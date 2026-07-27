Cristina y un Jaque Mate insólito para Axel Kicillof

¿Puede Cristina Kirchner participar de una interna o de las PASO tras la condena?

La respuesta depende del tipo de elección interna de la que se trate. La situación jurídica de Cristina Fernández de Kirchner no es la misma si se habla de las PASO, de una interna para definir candidaturas a cargos electivos o de una elección destinada a renovar autoridades partidarias.

¿Qué ocurre con las PASO y las candidaturas a cargos públicos?

Si se trata de las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) previstas por la legislación electoral para seleccionar candidatos a cargos públicos, Cristina Kirchner no puede participar. La condena firme dictada en la causa Vialidad, confirmada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, incluye la pena accesoria de inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, lo que le impide postularse para cualquier cargo electivo.

En consecuencia, tampoco podría competir en una interna cuyo objetivo sea definir quién representará al partido en una elección general, ya que la candidatura resultante corresponde a un cargo público y la inhabilitación impide acceder a esa condición.

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¿Y qué sucede con las internas del Partido Justicialista?

La situación cambia cuando se trata de una elección interna del Partido Justicialista (PJ) destinada exclusivamente a elegir autoridades partidarias u otros órganos internos. En ese caso, la cuestión depende de la Carta Orgánica del partido y de la interpretación que realice la Justicia.

Sin embargo, tras quedar firme la condena, la Justicia comunicó que Cristina Kirchner tampoco podía continuar ejerciendo la presidencia del PJ, al interpretar que la inhabilitación también alcanzaba esa función. Esa decisión marcó un criterio judicial que, en los hechos, hoy también representa un impedimento para ocupar cargos partidarios.

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En términos prácticos

La situación actual puede resumirse de la siguiente manera: 1) PASO para cargos electivos: no puede participar como candidata; 2) internas del PJ para definir candidatos a cargos públicos: tampoco puede competir, porque la candidatura final corresponde a un cargo alcanzado por la inhabilitación; y 3) internas para elegir autoridades partidarias: actualmente también enfrenta un impedimento derivado de la interpretación judicial aplicada tras la confirmación de la condena.

Dos interpretaciones enfrentadas

Desde el punto de vista político y jurídico, el tema sigue siendo objeto de una fuerte controversia. El kirchnerismo sostiene que la inhabilitación constituye una proscripción política y llevó el caso a instancias internacionales. En cambio, quienes respaldan el fallo afirman que se trata de la aplicación de una condena penal firme con la accesoria de inhabilitación perpetua prevista por la legislación vigente. Se trata de dos interpretaciones contrapuestas sobre los alcances y efectos de la sentencia.

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¿Puede Cristina Kirchner presentarse, ganar una interna y luego renunciar para que asuma otro candidato?

La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner participe de una PASO o de una interna para cargos electivos, gane la competencia y luego renuncie para que asuma el segundo de la lista no tiene hoy viabilidad jurídica. El principal obstáculo es que la condena firme en la causa Vialidad, que incluye la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, impide que su candidatura llegue siquiera a ser oficializada.

La inhabilitación opera antes de la elección

Para competir en unas PASO o en una elección general, toda candidatura debe atravesar el proceso de oficialización ante la Justicia Electoral, que verifica si el postulante reúne los requisitos constitucionales y legales para acceder al cargo.

En el caso de Cristina Kirchner, la condena firme con inhabilitación perpetua impide precisamente ese paso previo. En consecuencia, 1) no puede inscribirse válidamente como precandidata; 2) la Junta Electoral partidaria o, en última instancia, la Justicia Electoral, debería rechazar su postulación; y 3) su nombre no debería integrar la boleta electoral.

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Por qué no podría ganar y luego renunciar

La estrategia de competir en una interna, imponerse en las urnas y renunciar posteriormente para que asuma otro dirigente parte de un supuesto que hoy no puede cumplirse: que la candidatura sea admitida desde el inicio.

