Volvió a Pauta Municipal a Morón con sentido discriminatorio (igual, yo paso)

Desde mismo nido que se escucha hablar de «esfuerzo colectivo», nace la discriminación hacia los medios locales como no ocurría desde tiempos del intendente Juan Carlos Rousselot. Una tonteria que la practica un sujeto sin formación ni experiencia en el área de medios: Martín Molinari y que no entiende ni entenderá que el estado como Aparato Etico tiene el deber de no discriminar. Pero es pedirle demasiado.

Martín Molinari, Subsecretario de Comunicación del Municipio de Morón.

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Era el año 1986, y el periodista Juan Carlos Martínez tiene mucha bronca porque el Gobierno Municipal de Norberto García Silva a través de la Agencia Pulqui Drazer ubicado sobre la Avenida Rivadavia en un pequeña galería sin salida, publicaba edictos y licitaciones en el Diario Clarín. Pulqui Drazer era la agencia oficial de Clarín en Morón y García Silva era un tipo pulcro. Publicaba por los canales institucionales sin saber que no hacía falta.

Drazer en su mejor momento. El hombre que transmitió ocho mundiales. Ese era su apodo. Hasta que transmitio el de 1978 para la dictadura militar y terminó prendido fuego. Ya no tuvo la misma presencia. Se encerró en su agencia Clarín de Morón.

A la izquierda de Raúl Alfonsín, el intendente Norberto García Silva, siempre educado pero un poco ortodoxo para una juventud que nacía escuchando a los Redondos y emitiendo opinión de las Radios Comunitarias.

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Martínez tenía razón. Si el Estado Local podía «comprar» espacios publicitarios en los medios porteños, porque no hacerlo en los medios locales. De ahí su bronca. Martínez fundó la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social junto a otro grupo de gente brillante, esa Cooperativa fundo el periódico La Calle, al que me dejan sumarme, y luego fundamos FM En Tránsito que aún sigue vigente con Juan Carlos Martínez adentro y todo. ¿Qué tal?

El fue el que me enseño que hay que reclamar, pelear y luchar. Y a mi que las tres cosas me encantan porque así le hago honor a Friedrich Nietzsche, reclamo, peleo y lucho. Los derechos no se lloran, ni se franelean. Eva Perón lo expresaba en términos jacobinos: «donde hay una necesidad, hay un derecho» y así como los medios porteños tienen necesidad, ni que hablar de los medios del conurbano y aún más los de Morón. Pero la frase de Eva Perón, en Morón, donde gobierna el Movimiento Derecho al Futuro de Axel Kicillof se entiende de una manera infantil: pauta tienen los aliados o los no medios o los no dañinos o los que están preparados para dar solo buenas noticias como si todos fuéramos montados en un trencito costeros de colores y campanitas, cuando en realidad estamos sobre un mísil que nadie sabe cuándo va a estallar.

Gracias Juan Carlos Martínez.

Juan Carlos Martínez, fundó la Cooperativa de Trabajo para la Comunicación Social con sus compañeros de estudios a mediados de los ’80.

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Yo elegí otro camino, como Martínez. Si el que no llora, no mama, entonces el que no roba es un gil. Y este no es el que camino que me gusta y no me gusta para nada, aunque amo Cambalache por dos motivos. El primero porque la letra la escribió un poeta hermoso: Enrique Santos Discepolo. Y segundo, porque fue escrita en 1934, por un sujeto conemporáneo a Roberto Arlt. Discepolín, como Arlt, veía la decadencia en que sumían al pueblo las clases dominantes de la Década Infame, o sea, los conservadores dueños del fraude.

Parece que bajo los conservadores del fraude, la vida era tan terrible, que Discepolo escribió:

Es lo mismo el que trabaja

noche y día como un buey,

que el que vive de las minas,

que el que mata, que el que cura

o está fuera de la ley…

La pinta de Enrique Santos Discépolo que hizo historia con su poesía y logró trascender desde el tango.

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Prefiero morir y que no me recuerden a estar dentro de algunas de esas categorías. Mientras trabajo noche y día como un buey. Acá hay dos motivos también. El primero es que me hace falta. Soy cardíco y mis costos en salud no dejan de aumentar. Es la que me tocó. La otra es que me encanta, no puedo evitarlo, ni frenar, ni parar, ni descansar, ni dormir.

