Morón: El debate sobre la llamada Policía Municipal tiene tres planos distintos

El Decreto 1519/2026 firmado por el intendente Lucas Ghi abre un fuerte debate político y jurídico sobre la creación de la denominada Policía Municipal de Morón. Una lectura estricta del texto permite distinguir tres planos diferentes: el jurídico, el institucional y el comunicacional. Esa diferencia explica por qué pueden coexistir interpretaciones distintas sin que necesariamente exista una contradicción dentro de la propia norma.

El decreto crea un programa administrativo

Desde el punto de vista jurídico, el texto del decreto es claro respecto del acto administrativo que produce.

El artículo 1° establece expresamente: «Créase… el PROGRAMA MUNICIPAL INTEGRAL DE PREVENCIÓN, PROXIMIDAD, PROTECCIÓN COMUNITARIA Y CONVIVENCIA CIUDADANA…».

Ese es el objeto jurídico creado por la norma. Es decir, el decreto no dice que crea una fuerza policial, sino un programa que funcionará dentro de la estructura administrativa del Municipio de Morón.

Acá, a decir verdad, la diferencia es bastante amplia y grosera. Por eso si alguién dice Morón ya tiene Policía Municipal no está siendo exacto cuando informa al pueblo de Morón que merece saber la verdad.

Todo lo que ande dando vuelta podrá llevar la leyenda Policía Municipa. Pero responde a un programa adnistrativo que tiene ese nombre, no a una policía local.

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El cuerpo operativo llevará el nombre de Policía Municipal

El mismo artículo agrega inmediatamente que el cuerpo operativo del programa «se denominará institucional y públicamente ‘POLICÍA MUNICIPAL DE MORÓN'». Y podría llevar otro nombre: Como Patrulla Urban, o Patrulla de Prevención o Patrulla Ciudadana. peo el intendene Lucas Ghi le puso «Policía Municipal de Morón», suena más marketinero y los ladrones, chorros, asesinos y violadores se van a asustar.

Más allá de la ironía, la frase resulta central para comprender el alcance de la norma.

El decreto distingue entre la figura jurídica creada —el programa— y la denominación institucional que recibirá su estructura operativa. En otras palabras, el nombre «Policía Municipal de Morón» aparece como una identificación institucional del cuerpo operativo, no como la creación de una nueva fuerza policial con autonomía propia.

El decreto excluye expresamente el estado policial

La propia norma incorpora una aclaración que reduce considerablemente cualquier margen de interpretación.

El texto señala que «El Programa es una organización civil, administrativa, jerarquizada…» y agrega que «Carece de personalidad jurídica, autarquía y estado policial.»

Desde una lectura estrictamente jurídica, esa definición resulta determinante. Si el propio decreto establece que la organización carece de estado policial, resulta difícil sostener técnicamente que haya nacido una fuerza policial en el sentido clásico del término.

A mí no me van a convencer que lo lograron. Que crearon una Policía Municipal porque el Municipio no tiene las herramientas jurídicas para hacerlo.

Un hermoso vehículo con la leyenda Policía Municipal. Lástima que no tiene nada que ver con una policía.

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¿Existe o no existe la Policía Municipal?

La respuesta depende del plano desde el cual se analice la cuestión.

Institucionalmente, puede afirmarse que sí existe, porque el propio decreto dispone que el cuerpo operativo llevará oficialmente la denominación «Policía Municipal de Morón».

Sin embargo, desde el punto de vista jurídico, lo que nace es un programa administrativo dependiente de la estructura municipal y no una fuerza policial.

Esa diferencia explica buena parte del debate generado en torno al decreto.

La diferencia entre el lenguaje jurídico y el político

Una de las discusiones aparece cuando se resume el contenido del decreto con expresiones como «Morón ya tiene Policía Municipal».

Desde una perspectiva comunicacional o política, esa afirmación puede utilizarse para sintetizar el anuncio oficial.

Sin embargo, el texto normativo utiliza una formulación mucho más precisa: crea un programa administrativo y establece que su cuerpo operativo llevará institucionalmente el nombre de Policía Municipal.

No se trata exactamente de la misma afirmación.

El modelo que se instituyó en Morón fue tomado de San Miguel que implementó una Policía Local sin armas.

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La Primera Camada

Trascendió que la Primera Camada estará integrada por 200 agentes (sí 200) cuya capacitación comenzará en la Escuela Juan Vucetich, con una puesta en marcha prevista para diciembre por lo cual durante 2026 no habrá ninguno de esos agentes en la calle. De todos modos no se va a notar la diferencia porque si en Morón viven 450.000 agentes, entonces habrá 0,44 agente por cada 1.000 habitantes.

La verdad es poco. Y acá se choca con el Prespuesto, que dicho sea de paso, el Ejecutivo lo retiro del Concejo Deliberante también.

La diferencia jurídica que marca el decreto

El punto donde aparece la principal diferencia es cuando se utilizan indistintamente las expresiones Programa Municipal y Policía Municipal como si fueran dos figuras jurídicas.

El decreto establece expresamente una distinción. Por un lado crea el Programa Municipal Integral, que constituye la figura jurídica.

Por otro lado dispone que el cuerpo operativo de ese programa utilizará institucionalmente la denominación «Policía Municipal de Morón».

La norma diferencia ambos conceptos de manera explícita.

También podrán tener camionetas aunque en ningún lado figuran cuántas.

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Una cláusula pensada para limitar interpretaciones

Existe además un párrafo que adquiere especial relevancia dentro del decreto.

La norma señala que «Su denominación no crea competencias ni privilegios y sólo podrá interpretarse dentro de las facultades municipales expresamente reguladas.»

Esta cláusula parece tener un objetivo claro: evitar que el solo uso del nombre «Policía Municipal» pueda interpretarse como la creación automática de nuevas atribuciones policiales.

De esta manera, el propio decreto limita el alcance jurídico de la denominación elegida para el cuerpo operativo. Por lo cual, en la camisa del agente o la agenta se puede bordar Policía Municipal, pero en términos jurídicos, ese bordado es falso.

Lo que saldría un Policía Municipal. A doscientos agentes, el gasto será de 6.327.000.000 o seis mil trescientos veintisiete millones. Este es el monto que hace imposible tener una Policía Municipal sin ayuda del Gobierno Bonaerense.

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Una diferencia que explica el debate

Desde una lectura estrictamente técnica, el Decreto 1519/2026 presenta una estructura coherente.

La norma crea un programa administrativo dentro del ámbito municipal y asigna a su cuerpo operativo bajo la denominación pública de «Policía Municipal de Morón», aclarando expresamente que esa denominación no otorga estado policial, competencias propias ni privilegios especiales.

Por ese motivo, el principal debate no parece encontrarse dentro del decreto sino en la forma en que ese acto administrativo es resumido en el plano político o comunicacional. Jurídicamente se crea un programa; institucionalmente, el cuerpo operativo de ese programa llevará el nombre de «Policía Municipal de Morón». Esa distinción, que el propio decreto considera relevante, explica gran parte de las interpretaciones que surgieron tras su publicación.

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