Sin embargo, la inhabilitación establecida en la sentencia actúa antes del proceso electoral. Es decir, la Justicia debe analizar la legalidad de la postulación al momento de oficializar las listas y, si el candidato no reúne los requisitos, la candidatura no puede avanzar. Por esa razón, el escenario de una eventual renuncia posterior no llega siquiera a plantearse.

¿Puede el PJ utilizar políticamente su figura?

Aunque Cristina Kirchner no pueda encabezar formalmente una lista para un cargo público, el Partido Justicialista sí puede mantener su liderazgo político dentro del espacio.

En la práctica, el partido puede 1) respaldar públicamente una lista; 2) desarrollar una campaña identificando a sus candidatos con el liderazgo de Cristina Kirchner; y 3) presentar postulantes que expresen su línea política. Lo que no puede hacer, con la normativa vigente y la condena firme, es inscribir una lista encabezada por ella para disputar un cargo electivo.

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¿Existe algún margen legal para hacerlo?

El único escenario en el que esa estrategia hubiera podido prosperar era si, al momento de oficializar las candidaturas, la condena aún no hubiera quedado firme o si una resolución judicial hubiera suspendido temporalmente sus efectos.

Con la condena confirmada y la inhabilitación actualmente vigente, ese camino jurídico se encuentra cerrado.

La alternativa que hoy tiene el kirchnerismo

En términos prácticos, si el objetivo político fuera que una lista represente a Cristina Kirchner, la herramienta compatible con el marco legal vigente no sería postularla y luego hacerla renunciar, sino que la ex presidenta designe o respalde a otro dirigente para encabezar la nómina y actuar como su principal representante político durante la competencia electoral.

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¿La precandidatura cambia la situación jurídica de Cristina Kirchner?

Una de las dudas que surgió tras la condena firme de Cristina Fernández de Kirchner es si la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos le impediría únicamente ser candidata o también presentarse como precandidata en unas PASO. Aunque la diferencia parece relevante desde el punto de vista político, en términos jurídicos la respuesta, en principio, no cambia.

La precandidatura también debe ser oficializada

La precandidatura en las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) no es una figura exclusivamente política ni una simple manifestación de intención. Se trata de una condición regulada por la Ley 26.571, que exige que la postulación sea oficializada por la Justicia Electoral antes de que el nombre del aspirante pueda aparecer en la boleta.

Por esa razón, quien pretenda competir como precandidato también debe reunir los requisitos constitucionales y legales exigidos para el cargo al que aspira. Si una persona tiene vigente una inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos, la Justicia puede impedir la oficialización de esa precandidatura.

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El debate jurídico sobre la elegibilidad

La discusión, sin embargo, no es completamente pacífica. Algunos constitucionalistas plantearon si la inhabilitación debe aplicarse desde la etapa de la precandidatura o únicamente cuando llega el momento de oficializar la candidatura definitiva.

Existen, básicamente, dos interpretaciones. La primera, que hoy aparece como mayoritaria y es la que previsiblemente aplicaría la Justicia Electoral, sostiene que la inhabilitación alcanza también a la precandidatura. El argumento es que carecería de sentido permitir competir en una PASO a una persona que, aun ganando la interna, no podría transformarse en candidata para la elección general.

La segunda posición, minoritaria, entiende que las PASO constituyen una instancia de selección interna y que la discusión sobre la elegibilidad podría diferirse hasta la oficialización de la candidatura definitiva. No obstante, esa interpretación no es la que predomina y, frente a una condena firme con inhabilitación vigente, tendría escasas posibilidades de prosperar.

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¿Puede ganar la interna y luego renunciar?

Bajo ese escenario, la estrategia consistente en que Cristina Kirchner se presente como precandidata, gane la interna y luego renuncie para que asuma el segundo de la lista resulta políticamente imaginable, pero jurídicamente muy difícil de concretar.

La razón es que el obstáculo aparecería antes de la votación. Lo más probable, de acuerdo con el criterio que actualmente predomina, es que la Justicia Electoral no llegue siquiera a oficializar la precandidatura, impidiendo que su nombre figure en la boleta de las PASO. Por ese motivo, el eventual triunfo y la posterior renuncia no llegarían a producirse, ya que la candidatura no superaría la etapa previa de control de legalidad.