Cuando pensé que había crecido y dejé la Cooperativa de Trabajo para la Comunicacion Social, con otro pequeño grupo de periodistas, pequeño porque en ese entonces éramos poco los jóvenes haciendo periodismo, volvimos a la lucha pero un cambio extremo, el intendente ya no era el amable Norberto García Silva, sino el temible Juan Carlos Rousselot.

Obviamente Juan Carlos Rousselot nos obviaba. El hombre pensaba valían más sus contactos en los medios porteños que vincularse a los medios locales. Nosotros de todos modos no queríamos tener ningún vínculo. Queríamos hacer jusiticia popular. Si Juan Carlos Rousselot le paga a medios nacionales pauta, y lo hacía, porque no a los medios locales. Pero este intendente en particular era muy indiferente a todo, incluso a los periodistas locales. Si le hubiera caído la bomba atómica le rebotaba.

Cuando Juan Carlos Rousselot llegó al poder, listo, de nuevo nos freezaron.

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Su primer mandato duro 506 días, 72 semanas o 1 año, 4 meses y 19 días ya que transcurrió entre el 10 de diciembre de 1987 y el 29 de abril de 1989 cuando lo destituyeron. Como nací en 1965, para 1989 tenía 23 años y ya molestábamos a todos los suficiente para que nos escucharan.

Hablabamos con gente más normal y por lo tanto logramos algunos objetivos a pesar de nuestro mayores. Recuerdo que Carlos Peralta, dueño de el periódico La Ciudad, era bastante pro dictadura por lo cual no queríamos saber nada con él. Un día llega la esposa del Gobernador Antonio Cafiero a Morón en helicóptero y la cubro con un teléfono, para la época, un teléfono Maxwell Smart que era de Mario Negrelli, un peronista que tenía una casa de telefonía que se llamaba EDEIDO y nunca supe por qué.

Negrelli se me acerca y me dice: «Querés llamar a la radio», y aunque ya no estaba en FM En Tránsito le dije que sí. Por lo tanto, en un abrir y cerrar de ojos, trajo una caja, sacó una antena, un cable, un tubo teléfónico y me pidió el número. Lo recordaba. Marcó y saqué al aire a Ana Goitía, que yo no tenía mucha idea quién era y encima tenía un acento parecido al de mi abuela paterna, entre español y argentino, y luego sacó a Horacio Román. Estábamos en el furor de las radios de baja potencia y yo había logrado transmitir desde no me acuerdo dónde: o era el Trote de Ituzaingó o era Villa Udaondo.

Había un escenario. Y dando vueltas, detrás del escenario me choco a Carlos Peralta que a su vez era el Presidente del Círculo Regional de Prensa, un edificio en que se hacía Taekwondo y una vez por año se festejaba el Día del Periodista. Entonces me encara, yo que no le quería ni hablar. Y me dice: – Andresito, ¿ustedes que quieren?, ¿Porque no se suman al Círculo?. Y yo, que siempre fui un incorregible y un irreverente, nada que ver ahora, eh?, le dije: «Carlitos, queremos todo, eso queremos, que vos te vayas del Círculo, queremos la Presidecia (que la ocupaba él), hechar a los que hacen Taekwondo, y que cierres tu diario para que nosotros tengamos más oportuidades». Sonrió. Y le dije: «No te rías. Eso queremos, chau», y me fui con ese chau que significa algo así como andate a la mierda.

Esa frase me la enseño Jorge Cardoso, el único periodista de Morón secuestrado por la dictadura militar, el resto tomaba café con lo milicos en salón continuó al Marino Moreno en dirección al ala Oeste, o la calle Belgrano.

Lo voy a ver a Cardoso, me presento, le digo, «Cardoso, estamos armando un grupo de periodistas para reclamarle al Gobierno Local que si pone pauta en los medios porteños, lo haga en los locales». En ese momento, con Juan Carlos Rousselot destituído, gobernaba Joaquín Ignacio Arias, al que todo le decían el viejo menos yo. Era un buen tipo. Y nos escuchaba siempre. Pero no soltaba un peso y los medios nacionales cobraban pauta.

