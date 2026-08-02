Para llorar: Chaco For Ever derrotó por 2 – 0 a Deportivo Morón y le cortó el invicto en Resistencia

Deportivo Morón cayó 2 a 0 frente a Chaco For Ever por la 23ª fecha de la Primera Nacional. El único gol del encuentro fue convertido por Matías Romero en el segundo tiempo, luego de un penal que había sido atajado por Federico Díaz, pero cuyo rebote terminó en la red. Con este resultado, el equipo dirigido por Walter Otta perdió una oportunidad de seguir prendido en la pelea por los primeros puestos de la Zona B.

Chacho Forever estaba en zona de descenso hasta que con el triunfo frente a Deportivo Morón, asciendo los escalones necesarios para zafar, al menor por ahora, de caer de categoría.

Un primer tiempo parejo y con pocas situaciones

El partido comenzó a las 16 en el estadio Juan Alberto García, de Resistencia, con arbitraje de Álvaro Carranza. Durante la primera etapa, ambos equipos protagonizaron un desarrollo equilibrado, con escasas llegadas claras y mucha disputa en la mitad de la cancha.

Las incidencias más destacadas fueron las tarjetas amarillas para Mauro Burruchaga, en Deportivo Morón, y para Matías Romero, delantero del conjunto chaqueño. El marcador permaneció sin goles al cierre de los primeros 45 minutos.

Un partido para torturarse. Lo más destacado del Primer Tiempo fueron las tarjetas amarillas: para Mauro Burruchaga, en Deportivo Morón; y para Matías Romero, delantero del conjunto chaqueño.

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El primer gol llegó tras un penal atajado por Federico Díaz

El momento decisivo del partido se produjo a los 11 minutos del segundo tiempo. Chaco For Ever dispuso de un penal ejecutado por Matías Romero, pero el arquero Federico Díaz respondió con una gran atajada.

Sin embargo, el rebote volvió a quedar en poder del delantero local, que no perdonó en la segunda oportunidad y convirtió el 1 a 0.

Luego del penal, Morón ya no se puedo recuperar. mal juego, sin llegada y poca defensa desembocaron en el segundo gol y el cierre del partido.

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Los cambios de Walter Otta

El equipo de Walter Otta salió a la cancha con un esquema 4-4-2 con Federico Díaz bajo los tres palos; Emanuel Iñíguez, Francisco Flores, Leonel Cardozo y Joaquín Livera en defensa; Elías Contreras, Mauro Burruchaga, Santiago Kubiszyn y Franco Fagundez en la mitad de cancha; y Mateo Levato y Matías Benítez en la delantera. Pero no alcanzó.

Con la desventaja en el marcador, Walter Otta buscó modificar el desarrollo del encuentro mediante variantes ofensivas.

Los cambios fueron: Gonzalo Berterame por Matías Benítez; Juan Manuel Olivares por Mauro Burruchaga; y posteriormente continuó moviendo el banco en busca del empate.

Además, fueron amonestados Santiago Kubiszyn y Emiliano Franco en el conjunto del oeste bonaerense.

Por más que Walter Otta intentará cambiar el juego, Deportivo Morón no logró superarse

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Una derrota que frena el envión del «Gallo»

Tras la resonante victoria conseguida la fecha anterior ante Ferro, Deportivo Morón no logró repetir su rendimiento y regresó de Resistencia con una derrota por la mínima diferencia.

El equipo de Walter Otta intentó reaccionar durante el complemento, pero no encontró los caminos para vulnerar a la defensa de Chaco For Ever, que terminó quedándose con tres puntos importantes como local.

La derrota es un balde de agua fría y le llega en un mal momento a Deportivo Morón que venía de ganarle a Ferrocarril Oeste por 4 tantos contra cero

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Así quedó el historial entre Deportivo Morón y Chaco For Ever

Chaco For Ever consiguió un triunfo que no solo le permitió salir, al menos de manera provisoria, de la zona de descenso, sino que además acortó la diferencia en el historial frente a Deportivo Morón. Aunque el «Gallo» continúa arriba en los enfrentamientos entre ambos, la victoria obtenida en Resistencia modificó levemente las estadísticas.

Hasta la fecha anterior, Deportivo Morón mantenía una ventaja más amplia en los cruces oficiales. Con el 2 a 0 de este domingo, el conjunto chaqueño sumó un nuevo triunfo y volvió a acercarse en un historial que continúa siendo favorable para el equipo del oeste bonaerense.

