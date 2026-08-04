Morón Ahora: confirman que la Policía Municipal no será Policía Municipal y por un Decreto que no figura en el Boletín Oficial

El texto que ya tiene a la firma el Intendente de Morón, Lucas Ghi, señala:

EL INTENDENTE MUNICIPAL DEL PARTIDO DE MORÓN DECRETA:

ARTÍCULO 1°: Créase, en el ámbito de la Secretaría municipal competente en seguridad ciudadana, el «PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE PREVENCIÓN, PROXIMIDAD, PROTECCIÓN COMUNITARIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA», de carácter permanente, cuyo cuerpo operativo se denominará institucional y públicamente «POLICÍA MUNICIPAL DE MORÓN», en adelante «el Programa» o «la Policía Municipal». El Programa es una organización civil, administrativa, jerarquizada, profesional y preventiva integrada a la Administración central municipal. Carece de personalidad jurídica, autarquía y estado policial. Su denominación no crea competencias ni privilegios y sólo podrá interpretarse dentro de las facultades municipales expresamente reguladas.

Y lo repito para que se entienda bien de qué hablamos: «Carece de personalidad jurídica, autarquía y estado policial. Su denominación no crea competencias ni privilegios y sólo podrá interpretarse dentro de las facultades municipales expresamente reguladas».

Acá te dejamos el anuncio del intendente de Morón, Lucas Ghi, anunciando la creación de la Policía Municipal ✅​✅​✅​👇​:

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Esta llamada «Policía Municipal» que el Intendente Morón prometió en Marzo, durante la aperturra de sesiones ordinarias, no cumplirá el rol de un cuerpo de policía que lo anunciamos semanas atrás.

Darle un marco jurídico a la Policía Municipal a través de una ordenanza se hacía impósible excepto que usaran armas no letales. Sacarla por Decreto le daban un marco jurídico aún más débil que podría caerse con un simple amparo unipersonal, ni siquiera colectivo.

Ahora tendremos más Guardia Urbana, sin armas, sin radios, patrullando las calles no sé en que vehículos. Bienvenida? Sí, claro. Pero no fue lo que se prometió y me hicieron mentir. Eso me da bronca. Yo transmití lo que se prometió. Y entonces ahora tengo que decir que lo que se prometió no se va a cumplir.

Si fui ingenuo. No, porque cuando retiraron el proyecto de «Policía Comunal», así se llamó en el texto enviado al Concejo Deliberante, empecé a dudar y Anticipos Diario editó seis notas en las que explicó de arco a arco todo lo que significa la creación de una Policía Municipal por ordenanza o por Decreto.}

Ahora bien. Esto es producto de qué corno? Para qué prometer algo que no es posible. Que no existe en ningún municipio con más de 90 mil habiantes?

El decreto crea un programa municipal con el nombre de «Policía Municipal», pero no una fuerza policial

La verdad, esto es cierto. Leanlo bien y es correcto. Entonces como no sentirme un pelotudo. Bien. Lo voy a superar. Lo que no va a superar la gente es seguir sin seguridad aún más cuando se le prometió y se le creó la expactativa que iba a existir un cuerpo de Policía Municipal flamente en Morón.}

La lectura del texto del decreto permite advertir una diferencia central entre la denominación elegida por el Municipio y la naturaleza jurídica de la estructura que efectivamente se crea. En términos legales, no se constituye una Policía Municipal como fuerza de seguridad, sino un programa municipal al que se le asigna institucional y públicamente el nombre de «Policía Municipal de Morón».

El primer elemento que sustenta esa interpretación es que el decreto establece expresamente: «Créase… el PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE PREVENCIÓN, PROXIMIDAD, PROTECCIÓN COMUNITARIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA» (algo que ya existe). Desde el punto de vista jurídico, lo que nace es un programa dependiente del Municipio y no una fuerza policial con autonomía propia.

A continuación, el texto agrega que «cuyo cuerpo operativo se denominará institucional y públicamente ‘Policía Municipal de Morón'». Esa redacción indica que «Policía Municipal» constituye la denominación pública del cuerpo operativo del programa, pero no implica, por sí sola, la creación de una policía en los términos previstos por la legislación provincial o nacional porque no puede hacerlo ya que el Gobernador Axel Kicillof no envío la famosa Reforma de la Ley de Seguridad a la Legislatura. En cambio rosquea como re activar la reelección de los intendentes del conurbano como si esa sí fuera una preocupación central del pueblo bonaerense.

