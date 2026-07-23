Vacaciones de Invierno en Hurlingham: vuelve a abrir el Parque de Invierno

El tradicional Parque de Invierno ya abrió y volvió a a convertirse en uno de los principales atractivos de las vacaciones de invierno en el oeste del conurbano. Del 20 de julio al 2 de agosto, el Municipio ofrecerá una nueva edición de esta propuesta gratuita que incluirá juegos mecánicos, actividades recreativas, deportes y espectáculos para toda la familia.

Bajo el lema «El juego de la infancia», la iniciativa busca que los chicos disfruten de experiencias compartidas, recuperando el valor del juego, la imaginación y el encuentro familiar durante el receso escolar.

El Parque de Invierno de Hurlingham libre y gratuito, para toda la familia aunque sobre todo para los más chicos.

Un barco pirata será la gran novedad del Parque de Invierno

La principal incorporación de la edición 2026 será un gran barco pirata, pensado para que los chicos puedan vivir aventuras y dar rienda suelta a la imaginación. A esta nueva atracción se sumarán los clásicos juegos que ya forman parte del parque.

Entre ellos estarán los autitos chocadores, el súper cohete espacial, el Samba, el Twister, un amplio complejo de inflables, la plaza blanda para los más pequeños y una zona gamer destinada a adolescentes, con propuestas adaptadas a distintas edades.

Además, como en las ediciones anteriores, habrá juegos y actividades para disfrutar en familia, sin límites de edad.

Show de calidad para no tener que viajar y disfrutar dentro del Municipio de lo mejor y gratis!

Juegos, deportes y espectáculos durante todas las vacaciones

El parque funcionará todos los días de 12 a 18 horas, con actividades ininterrumpidas durante las dos semanas del receso escolar.

La programación incluirá propuestas recreativas, deportivas y culturales, además de espectáculos especialmente pensados para niños y adolescentes. Profesores y animadores coordinarán diferentes actividades para que cada jornada ofrezca experiencias distintas y mantenga el interés del público.

El objetivo es brindar un espacio seguro donde los chicos puedan jugar al aire libre, compartir tiempo con amigos y familiares y disfrutar de unas vacaciones alejadas de las pantallas.

Y no tan chicos disfrutan del Parque de Invierno

Selci: «Queremos que los chicos tengan una infancia feliz»

Durante la presentación del parque, el intendente Damián Selci destacó el esfuerzo realizado para sostener una propuesta completamente gratuita.

«Hicimos un esfuerzo enorme porque la situación económica es muy difícil, pero a pesar de todo queremos que los chicos tengan a salvo su ilusión», expresó el jefe comunal.

El jefe comunal también agradeció el acompañamiento de la Legislatura de la Provincia de Buenos Aires y del Instituto Cultural de la Provincia, organismos que colaboran con la realización del evento.

Más adelante agregó: «Hacemos el esfuerzo para que los chicos tengan lo que se merecen: una infancia feliz».

La tradicional, histórica y siempre bien recibida silla voladora

Una propuesta gratuita para toda la familia

En un contexto económico complejo, el Parque de Invierno vuelve a presentarse como una de las principales alternativas gratuitas para disfrutar las vacaciones.

En las ediciones anteriores, miles de vecinos de Hurlingham y de distritos cercanos participaron de la propuesta, generando largas filas en las atracciones más populares y convirtiendo al parque en uno de los eventos más convocantes del receso escolar.

Además de los juegos mecánicos, habrá espacios deportivos, recreativos y culturales, con actividades guiadas para que chicos y grandes puedan disfrutar de una jornada completa sin costo.

El intendente de Hurlingham, Damián Selci, de recorrida en el Parque de Invierno. Lo invitaron a los autitos chocadores pero no quiso subrir. Es un joven prudente.

Cómo inscribirse al Parque de Invierno

Para agilizar el ingreso y organizar el acceso al predio, el Municipio habilitó una inscripción previa gratuita. Los interesados podrán anotarse a través del formulario oficial habilitado por la comuna antes de concurrir al parque.

Con una combinación de juegos, espectáculos y actividades participativas, el Parque de Invierno buscará repetir el éxito de las ediciones anteriores y volver a ser uno de los grandes puntos de encuentro de las vacaciones de invierno en el oeste bonaerense.