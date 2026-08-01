Agosto arrancó con una fuerte catarata de aumentos: uno por uno, todo lo que sube desde hoy

Agosto comenzó con una nueva ronda de aumentos que impacta en el bolsillo de millones de argentinos. Desde este viernes 1 de agosto, suben las tarifas del transporte público, los peajes, los colegios privados, el gas, el agua, los alquileres y las cuotas de las empresas de medicina prepaga.

Con el inicio del octavo mes del año, distintos servicios y gastos habituales de los hogares registran nuevas actualizaciones. Los incrementos alcanzan tanto a los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires como de la provincia de Buenos Aires, aunque algunos ajustes también tienen alcance nacional.

Transporte público y peajes: cuánto cuesta viajar desde agosto

Los boletos de colectivos que circulan exclusivamente por la Ciudad de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires aumentaron un 3,9%, de acuerdo con la fórmula que combina el último índice de inflación informado por el INDEC más dos puntos porcentuales adicionales.

Con la actualización, la tarifa mínima del colectivo en la Ciudad de Buenos Aires pasó a $853,01, mientras que en el conurbano bonaerense el tramo de entre 0 y 3 kilómetros cuesta $1.105,48. En tanto, el boleto del subte porteño se elevó a $1.685,26.

Los peajes de las autopistas porteñas también registraron una suba del 3,9%. En la Autopista Alberti, el valor para autos asciende a $1.488,91 fuera del horario pico y a $1.880,43 en hora pico. En las autopistas 25 de Mayo y Perito Moreno, las tarifas llegan a $4.701,49 y $6.662,77, respectivamente, mientras que en la Autopista Illia cuestan $1.958,75 y $2.769,96.

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Colegios privados: aumento escalonado en la provincia de Buenos Aires

Los establecimientos privados con aporte estatal de la provincia de Buenos Aires comenzaron a aplicar un incremento total del 8,1%, que se implementará en dos etapas: un 5,5% durante agosto y un 2,5% adicional en septiembre.

La medida alcanza a alrededor de 1,2 millones de estudiantes. En el nivel primario, las cuotas de agosto oscilan entre $37.150 para los colegios con 100% de subsidio estatal y $167.990 para aquellos que reciben un 40% de aporte oficial. Desde septiembre, esos valores pasarán a ubicarse entre $38.070 y $172.180.

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Alquileres: diferentes ajustes según el tipo de contrato

Los contratos firmados bajo la derogada Ley de Alquileres, hasta el 17 de octubre de 2023, tendrán una actualización anual del 31,52%, de acuerdo con el Índice para Contratos de Locación (ICL).

En tanto, los acuerdos celebrados entre el 18 de octubre y el 29 de diciembre de 2023, bajo la Ley 27.737, se ajustarán mediante el índice Casa Propia, con incrementos cercanos al 36%. Los contratos más recientes continúan regidos por la libertad de contratación, por lo que cada actualización depende de lo pactado entre propietario e inquilino.

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Gas y agua: nuevos mecanismos de actualización

El Gobierno nacional puso en marcha un nuevo sistema de actualización para las tarifas del gas mediante la Resolución 167/2026, que establece el mecanismo denominado Diferencia Diaria Acumulada (DDA).

A diferencia del esquema anterior, que aplicaba ajustes estacionales, el nuevo sistema prevé actualizaciones cada dos meses mientras se mantenga vigente la emergencia energética, prevista hasta fines de 2027.

Por otra parte, el Ente Regulador de Agua y Saneamiento (ERAS) confirmó un incremento del 3% en las tarifas de AySA para los usuarios de la Ciudad de Buenos Aires y el conurbano bonaerense.

La decisión fue oficializada mediante la Resolución 24/2026. Además, se mantienen los beneficios para los usuarios alcanzados por la Tarifa Social y el descuento del 15% para las zonas con menores coeficientes tarifarios.

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Prepagas: las cuotas aumentan hasta un 2,1%

Las principales empresas de medicina prepaga también aplicarán nuevos incrementos durante agosto, con subas que llegan hasta el 2,1%.

Los ajustes confirmados son:

OSDE: 1,9%; 2) Avalian: 1,9%; 3) Sancor Salud: 1,9%; 4) Swiss Medical: 1,8%; y 5) Galeno: 2,1%.

Desde julio de 2025, las empresas de medicina prepaga deben informar mensualmente los valores de sus planes a la Superintendencia de Servicios de Salud, que supervisa la evolución de las cuotas del sector.

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