El resultado también confirmó una tendencia que preocupa a Walter Otta: el bajo rendimiento del equipo fuera del Nuevo Francisco Urbano. Mientras como local construyó buena parte de su campaña, cada salida representa una exigencia mayor y varios puntos importantes quedaron en el camino.

De todos modos, la Primera Nacional todavía tiene varias fechas por delante y la pelea por el ascenso continúa abierta. Deportivo Morón sigue ubicado entre los protagonistas de la Zona B, aunque necesitará mejorar su producción como visitante para mantenerse en la peleanbdo la punta.

Cambio el historial, levamente, pero cambió con respecto ayer.

Los últimos enfrentamientos

Los cruces más recientes entre ambos equipos fueron los siguientes:

23 de abril de 2022: Chaco For Ever 1 – 0 Deportivo Morón; 2) 25 de febrero de 2024: Chaco For Ever 0 – 2 Deportivo Morón; 3) 13 de julio de 2024: Deportivo Morón 1 – 0 Chaco For Ever; 4) 31 de mayo de 2025: Deportivo Morón 2 – 1 Chaco For Ever; 5) 5 de octubre de 2025: Chaco For Ever 1 – 1 Deportivo Morón; 6) 14 de marzo de 2026: Deportivo Morón 3 – 2 Chaco For Ever; y 7) 2 de agosto de 2026: Chaco For Ever 2 – 0 Deportivo Morón.

Lo que viene para Deportivo Morón

Deportivo Morón deberá dejar rápidamente atrás la derrota sufrida en Resistencia y enfocarse en la próxima fecha de la Primera Nacional, donde buscará volver a la victoria para mantenerse en la pelea por los puestos de vanguardia de la Zona B. El equipo de Walter Otta sigue siendo uno de los protagonistas del campeonato.

Más allá del traspié ante Chaco For Ever, el conjunto del oeste bonaerense continúa mostrando una campaña sólida y todavía depende de sí mismo para seguir prendido en la lucha por el ascenso. El cuerpo técnico buscará corregir los errores que impidieron rescatar al menos un empate como visitante.

El próximo compromiso será una buena oportunidad para recuperar confianza y volver a hacerse fuerte ante su gente. En el Nuevo Francisco Urbano, Deportivo Morón ha construido gran parte de su campaña gracias a un rendimiento regular y al respaldo constante de sus hinchas.

Con varias fechas todavía por disputarse, el campeonato entra en una etapa decisiva. Cada punto será determinante en la pelea por la clasificación al reducido y por acercarse a los primeros lugares, por lo que el Gallo intentará volver cuanto antes a la senda del triunfo.

Siemrpe mala para Deportivo Morón de visistante. No logra hacer pie. El campeonato el largo. Pero un día termina.

SÍNTESIS:

CHACO FOR EVER: Gastón Canuto; Alan Luque, Lucas Mihovilcevich, Ricardo Garay Lima y Agustín Ojeda; Enzo Gaggi, Brian Nievas, Ezequiel Pacheco y Leandro Fernández; Juan Manuel Carrizo y Matías Romero. DT: Daniel Cravero

DEPORTIVO MORÓN: Federico Díaz; Emanuel Iñiguez, Francisco Flores, Leonel Cardozo y Joaquín Livera; Elías Contreras, Mauro Burruchaga, Santiago Kubiszyn; Matías Beníetez, Franco Fagundez y Mateo Levato. DT: Walter Otta

GOLES: 57’ Matías Romero (CHA) y 82’ Mateo Díaz Chávez (CHA).

CAMBIOS: 54’ Emiliano Franco y Gonzalo Berterame por Elías Contreras y Matías Benítez (MOR); 60’ Juan Manuel Olivares por Mauro Burruchaga (MOR); 61’ Santiago Valenzuela por Ezequiel Pacheco (CHA); 71’ Mathías Silvera por y Gonzalo Melgarejo por Enzo Gaggi (CHA); 71’ Franco Toloza por Santiago Kubiszyn y Joaquín Zappacosta por Mateo Levato (MOR); y 79’ Mateo Díaz Chávez por Matías Romero (CHA).

Durante la fecha 23 de la Primera Nacional, Chaco For Ever se impuso como vencedor ante Deportivo Morón con un marcador de 2 a 0 en el estadio Juan Alberto García. Fue Matías Romero quien marcó el primer gol para Chaco For Ever a los 11 minutos de la segunda mitad, mientras que el delantero Mateo Díaz Chaves sentenció el partido al no perdonar al portero rival en el minuto 36 de la misma etapa.

ÁRBITRO: Álvaro Carranza

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