El decreto también precisa que «el Programa es una organización civil, administrativa, jerarquizada, profesional y preventiva», definición que deja en claro que sus integrantes revisten la condición de personal civil y no de efectivos policiales.

La aclaración más contundente aparece cuando establece que el programa «carece de personalidad jurídica, autarquía y estado policial». Este último concepto resulta determinante, ya que significa que quienes integren la denominada Policía Municipal de Morón no adquirirán la condición legal de policías, ni pasarán a formar parte de una fuerza de seguridad como la Policía Bonaerense, la Policía Federal Argentina o la Policía de la Ciudad.

El propio decreto también limita expresamente el alcance de la denominación al señalar que «su denominación no crea competencias ni privilegios». De esta manera, procura evitar que el nombre pueda interpretarse como una habilitación para ejercer facultades propias de una fuerza policial, como detener personas, investigar delitos o portar armas, letales o no, por esa sola condición.

En el mismo sentido, la norma dispone que la actuación del programa «sólo podrá interpretarse dentro de las facultades municipales expresamente reguladas», lo que circunscribe su actividad a competencias propias de los gobiernos locales, como tareas de prevención, proximidad, asistencia comunitaria, convivencia y control del espacio público.

Ahora bien, eso lo hace la Guardia Urbana (que ya no sé dónde opera, no la ví más) y la Patrulla Comunitaria.O sea existe. Y ahora el Intendente Lucas Ghi nos quiere decir que creo una Policía Municipal porque así se llama un programa de prevención que incluye lo que ya existe. Mi Dios.

En consecuencia, el decreto presenta una diferencia sustancial entre la denominación política y la figura jurídica creada. Legalmente constituye un programa municipal, mientras que institucionalmente será presentado bajo el nombre de «Policía Municipal de Morón». Sin embargo, la propia norma aclara que esa denominación no crea una fuerza policial ni otorga estado policial a sus integrantes. Entonces, ¿por qué ese nombre? Es otro engaño. Como le pasó a los jubilados con las jubilaciones. Para qué, y para qué, y para qué ese nombre si en verdad no vamos a tener Policía Municipal.

El énfasis tiene que ver con que luego van a ponerse en las camperas, camisas y vehículos: «Policía Municipal». O sea bluf. Las pesonas que dilinquen se lo van a creer? Sí, 48 horas. Los vecinos? Quizás más tiempo. Lo cierto que uno es amo de sus silencios y esclavo de sus palabras. Pues bien, el Intendente de Morón, Lucas Ghi, nos prometió algo que no pudo cumplir. Y esto atenta contra la democracia de la misma manera que Luis Majual atenta contra el periodismo.

Desde una interpretación estrictamente jurídica, el texto parece haber sido redactado precisamente para evitar que el uso de la expresión «Policía Municipal» pueda ser entendido como la creación de una fuerza policial propiamente dicha, una decisión que actualmente requeriría un marco legal específico y excedería las facultades de un decreto municipal.

Yo le tengo respoeto y aprecio al intendente Lucas Ghi, pero me sucede que no puedo mentir y menos a los lectores. Acá no está en juego un conflicto personal sino político. Y si bien yo no soy referente de ningún espacio (anque adhiero a uno y creo que está claro) siento el deber, la obligación, de contar los hechos con la mayor precisión posible. Soy humano, me equivoco, me apasiono, me angustio y me alegro. Esto me decepciona.

Cuándo se retiró el proyecto

Esto me envío el Concejo Deliberante el 26 de Julio de 2026 (qué fecha!) y me pareció raro porque fue un Domingo.

El texto pintado en azul dice: El texto resaltado en azul dice: Finalmente, por acuerdo de las presidencias de los bloques políticos del HCD, se resolvió el giro a comisión del expediente que propone la creación de la Policía Municipal. Cabe destacar que esta iniciativa fue presentada por el secretario de Seguridad del Municipio, Damián Cardoso.

Esta iniciativa se presentó ante los presidentes de bloque y posteriormente se trabajó en las comisiones competentes. Se llevó a cabo en la comisión de legislación, todas las modificaciones, observaciones y sugerencias que permitieron enriquecer el proyecto y que fuera aprobado por los distintos bloques políticos.