Jorge Cardoso su pareja, Mabel Souto, ambos padre de Jorgelina Cardoso, hoy heredera de La Tribuna.

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Cardoso me mira y le insisto. Entonces se limpió las manos. Las manos llenas de tinta. De tinta de prensa plana, porque una prensa planta gigante tenía La Tribuna, su periódico. Y esa tinta sale con kerosene, aguarras, gasoil o algún producto de esos menos agua y jabón. Entonces se limpia no se con qué pero sé hasta el día de hoy que era un líquido que se olía horrible y yo pensaba que íbamos a explotar y volar por el cielo en cualquier descuido. Tenía 23 años. Y por fin abre la boca: «¿Vos quién sos?», me pregunta porque siempre nos canchereaba aunque nosotros lo dejábamos porque Jorge Cardoso era nuestro Rodolfo Walsh, aunque la suerte de Rodolfo Walsh fue distinta. No me atrevo a decir si mejor o peor. Se lo dejo a la hija de Jorge Cardoso. Imagense. Había sido el único periodista desparecido en Morón. Y le digo quién soy que le sono a la nada misma. Y entonces me dice: – «Escuchame, deciles de una vez por todas que se metan la pauta en el orto» y me fui del taller de La Tribuna más vacío de lo que había entrado.

Bueno. No fue justamente lo que le dije al intendente Joaquín Ignacio Arias. Yo tenía el teléfono rojo de Joaquín Ignacrio Arias, el 4628-1800. Desde el escritorio de mi casa marcaba ese número y atendía él. No sé ahora ni porque lo tenía, pero lo tenía y lo usaba. Así que 24 horas después de haber hablado con Jorge Cardoso, lo llamo a Joaquín Ignacio Arias, le digo que lo tengo que ver, me dice que sí, ponemos un horario y me de pronto me encuentro en su despacho y largo un argumento de lo más sencillo. «Mire Intendente. Hablé con Jorge Cardoso. ¿Y qué me dijo Jorge Cardoso? Me dijo: – Cómo, le dan pauta a los medios nacionales y a ustedes no, que vergüenza y se dicen peronistas.» Arias, sin distinción, le tenía afecto a la juventud se tratara de mí y mis colegas o la hinchada del Deportivo Morón. Eramos todos jóvenes y punto. El nos tenía aprecio. Pero ese día no supo que decirme y como no supo que decirme finalmente me dijo: «Andá a verlo a Alberto Descalzo de parte mía y conversalo con él». Y así hice.

Joaquín Ignacio Arias, el «amigo» de la juventud.

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Que de vueltas. Pero yo estaba convencido en lo que se llamaba el «compre local» y en la inequidad que era comprar espacios en los medios nacionales y no en los locales. Claro que tenía confianza con Alberto Descalzo que en ese entonces era Presidente del Concejo Deliberante de Morón. Quizás por que era el concejal más joven y plural, podía hablar con él de igual a igual e hicimos un pequeño acuerdo de palabra que funcionó. Visto en la actualidad era poco, pero para la época era un salto enorme. Alberto Descalzo se comprometió a que el Departamente Ejecutivo compraría los mismos espacios publiciatarios que compraba a los medios nacionales, a los medios locales, cada vez que publicacara un edicto o una licitación y que lo haría con los medios nuevos que nosotros llamábamos «nacidos en democracia». Go-la-zo.

Alberto Descalzo, en una foto más actual, ya no era Presidente del Concejo Deliberane de Ituzaingó y habían pasado los años. Era Intendente de Ituzaingó.

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En ese momento comenzó un romance entre la política y los medios locales que informaban lo que hacían los representantes del pueblo. Recuerden que no había redes sociales, sólo periódicos y radios y más adelante canales de cable con noticieros.

A tal punto, que en 1990 festejamos el primer Día del Periodista en Morón luego de la apertura democrática. Primero Alberto Descalzo nos invitó a hablar en el Concejo Deliberante y me tocó a mí. Y luego, por la noche fría de un 7 de junio de 1990, hicimos algo a la parrilla en el sindicato FOETRA, frente las vías, sobre la calle Sarmiento, al que vinieron hombres de la política y empresarios locales. Queríamos afianzarnos como grupo no de presión, sino como actores sociales. Después de todo informábamos a la gente y la gente nos demandaba información.

