operativo

La Justicia también podría analizar cómo funcionó la estructura de conducción de la fuerza.

En ese contexto, sería relevante determinar quién impartió las órdenes, qué nivel de supervisión existía sobre los agentes y si las decisiones operativas respetaban los procedimientos previamente establecidos.

La responsabilidad institucional no siempre recae únicamente sobre quien ejecuta una acción, sino también sobre quienes diseñan, controlan y dirigen el funcionamiento del cuerpo de seguridad.

El mando jerárquico es otro conflicto que va generar la Policía Municipal ya que estará supeditada a la Policía Bonaerense

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El antecedente de los Vigías de la Comunidad

El debate tiene un antecedente histórico en Morón. En 1988, el entonces intendente Juan Carlos Rousselot creó por decreto los Vigías de la Comunidad.

La controversia no giró exclusivamente alrededor de si los integrantes del cuerpo estaban armados o no. El centro de la discusión política y jurídica fue si un municipio podía crear una estructura vinculada a la seguridad pública sin contar con un respaldo normativo más sólido.

La polémica alcanzó incluso a la Cámara de Diputados de la Provincia de Buenos Aires, donde se presentaron pedidos de informes sobre la iniciativa.

Jua Carlos Rousselot firmó un Decreto y creó los Vigías de la Comunidad. No partaban armas. Duraron menos de un mes.

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Qué cambiaría si la Provincia aprueba una ley

El escenario sería muy diferente si la Provincia de Buenos Aires sanciona una ley que habilite expresamente la creación de policías municipales o de cuerpos preventivos autorizados a utilizar armas menos letales.

En ese supuesto, el decreto del intendente dejaría de ser la base jurídica principal y pasaría a cumplir una función reglamentaria, destinada a implementar una política previamente autorizada por la Legislatura bonaerense.

Esa diferencia reduciría considerablemente las posibilidades de que se cuestione la competencia del municipio para organizar la nueva fuerza.

El verdadero debate jurídico

Desde el punto de vista institucional, los especialistas coinciden en que el principal interrogante no es si los agentes utilizan una Byrna, una Taser u otro dispositivo de baja letalidad.

La discusión de fondo pasa por determinar si existe una base legal suficiente para crear una fuerza municipal, regular el uso de la fuerza, establecer mecanismos de control y definir claramente sus competencias.

En definitiva, el verdadero debate no está en el arma, sino en el marco jurídico que habilita a una fuerza municipal a portarla y utilizarla dentro de los límites que establezca la ley.

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