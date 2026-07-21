Vacaciones de invierno en Morón: Malvinas y aviación en el Museo Aeronáutico

Durante el receso escolar, el Museo Nacional de Aeronáutica ofrecerá dos encuentros especiales dedicados a la Guerra de Malvinas y a uno de los aviones de entrenamiento más emblemáticos de la Fuerza Aérea Argentina. Las actividades estarán a cargo de especialistas y protagonistas directos de la historia, y se desarrollarán en la Base Aérea de Morón.

Las vacaciones de invierno sumarán una propuesta diferente en el oeste del conurbano. El Museo Nacional de Aeronáutica, ubicado dentro de la Base Aérea de Morón, preparó un cronograma especial que combina historia, aviación y memoria con actividades pensadas para toda la familia.

Entre el 22 de julio y el 2 de agosto, el museo abrirá sus puertas con horarios extendidos para recibir a vecinos y visitantes. De miércoles a viernes podrá recorrerse de 10 a 15, mientras que los sábados y domingos permanecerá abierto entre las 10 y las 17.

Aviones utilizados por nuestra Fuerza Aérea y cada uno con una historia narrada por un guiía militar, se podrá apreciar en el Museo Aeronáutico Morón

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Dos encuentros para conocer la historia desde adentro

El primer evento destacado será el sábado 25 de julio, a las 11, con la conferencia «B-45 Mentor: El primer maestro», en la que el comodoro (R) Luis «Laser» Briatore repasará la trayectoria del histórico avión de entrenamiento que formó a generaciones de pilotos de la Fuerza Aérea Argentina.

Una semana después, el sábado 1 de agosto, también desde las 11, el eje estará puesto en la Guerra de Malvinas, pero desde un aspecto poco conocido: la compleja logística que permitió sostener las operaciones aéreas durante el conflicto de 1982.

La exposición contará con la participación del licenciado Hernán Disanto, especialista en logística e investigador, y del historiador Claudio Bartolini, autor del libro Hasta el último avión, quienes analizarán el funcionamiento del puente aéreo y los desafíos operativos que enfrentó la Fuerza Aérea.

Quizás Malvinas, por su caracter bélico y emotivo, sea el punto de mayor interés

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El testimonio de un protagonista de Malvinas

Uno de los momentos más esperados será la participación del suboficial principal VGM (R) Roberto Carabajal, integrante de la tripulación de un C-130 Hércules durante la guerra.

Carabajal fue auxiliar de carga en el primer vuelo que logró aterrizar en las Islas Malvinas y también integró la tripulación del último Hércules que despegó del archipiélago antes del final del conflicto. Su relato permitirá conocer, en primera persona, cómo fueron aquellas operaciones que resultaron decisivas para el abastecimiento de las tropas argentinas.

Historias impactantes podrán escuchar niños, adolescentes, jóvenes y adultos

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Entradas, horarios y acceso

La entrada general tiene un valor de $4.000 y puede abonarse en efectivo o mediante transferencia a través de código QR.

El ingreso es gratuito para menores de 18 años, jubilados, personas con Certificado Único de Discapacidad (CUD) y veteranos de la Guerra de Malvinas.

No se requiere reserva previa. Para ingresar a la Base Aérea será obligatorio presentar el DNI, mientras que el acceso al museo se realiza por Avenida Eva Perón 2200, Morón.

Con su colección de aeronaves históricas y una programación que combina divulgación, memoria y educación, el Museo Nacional de Aeronáutica se consolida una vez más como una de las propuestas culturales más atractivas del oeste bonaerense para disfrutar durante las vacaciones de invierno.

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