¿Por qué la ley habla expresamente de «precandidatos» y qué cambia eso en el caso de Cristina Kirchner?

Una de las cuestiones menos conocidas del debate sobre la eventual participación de Cristina Fernández de Kirchner en una PASO surge de la propia redacción de la legislación electoral. Una lectura detallada de la normativa muestra que el Congreso no se limitó a prohibir determinadas candidaturas, sino que extendió esa restricción a las precandidaturas.

La clave está en la Ley 26.571

El punto de partida es el artículo 33 de la Ley Orgánica de los Partidos Políticos, modificado por la Ley 26.571, que establece de manera expresa: «No podrán ser precandidatos en elecciones primarias ni candidatos en elecciones generales a cargos públicos electivos…».

La diferencia no es menor. El legislador no utilizó únicamente el término «candidatos», sino que incorporó de forma explícita la palabra «precandidatos». Esa modificación respondió a la transformación que introdujo la reforma política de 2009.

Hasta entonces, las internas partidarias eran organizadas por cada fuerza política y tenían un carácter exclusivamente privado. Con la sanción de la Ley 26.571, las Primarias Abiertas, Simultáneas y Obligatorias (PASO) pasaron a integrar formalmente el proceso electoral nacional: son administradas por la Justicia Electoral, financiadas por el Estado y desarrolladas utilizando el padrón nacional.

Una de las cuestiones menos conocidas del debate sobre la eventual participación de Cristina Fernández de Kirchner en una PASO

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El control de la Justicia Electoral

Precisamente porque las PASO forman parte del proceso electoral, la presentación de una lista requiere un procedimiento de oficialización previo.

En esa instancia, la Justicia Electoral no se limita a verificar la cantidad de avales presentados por cada agrupación. También controla que los postulantes cumplan los requisitos constitucionales y legales para acceder al cargo, que no registren incompatibilidades, que no estén alcanzados por inhabilitaciones vigentes y que reúnan todas las condiciones de elegibilidad previstas por la legislación.

Si alguno de esos requisitos no se cumple, la consecuencia jurídica no es permitir que el precandidato compita y renuncie más adelante. Lo habitual es que la postulación sea observada o directamente no resulte oficializada.

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El debate constitucional

Pese a la claridad de la norma, algunos especialistas sostienen una interpretación diferente. Su argumento se basa en el principio de participación política y en el derecho de los ciudadanos a elegir libremente durante una elección primaria.

Desde esa perspectiva, consideran que la discusión sobre la elegibilidad podría postergarse hasta la oficialización de la candidatura definitiva, una vez concluida la PASO.

Sin embargo, esa posición enfrenta un obstáculo importante: la propia legislación vigente resolvió expresamente ese punto al establecer que no podrán ser precandidatos quienes se encuentren alcanzados por alguna de las causales de inhabilitación. Al incorporar ese término en el texto legal, el Congreso trasladó el control de elegibilidad al momento previo a la elección primaria.

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La estrategia política que buscó evitar la ley

La discusión también tiene una dimensión política. Una eventual estrategia consistente en que Cristina Kirchner encabezara una lista, obtuviera un amplio triunfo en la interna y luego renunciara para que asumiera el segundo candidato tendría un fuerte impacto político.

Sin embargo, justamente para impedir ese tipo de escenarios, la legislación incorporó la prohibición sobre los precandidatos y no únicamente sobre los candidatos definitivos. Si el objetivo del legislador hubiera sido permitir esa secuencia, la ley habría restringido solamente las candidaturas para la elección general. La inclusión expresa de las precandidaturas indica que el control debía realizarse antes de la competencia electoral.

El interrogante que sigue abierto

Donde sí aparece un debate jurídico más interesante es fuera del ámbito de las PASO nacionales.

Si la discusión se trasladara a una interna cerrada organizada exclusivamente por el Partido Justicialista (PJ), conforme a su Carta Orgánica y sin efectos directos sobre la oficialización de candidaturas ante la Justicia Electoral, el análisis podría ser diferente. En ese caso, dejaría de aplicarse el régimen específico de la Ley 26.571 sobre precandidaturas y la cuestión pasaría a depender de las normas internas del partido y del alcance concreto que los tribunales otorguen a la inhabilitación.

