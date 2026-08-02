Hallan muertos a un padre y su hija en una vivienda de Morón Sur: llevaban más de diez días fallecidos

El dramático hallazgo ocurrió en una vivienda de la calle Anunciación al 3500, en Morón Sur, luego de que un familiar decidiera alertar a la Policía al no tener noticias de ambos desde hacía varios días. Los cuerpos estaban en avanzado estado de descomposición y una de las principales hipótesis apunta a una posible intoxicación por una fuga de gas, aunque la causa de las muertes aún no fue confirmada.

Un hombre de 89 años, identificado como Antonio Gómez, y su hija Mónica Patricia Gómez, de 62, fueron hallados sin vida el último viernes 31 de julio de 2026.

El hallazgo se produjo luego de que un sobrino del hombre, preocupado porque no lograba comunicarse con ellos desde hacía varios días y no respondían llamados ni mensajes, decidiera acercarse a la vivienda. Al percibir un intenso olor nauseabundo proveniente del interior, solicitó la intervención policial ante la sospecha de que algo grave había ocurrido.

Con la autorización del familiar, efectivos de la Comisaría 4ª de Morón ingresaron a la propiedad tras forzar uno de los accesos. Una vez dentro encontraron a Antonio Gómez recostado sobre la cama del dormitorio principal, mientras que su hija Mónica Patricia Gómez yacía en el piso, al costado del colchón, ambos sin signos vitales.

Pocos minutos después arribó una ambulancia del SAME Morón, cuya médica de guardia constató ambos fallecimientos y confirmó que los cuerpos presentaban un avanzado estado de descomposición, compatible con varios días de evolución. A partir de ese momento se preservó la escena para permitir el trabajo de los peritos de la Policía Científica.

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La estufa a garrafa y la principal hipótesis

Durante las primeras pericias realizadas dentro de la vivienda, los investigadores advirtieron la presencia de una estufa a garrafa ubicada a los pies de la cama donde fue encontrado el hombre fallecido. Ese elemento abrió una de las principales líneas de investigación: una posible intoxicación por una fuga de gas o por acumulación de monóxido de carbono.

No obstante, fuentes judiciales aclararon que esa hipótesis todavía no fue confirmada y que será necesario esperar los resultados de las autopsias, los estudios toxicológicos y los informes técnicos que determinarán si existió una pérdida de gas, si el ambiente presentaba una ventilación adecuada o si hubo otro factor que provocó las muertes.

Conmocion en el barrio de Morón Sur por la muerte del padre y la hija

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La investigación quedó en manos de la Fiscalía Nº 1

La causa es investigada por la fiscal Silvana Bonini, titular de la Unidad Funcional de Instrucción Nº 1 del Departamento Judicial de Morón, quien dispuso el traslado de ambos cuerpos a la morgue judicial para la realización de las autopsias de rigor.

Además, ordenó que la Policía Científica realizara un relevamiento integral de la vivienda, con pericias fotográficas, levantamiento de rastros e inspecciones sobre las instalaciones de gas y los distintos ambientes del inmueble para reconstruir lo sucedido.

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Qué buscan establecer los investigadores

La causa fue caratulada inicialmente como «averiguación de causales de muerte», una calificación habitual cuando aún no existen elementos suficientes para determinar cómo ocurrieron los fallecimientos.

En este tipo de investigaciones, los peritos intentan establecer la fecha aproximada de las muertes, la causa médica del deceso y si existieron lesiones compatibles con algún hecho de violencia o la intervención de terceros.

Hasta el momento, no trascendieron indicios que permitan presumir un hecho delictivo, por lo que la hipótesis de una muerte accidental cobra mayor fuerza. Sin embargo, esa posibilidad solo podrá confirmarse cuando concluyan las pericias y los estudios forenses.

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Los testimonios de vecinos también serán incorporados

Como parte de la investigación, la Fiscalía tomará declaración a vecinos y familiares para reconstruir las últimas horas con vida de padre e hija. Los investigadores intentan establecer cuándo fueron vistos por última vez, si recibieron visitas recientes y si alguien advirtió movimientos o situaciones fuera de lo habitual en la vivienda.

Algunos vecinos señalaron que la casa permanecía cerrada desde hacía varios días y que el fuerte olor comenzó a sentirse recientemente, situación que terminó reforzando la preocupación de los familiares.

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Qué ocurrirá en los próximos días

Las autopsias serán determinantes para establecer tanto la fecha como la causa exacta de las muertes. En paralelo, los informes periciales deberán confirmar si la estufa a garrafa presentaba algún desperfecto o si existían condiciones compatibles con una intoxicación por monóxido de carbono o una fuga de gas.

Una vez incorporadas todas esas pruebas al expediente, la fiscal Silvana Bonini definirá si la causa continúa como una investigación por muerte accidental o si corresponde modificar la calificación legal en caso de aparecer elementos que indiquen otra circunstancia. Hasta entonces, todas las hipótesis permanecen abiertas, aunque la investigación se orienta, por el momento, a establecer si una falla doméstica provocó la tragedia.

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