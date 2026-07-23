Vacaciones de invierno en Ituzaingó: teatro, circo, música y juegos gratis para disfrutar en familia

Hasta el 2 de agosto, Ituzaingó ofrece una agenda con decenas de actividades gratuitas para que chicos, chicas y adultos puedan disfrutar de las vacaciones de invierno sin gastar dinero. La propuesta incluye espectáculos, talleres, juegos y actividades recreativas en distintos barrios del distrito.

Las vacaciones de invierno representan uno de los momentos más esperados del año para miles de familias. Sin embargo, el costo de muchas salidas suele convertirse en un obstáculo. Por eso, el Municipio de Ituzaingó organizó una programación completamente gratuita con el objetivo de garantizar que todos los vecinos puedan acceder a propuestas culturales, deportivas y recreativas.

Una agenda pensada para toda la familia

Durante el receso escolar, las actividades se desarrollarán en plazas, Centros de Desarrollo Social, el Polideportivo La Torcaza, el Teatro Gran Ituzaingó y distintos espacios barriales del distrito.

La programación incluye funciones de teatro, espectáculos de circo, música en vivo, talleres, juegos y actividades recreativas para todas las edades.

El intendente Pablo Descalzo destacó el objetivo de la iniciativa y afirmó: «Queremos que todos los chicos y chicas de Ituzaingó tengan unas lindas vacaciones de invierno, que puedan disfrutar con sus familias y que nadie se quede sin hacer algo por cuestiones económicas».

Espectáculos para chicos y grandes

Entre las principales propuestas que podrán disfrutarse durante estas vacaciones de invierno se encuentran: A) Las Guerreras K-Pop; B) Historias Recicladas, de URRAKA; C) Circo Surfers Show; D) Arlequinizados; E) Iggor Show; F) Las 4 Estaciones de Bele; G) Varieté de Circo; y H) Miel.

Cómo conseguir las entradas para el Teatro Gran Ituzaingó

Los espectáculos que se presentan en el Teatro Gran Ituzaingó también son gratuitos y cuentan con cupos limitados.

Las entradas podrán retirarse previamente en el Centro Cultural Ituzaingó, ubicado en Mansilla 893, de acuerdo con el cronograma establecido para cada función.

También habrá actividades para los adultos mayores

Como ocurre cada año, la programación también incluye propuestas destinadas a los adultos mayores.

En el Polideportivo La Torcaza se desarrollarán juegos de ingenio y actividades orientadas a promover una vida activa, la recreación y el entrenamiento de la memoria.

Las jornadas se realizarán de lunes a viernes, entre las 14.30 y las 17 horas.

Dónde consultar el cronograma completo

Toda la programación, con los días, horarios y sedes de cada actividad, puede consultarse en miituzaingo.gov.ar.

Con una agenda distribuida en distintos barrios y una amplia variedad de propuestas, Ituzaingó busca que las vacaciones de invierno sean una oportunidad para compartir en familia, acceder a la cultura y disfrutar del tiempo libre sin que el bolsillo sea un impedimento.