Es precisamente sobre esa diferencia entre una elección primaria organizada por el Estado y una consulta estrictamente partidaria donde algunos constitucionalistas consideran que aún existe el margen para un debate jurídico y político más profundo.

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¿Qué pasaría si el PJ organiza una interna propia y no unas PASO?

En ese escenario, el análisis jurídico cambia y no existe una respuesta completamente cerrada. La posibilidad de que Cristina Fernández de Kirchner participe dependerá del tipo de elección interna que organice el Partido Justicialista (PJ) y, sobre todo, del efecto que tenga esa votación.

Si la interna define candidatos a cargos públicos

El primer escenario es que el PJ organice una elección interna con el objetivo de seleccionar a quienes competirán luego por cargos públicos.

En ese supuesto, aunque el partido establezca sus propias reglas de funcionamiento, la inhabilitación perpetua para ejercer cargos públicos seguiría siendo un obstáculo. La razón es que, cuando llegue el momento de oficializar las candidaturas, la Justicia Electoral deberá verificar nuevamente que quienes resultaron elegidos cumplan con todos los requisitos legales para competir.

Por ese motivo, permitir que una persona inhabilitada participe únicamente para ordenar la interna tendría un respaldo jurídico muy débil y, con alta probabilidad, terminaría siendo objeto de una impugnación judicial.

Si la elección es exclusivamente partidaria

El segundo escenario es diferente y constituye, para muchos especialistas, el verdadero punto de debate.

Si la elección tuviera como único objetivo resolver cuestiones internas del partido —como definir una conducción política, aprobar una estrategia electoral o establecer lineamientos programáticos— y el ganador no adquiriera automáticamente una candidatura a un cargo público, aparecen argumentos jurídicos para sostener que la participación podría ser posible.

Quienes sostienen esa posición señalan que la condena impone una inhabilitación para ejercer cargos públicos; que un partido político es una asociación de derecho público no estatal y no un órgano del Estado; y que participar en una elección interna, por sí solo, no implica ejercer un cargo público.

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El argumento contrario

También existe una interpretación opuesta. Según esa postura, una persona alcanzada por una inhabilitación de esa naturaleza tampoco debería ocupar determinados cargos partidarios cuando estos mantienen una relación directa con el proceso electoral o con la selección de candidatos.

Esa discusión cobró relevancia tras la condena firme de Cristina Kirchner, cuando se planteó si podía continuar ejerciendo la presidencia del PJ, un debate que terminó con la intervención de la Justicia sobre el alcance de la inhabilitación.

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El caso concreto de Cristina Kirchner

Si el PJ decidiera convocar a una consulta interna sin efectos jurídicos sobre la oficialización de candidaturas —es decir, una votación destinada únicamente a definir liderazgos o respaldar una estrategia política—, existirían fundamentos para sostener que Cristina Kirchner podría participar como referente del espacio, siempre que la Carta Orgánica del partido no dispusiera otra cosa y que ninguna resolución judicial específica lo impidiera.

En cambio, si esa misma elección tuviera efectos legales para definir quiénes serán los candidatos a cargos públicos, la situación sería distinta. En ese caso, la inhabilitación volvería a aparecer como el principal obstáculo para su participación.

La autonomía de los partidos y el control judicial

El fundamento de esta diferencia se encuentra en el artículo 38 de la Constitución Nacional, que reconoce a los partidos políticos una amplia autonomía para organizar su vida interna.

Sin embargo, esa autonomía no es absoluta. Cuando las decisiones partidarias tienen efectos sobre el proceso electoral o sobre el acceso a cargos públicos, entra en juego el control de la Justicia Electoral, que debe garantizar el cumplimiento de los requisitos previstos por la legislación.

En ese marco, si el PJ organizara una interna política propia, sin consecuencias jurídicas para la oficialización de candidaturas, existirían argumentos relevantes para defender la participación de Cristina Kirchner como dirigente política. Si, por el contrario, esa elección constituyera el mecanismo legal para seleccionar candidatos a cargos públicos, la inhabilitación vigente volvería a ser el principal impedimento. Esa es, hoy, la distinción jurídica más importante dentro del debate.