Con el objetivo de continuar ese trabajo de construcción de consensos y profundizar su análisis, el Cuerpo resolvió su ingreso a comisión antes del tratamiento definitivo en el recinto de sesiones.

Este texto me fue sospecho por lo siguiente:

El comunicado difundido tras la sesión del Concejo Deliberante de Morón por el área de prensa busca explicar por qué el proyecto para crear la denominada Policía Municipal no fue tratado en el recinto y regresó a comisión. Sin embargo, la propia redacción del texto oficial deja algunos interrogantes sobre el estado real de la iniciativa.

Según se desprende del comunicado, el proyecto fue presentado por el secretario de Seguridad del Municipio, Damián Cardoso (que la liga siempre por hacer uso del cargo), y posteriormente fue analizado por los presidentes de los distintos bloques políticos. Luego ingresó a las comisiones correspondientes, especialmente la de Legislación, donde se incorporaron modificaciones, observaciones y sugerencias con el objetivo de mejorar la propuesta.

El propio texto sostiene que esos cambios «permitieron enriquecer el proyecto y que fuera aprobado por los distintos bloques políticos».

Sí, leyeron bien, desde el Concejo Deliberante en manos del Frente Renovador, desde el área de prensa, un domingo, salen a decir que el trabajo en comisiones del cuerpo ««permitieron enriquecer el proyecto y que fuera aprobado por los distintos bloques políticos». Repito: «y que fuera aprobado por los distintos bloque políticos». Esta es información oficial. Surgen de las instituciones de la democracia.

Esa afirmación es la que genera la principal duda, ya que, de haber existido una aprobación en comisión con el respaldo de los bloques, lo esperable hubiera sido que el expediente avanzara hacia su tratamiento definitivo en el recinto, se aprobra y a otra cosa: teníamos Policía Municipal. }

Pero de pronto se retiró sin muchas explicaciones excepto los tres párrafos que figuran en es correo electrónico enviado un domingo.

Sin embargo, inmediatamente después el comunicado señala que, «con el objetivo de continuar ese trabajo de construcción de consensos y profundizar su análisis», el Cuerpo resolvió devolver el expediente a comisión antes de su tratamiento definitivo. Es decir, el proyecto no avanzó a la instancia de votación y volvió a ser analizado.

La explicación política que intenta transmitir el Municipio

La interpretación que surge del comunicado es que el oficialismo procura mostrar que el expediente no sufrió un rechazo, sino que existían avances importantes y un nivel de acuerdo suficiente como para continuar perfeccionándolo antes de su aprobación definitiva.

En ese sentido, el mensaje oficial intenta transmitir que el regreso a comisión respondió a la necesidad de seguir construyendo consensos y no a la existencia de diferencias insalvables entre las fuerzas políticas representadas en el Concejo Deliberante.

La frase que genera la principal contradicción

El punto que concentra las mayores dudas es la afirmación de que las modificaciones realizadas «permitieron enriquecer el proyecto y que fuera aprobado por los distintos bloques políticos».

Esa expresión admite, al menos, dos interpretaciones. La primera es que el proyecto obtuvo un dictamen favorable dentro de la comisión, lo que normalmente habilitaría su tratamiento en el recinto. La segunda es que existió un acuerdo político general entre los bloques, aunque todavía no se hubiera formalizado mediante una votación legislativa.

Si la interpretación correcta fuera la primera, resulta llamativo que el expediente haya regresado nuevamente a comisión en lugar de avanzar hacia su sanción definitiva.

Una lectura posible del comunicado

Desde una perspectiva política, el texto parece orientado a evitar que el regreso del expediente sea interpretado como una derrota legislativa del oficialismo. En lugar de presentar el giro a comisión como consecuencia de la falta de consenso, el comunicado lo describe como una etapa más dentro de un proceso de construcción de acuerdos. Y de pronto sale el falso decreto. ¿Qué esta pasando en Morón? ¿Algo similar a lo que sucedía en Dinamarca?

De esa manera, la explicación oficial instala la idea de que el proyecto contaba con un respaldo significativo, pero que todavía requería nuevas instancias de análisis antes de su aprobación definitiva.