En ese momento era Secretario de Redacción de El Yunque, cargo que me encantaba pero que tenía más de amateur que de profesional. Tenía 25 años.

Por la noche estábamos nerviosos porque habíamos invitado a mucha gente del mundo político y empresario y no sabíamos quién vendría. pero llegaron, llegaron como si nada, como si nos conociéramos de siempre, y no alegró muchísimo.

Llegó Alberto Descalzo, obviamente, que apoyaba nuestro movimiento incipiente y pequeño. Y en la foto se lo ve abrazado al radical Titi Martínez.

Llegó Alberto Descalzo, obviamente, que apoyaba nuestro movimiento incipiente y pequeño. Y en la foto se lo ve abrazado al radical Titi Martínez.

Llegó el gran colega de Hurlingham y Zona Oeste, Rody Rodríguez y se pegó a la gente de la entonces Unión Industrial del Partido de Morón que con la división del Municipio se llamó Unión Industrial del Oeste y que funciona en el Parque Industrial La Cantábrica.

Llegaron el concejal César Acosta (a la derecha) y el abogado Eugenio Rojas Molina.

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Pasaron 35 años. No recuerdo a quién habíamos invitado. Pero la presencia fue buena y nos quedamos satisfechos. Dentro de la Galaxia Morón, figurábamos en dos galaxias, la de la política y la de los industriales.

Retomando. Arias me manda a hablar con Descalzo. Y con Descalzo hacemos un acuerdo de palabra. El acuerdo de palabra y para todos con Alberto Descalzo, funcionó entre 1989 hasta 1991 cuando volvió a ganar Juan Carlos Rousselot y le hicimos el planteo y nos miró como si fuéramos un circo de payasos extraviados y sin rumbo y volvimos al exitoso fracaso de no tener pauta pero sí una lucha por delante. Adiós «compre local» y viva Tony Kamo y la televisión bizarra que era la preferida de Juan Carlos Rousselot.

Así que de 1991 a 1997 peleamos contra Juan Carlos Rousselot por lo que fuera. Fue un combate de 52.608 horas sin que sonara la campana hasta que apareció Horacio Román en escena y como un William Boo moronense y dijo: «Basta, pauta para todos» y todos recibieron pauta. Fue el comienzo del Peronismo Unido, la unidad entre la Lista Verde de Horacio Román y el Peronismo Peronista de Juan Carlos Rousselot. Esa primavera duró un año. Luego volvieron a destituirlo a Juan Carlos Rousselot, asumió el ingeniero Guillermo Crespo la intendencia y respiramos porque sostuvo el acuerdo.

Fue sopresivo pero luego de peleas furiosas, Rousselot y Román se presentaban juntos frente a la prensa. Nacía el Peronismo Unido.

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Pero Crespo se enfrentó a Martín Sabbatella y ganó Sabbatella que no era peronista sino de la Alianza y no sabíamos que iba a suceder hasta que le dio un giro a la Dirección de Prensa y colocó a un colega al frente y todos respiramos aliviados. Ese colega fue Diego Spina, hasta entonces notero de Super Canal. Y con un colega local frente a la Dirección de Prensa del Municipio de Morón supimos que se había acabado la lucha interminable por la equidad, siempre y cuando Martín Sabbatella cumpliera lo que decía en sus discursos. Y Martín Sabbatella cumplió lo que decía en sus discursos y Diego Spina lo llevó adelante y la conflictividad bajó casi hasta el piso.

Este tramo comenzó en 1999 y finalizó en 2025, 26 años consecutivos sin peleas de fondo, graves o irreparables hasta que una mañana el intendente Lucas Ghi se levantó de mal humor y dijo basta de este circo de payasos sin rumbo (digo, porque Lucas, no eras así, ¿okey?, vos quizás no te hayas dado cuenta, pero eras bastante distino) y le cortó la pauta a todos. En 2025 algo se pudo entender cuando no le alcanzó el dinero para pagar las horas extras de los trabajadores muncipales. Pero ese mismo años de 2025, el año en que cortó la pauta a todos los medios locales y retotrajo el capítulo de «Morón y los medios» a la era rousselotista, contrató por 160 millones a Nueva Comunicación y en 2026 a Ninja Contenidos por 52 millones y no sé qué ocurrió pero al menos en tres medios colocó pauta local más allá de la que paga a los medios nacionales.