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¿Puede una interna partidaria servir para ordenar una candidatura y luego reemplazar al ganador?

Un escenario que algunos dirigentes y constitucionalistas analizan es el de una interna partidaria en la que Cristina Fernández de Kirchner participe para disputar el liderazgo electoral, obtenga la victoria y luego renuncie antes de la oficialización de la fórmula, permitiendo que el segundo candidato —por ejemplo, Máximo Kirchner— encabece la propuesta del Partido Justicialista (PJ) en la elección general.

Desde el punto de vista jurídico, se trata de una hipótesis sobre la que no existe un antecedente idéntico resuelto por la Cámara Nacional Electoral ni por la Corte Suprema de Justicia de la Nación, por lo que no hay una respuesta definitiva. La discusión gira en torno a dos interpretaciones.

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La primera tesis: la Justicia podría impedir la participación

La posición que hoy aparece como más probable sostiene que Cristina Kirchner no podría participar en una interna de esas características.

El argumento es que, aunque la elección sea organizada por el PJ, constituye el primer paso de un procedimiento destinado a seleccionar al candidato que competirá por un cargo público. Bajo esa interpretación, un juez podría considerar que la condena firme con inhabilitación perpetua le impide intervenir desde el inicio del proceso.

Quienes sostienen esta postura entienden que permitir su participación podría alterar el resultado de la competencia interna, aun cuando luego renunciara antes de la oficialización de la candidatura. Desde esa óptica, la maniobra podría interpretarse como un intento de obtener indirectamente un resultado que la inhabilitación procura evitar, configurando un eventual fraude a la finalidad de la norma.

La segunda tesis: una interpretación jurídicamente defendible

Existe, sin embargo, otra posición que algunos especialistas consideran jurídicamente sustentable.

Según esta interpretación, una interna organizada por el PJ forma parte de la vida interna del partido, cuya autonomía está reconocida por el artículo 38 de la Constitución Nacional. En ese esquema, Cristina Kirchner no buscaría ser candidata en la elección general, sino participar únicamente de una instancia partidaria y renunciar antes de que la fórmula sea presentada para su oficialización.

De esa manera, quien finalmente solicitaría la inscripción ante la Justicia Electoral sería Máximo Kirchner, o cualquier otro dirigente que reúna los requisitos legales para competir, mientras que la ex presidenta nunca llegaría a pedir la oficialización de su propia candidatura.

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La importancia del reglamento de la interna

El aspecto decisivo de esta discusión es determinar si la elección interna constituye un acto exclusivamente partidario o si ya forma parte del procedimiento electoral.

Si el reglamento estableciera que quien gana la interna queda automáticamente proclamado candidato del partido para la elección general, la posición favorable a la participación de Cristina Kirchner perdería fuerza, ya que la relación entre la interna y la candidatura sería directa.

En cambio, si las normas internas dispusieran que la votación únicamente define la conducción política de la estrategia electoral y que la proclamación definitiva de la fórmula corresponde posteriormente al Congreso Nacional del PJ u otro órgano partidario, el argumento para admitir su participación resultaría considerablemente más sólido.

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Un debate que probablemente terminaría en la Justicia

En la legislación vigente no existe una norma que prohíba expresamente la participación de una persona inhabilitada en una interna partidaria sin efectos jurídicos inmediatos. Tampoco hay una disposición que autorice de manera explícita esa posibilidad.

Por ese motivo, una estrategia de este tipo probablemente terminaría siendo analizada por los tribunales. El resultado dependería de la interpretación que los jueces hagan sobre el alcance de la inhabilitación y, especialmente, del diseño jurídico de la elección interna.

En ese contexto, el reglamento que establezca cómo funciona la interna podría resultar incluso más determinante que la eventual postulación de Cristina Kirchner, ya que allí se definiría si la elección constituye un simple mecanismo político de consulta dentro del partido o un paso formal hacia la selección de candidatos a cargos públicos.

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