La serie escondida de Netflix que rompió récords en 2026: alcanzó 104 millones de reproducciones y nadie la vio venir

Cuando Netflix estrenó «Él y Ella» (His & Hers) el 8 de enero de 2026, pocos imaginaban que terminaría convirtiéndose en el mayor fenómeno televisivo del año. Sin una campaña de promoción comparable a la de otras grandes producciones de la plataforma, el thriller psicológico fue creciendo semana tras semana gracias al boca a boca y terminó alcanzando un dato histórico: 104 millones de visualizaciones entre enero y junio de 2026, según el informe oficial de audiencia de la compañía.

De qué trata «Él y Ella»

La historia sigue a Anna Andrews, una periodista que regresa a su pueblo natal de Dahlonega, en el estado de Georgia, para cubrir el asesinato de una joven luego de atravesar una tragedia personal que destruyó su carrera.

Allí vuelve a encontrarse con Jack Harper, el detective encargado de la investigación y, además, su esposo del que está separado.

Lo que comienza como un caso policial pronto se transforma en un intenso juego psicológico. Mientras la investigación avanza, tanto la periodista como el detective empiezan a sospechar que el otro podría estar involucrado en el crimen. Cada episodio modifica la mirada del espectador con nuevas pistas, revelaciones y cambios de perspectiva.

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Basada en una exitosa novela

La miniserie adapta la novela «His & Hers», publicada en 2020 por la escritora británica Alice Feeney, una de las autoras más reconocidas del thriller psicológico contemporáneo.

La escritora ya había conquistado a millones de lectores con títulos como Sometimes I Lie, Rock Paper Scissors, Daisy Darker y Beautiful Ugly, todos caracterizados por narradores poco confiables y finales completamente inesperados.

La miniserie adapta la novela «His & Hers», publicada en 2020 por la escritora británica Alice Feeney

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El director detrás del fenómeno

La adaptación fue desarrollada por el cineasta británico William Oldroyd, reconocido internacionalmente por dirigir Lady Macbeth (2016), una de las películas más elogiadas de aquella década.

Oldroyd construyó una carrera basada en relatos de enorme tensión psicológica y personajes moralmente ambiguos, un estilo que encajó perfectamente con la obra de Alice Feeney.

El proyecto también contó con la participación del prestigioso guionista Bill Dubuque, creador de la exitosa serie Ozark, quien aportó su experiencia en historias de crimen y suspenso.

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Un elenco de primer nivel

Gran parte del éxito también se explica por sus protagonistas.

Tessa Thompson interpreta a Anna Andrews. La actriz estadounidense alcanzó fama internacional gracias a la saga Creed, las películas de Thor dentro del Universo Cinematográfico de Marvel y la serie Westworld. Además, fue productora ejecutiva de la ficción.

El detective Jack Harper está interpretado por Jon Bernthal, uno de los actores más reconocidos del género policial por sus trabajos en The Walking Dead, The Punisher, The Bear y King Richard.

El elenco también incluye a Pablo Schreiber, conocido por Orange Is the New Black, Halo y American Gods, además de Crystal Fox, Rebecca Rittenhouse, Sunita Mani, Marin Ireland y Poppy Liu.

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Por qué atrapó a millones de espectadores

Aunque durante sus primeros días pasó relativamente desapercibida, la serie comenzó a crecer impulsada por las recomendaciones entre los propios usuarios y las redes sociales.

Entre las razones de su éxito aparecen: A) una estructura narrativa que cuenta el crimen desde dos puntos de vista; B) un ritmo muy ágil, con apenas seis episodios; C) giros argumentales permanentes que obligan al espectador a replantear todo lo que cree saber; D) la química interpretativa entre Tessa Thompson y Jon Bernthal; y E) un desenlace que generó miles de debates en redes sociales, foros especializados y medios de comunicación de todo el mundo.

El episodio final fue uno de los más comentados del año entre los suscriptores de Netflix y se transformó en uno de los principales motores del fenómeno.

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Los países donde fue un verdadero fenómeno

Netflix no difundió un ranking oficial con la cantidad exacta de visualizaciones por país. Sin embargo, los listados diarios de audiencia permiten establecer dónde tuvo mayor repercusión.

El mayor impacto se registró en Estados Unidos, donde la historia transcurre y permaneció durante varias semanas entre las producciones más vistas. También consiguió excelentes resultados en Canadá, Reino Unido, Australia, Francia, Alemania, Países Bajos, Bélgica, Suiza, Suecia y Noruega.

En América Latina también logró una enorme aceptación, especialmente en Argentina, Brasil, México, Chile, Colombia, Perú, Uruguay y Paraguay, donde el público respondió muy bien a la combinación de thriller policial y drama psicológico.

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Dónde tuvo menor repercusión

El comportamiento fue diferente en varios mercados asiáticos.

En países como Japón, Corea del Sur, Taiwán, Malasia, Filipinas, Tailandia, Indonesia y Singapur, la serie quedó relegada por producciones locales, especialmente dramas coreanos, anime y ficciones nacionales que cuentan con una enorme base de seguidores.

Eso no significa que la producción haya fracasado en esos mercados, sino que debió competir con contenidos que tradicionalmente dominan las preferencias del público regional.

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El gran fenómeno inesperado de Netflix en 2026

Uno de los aspectos más llamativos de Él y Ella es que no pertenecía a una franquicia famosa ni era la continuación de una serie exitosa.

Mientras la plataforma apostaba por nuevas temporadas de producciones ya consagradas, fue este thriller completamente original el que terminó liderando el ranking mundial durante el primer semestre del año.

Con 104 millones de visualizaciones, Él y Ella no solo se convirtió en la serie más vista de Netflix en lo que va de 2026, sino también en una de las producciones de habla inglesa más exitosas de la historia reciente de la plataforma.

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