Tarjeta Joven. Una de las publicidades que el Municipio colocó en uno de los medios.

Precios Moronenses: Y otra que colocó en otro medio de Morón.

La misma de Precios Moronenses pero en otro medio de Morón.

Y el Frente Renovador se defiende direccionando Edictos a un solo medio.

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Bien por esos tres medios. Seguramente la necesitan. Anticipos ni la necesita, ni la quiere. Lo que quiere Anticipos en estos caos, frente a situaciones como estas, es algo extremo, radical, devastador. Pero el olor a paranoia, encierro, oscurantismo y discriminación persiste y parte de un gobierno local que dice identificarse con el peronista Axel Kicillof. Y eso si molesta porque no responde al peronismo. Por el contrario, habla muy mal del peronismo al que todos los días lo hacen mierda y después se preguntan «qué votó la gente» agarrándose la cabeza. No me jodan. Vamos. Ustedes y yo sabemos porque están ahí sentados. ¿Acaso piensan que la gente no lo sabe?

Son las reglas de juego me dijo hace meses un funcionario y tan siquiera le conteste ni le hice un gesto. No hay reglas y menos que partan de la política actual de Morón. Lo que hay es algo inexplicable que algunos piensan que va a terminar bien, o sea, que Kicillof va a ser Presidente de la Nación, que algunos de los postulados como Mario Ferraresi va ser Gobernador (y no el Colorado Santilli) y que Lucas Ghi va a volver a ser intendenten (cuando aún no tiene reelección). ¿Alguién me firma estos tres puntos? Nadie sería capaz de firmar algo así porque el Gobierno actual le tiene miedo al miedo.

Y todo lo narrado lo digo porque yo lo vía ahí a Lucas Ghi, en el debate sobre la Ordenanza de Regulación de la Pauta de Medios. Y como egresado de TEA, lo ví interesado, escuchando, activo intelectualmente. Lo ví. Pero ahora me pregunto, que fue verdaderamente lo que ví y no se qué responderme. Lucas Ghi quedó muy lejos de esa foto y muy cerca de otra irreconocible.

No hagan encuestas para descubrir qué pasó. Ya lo saben. No le echen la culpa a las redes sociales, a los periodistas ni a la oposición. El problema empieza bastante antes. Empieza cuando un gobierno deja de escuchar y sólo quiere oír los aplausos de los que dependen de él.

Después vendrán las reuniones para analizar por qué la gente dejó de creer, está escéptica, no se enamora o está defraudada. Harán documentos, seminarios y autocríticas. Pero la respuesta no es de laboratorio. Está mucho más cerca: en las decisiones que se toman todos los días. Cuando se premia la obediencia y se castiga la sublevación, el problema no son los títulos, los contenidos. El problema es la política.

El peronismo que yo conozco nació para ampliar derechos, no para administrar premios y castigos. Si un gobierno decide discriminar a quienes piensan distinto, podrá llamarse peronista, pero estará haciendo exactamente lo contrario de lo que dice representar. Y eso, tarde o temprano, también lo termina juzgando la sociedad.

Gobernar es aceptar que también existe la incomodidad. Cuando eso se olvida, el problema ya no son los medios. Es la historia misma del autoristarismo de la que Marx dice «en alguna parte que todos los grandes hechos y personajes de la historia universal aparecen (según Hegel), por así decirlo, dos veces. Pero se olvidó de agregar: la primera vez como tragedia, la segunda como farsa».

Y por último, a mi no me perdonen, ni me indulten. Si quieren matenme mirandome a los ojos. No queda otra. Ni el silencio, ni la mentira, ni la domesticacion son para mí. Lástima para ustedes.

Así que ya saben: Vermouth con papas fritas y… ¡Good Show!

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