En síntesis, el comunicado deja tres mensajes centrales: que el proyecto no fue rechazado, que existía un importante grado de acuerdo entre los bloques políticos y que, aun así, se optó por devolver el expediente a comisión para continuar negociando y revisando su contenido. No obstante, la afirmación de que la iniciativa ya había sido «aprobada por los distintos bloques políticos» no termina de armonizar con la decisión posterior de retirarla del tratamiento en el recinto, una diferencia que podría obedecer a una redacción imprecisa o a que esa «aprobación» hacía referencia únicamente a un acuerdo político preliminar y no a la aprobación legislativa formal.

Ahora vamos al proyecto

El artículo uno dice:

Cde. Expte 9000-89972/26 HCD

AL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE

La Comisión de Legislación General ha estudiado el expediente de referencia y ha acordado el siguiente:

Dictamen

Proyecto de ordenanza

TÍTULO I

CREACIÓN, NATURALEZA Y FINALIDAD

Artículo 1°: Creación.

Créase la Policía Municipal de Prevención y Convivencia de Morón, en adelante «la Policía Municipal», como cuerpo civil, jerarquizado, profesional y de carácter preventivo, dependiente del Departamento Ejecutivo Municipal, a través de la Secretaría que tenga a su cargo la política local de seguridad y convivencia.

Partimos de acá, de una creación de una Policía Municipal y lean lo que dice el Articulo 8:

Artículo 7°: Competencias propias.

Son competencias propias de la Policía Municipal:

a) patrullaje preventivo y disuasivo en el territorio municipal (cómo disuade sin armamento, a los piedrazos?)

b) presencia preventiva en corredores escolares, centros comerciales, espacios verdes, estaciones, paradas, edificios y servicios municipales (lo que no se ve hasta ahora y no se verá)

c) prevención de conflictos de convivencia, incivilidades, desórdenes y riesgos urbanos (y cómo pensaban contrarlos sin elementos necesarios)

d) control y preservación inicial del espacio público y del mobiliario urbano (seguro, más cuando se cruzan la hinchada de Deportivo Morón y Almirante Brown)

e) intervención preventiva en eventos masivos, espectáculos, actividades oficiales y operativos territoriales (ni hablar de esto, pondría en riesgo la vida de los integrantes de la llamada Policía Municipal Fantasma)

f) colaboración en planes municipales de tránsito, ordenamiento urbano, evacuación y emergencias (Dirección de Tránsito y Defensa Civil)

g) protección de víctimas hasta la llegada de la autoridad competente (SAME)

h) primera respuesta no sanitaria en incidentes críticos (Bomberos)

i) preservación primaria del lugar de los hechos hasta el arribo de la autoridad policial o judicial competente

j) cooperación con el sistema municipal de videovigilancia, monitoreo, analítica y despacho (Burocracia)

k) acompañamiento preventivo a dispositivos de inspección municipal cuando exista riesgo objetivo (los nocturnos en todo caso que son los conflictivos y seguros que de civil los iban a tomar en serio)

l) derivación institucional de personas en situación de calle (a dónde?), desorientación, padecimiento mental aparente, intoxicación o extrema vulnerabilidad hacia los dispositivos competentes (cuáles serán esos dispositivo competentes?).

No vamos a analizar toda la ordenanza que tiene 24 páginas y no fue distribuidas entre los medios. Pero sí señalar que a los concejales les pedía que aprobaran un texto jurídicamente muy flojo y que más flojo hubiera sido por Decreto. Por eso en el Decreto qu va a firmar el intendente, va a decir que se trata de un Programa denominado Policía Municipal y no una Policía Municipal en sí para no correr riesgos jurídicos. Mientas la gente corre riesgos físicos.

En definitiva, el contraste entre lo debatido en el Concejo Deliberante y el contenido del decreto abre un interrogante político y jurídico de fondo. Mientras el expediente impulsado por el Ejecutivo proponía la creación de una Policía Municipal, la norma finalmente crea un programa municipal cuyo cuerpo operativo llevará ese nombre, pero aclara expresamente que carece de estado policial, no constituye una fuerza de seguridad y no adquiere competencias policiales. La diferencia entre el anuncio y la letra del decreto será, probablemente, uno de los principales ejes del debate sobre el verdadero alcance de la denominada «Policía Municipal de Morón».

Al margen

Como nuestro compromiso es ético, nos vimos obligados en su oportunidad a escribir la nota a continuación que adelantaba cómo iban a enterrar a los concejales si aprobaban la Odenanza y que había que esperar la reforma de la Ley de Seguridad por parte de la Provincia de Buenos Aires: