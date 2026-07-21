Mundial 2026: Diez años de suspensión por mostrar la Bandera de Malvinas o la Copa del Mundo

Alguién puede creer esto. Que jugamos para atrás amenzados con que la FIFA de Gianni Infantino no suspendería diez años la competencia en Torneos Internacionales de la Selección Nacional sino entregábamos el partido contra España y perdíamos la final.

Siempre tenemos los dioses en contra? No es así.

Este es el cuadro con los goles de Argentina frente a Cabo Verde, Egipto e Inglaterra:

Argentina convirtió ocho goles en esos tres partidos y varios llegaron en los minutos finales o durante el tiempo suplementario.

La FIFA prohíbe que jugadores, selecciones y federaciones realicen manifestaciones de carácter político durante sus competiciones. Tanto el Código Disciplinario como los reglamentos sobre equipamiento y celebraciones facultan al organismo a intervenir cuando considera que un mensaje excede el ámbito estrictamente deportivo.

Partido Gol Autor y minuto Argentina–Cabo Verde 1-0 Lionel Messi, 28′ 2-1 Lisandro Martínez, 92′ 3-2 Cristian Romero, 110′ Argentina–Egipto 1-2 Cristian Romero, 79′ 2-2 Lionel Messi, 84′ 3-2 Enzo Fernández, 90+2′ Argentina–Inglaterra 1-1 Enzo Fernández, 85′ 2-1 Lautaro Martínez, 90+2′

La mayoría de los goles que hizo la Selección Argentina, como puede ver, fueron sobre la hora. No definimos bien. No jugamos bien. Amamos a la Selección Argentina, a Lionel Scaloni, a Lionel Messi y al resto. Pero los años, la presión, el estado físico, decenas de cosas pesan sobre una final.

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Pero vayamos a los supuestos extorsionadores

En el caso que tratamos, la bandera con la leyenda «Las Malvinas son Argentinas» fue desplegada por jugadores de la Selección Argentina tras la victoria sobre Inglaterra en la semifinal del Mundial. El Gobierno del Reino Unido solicitó formalmente a la FIFA que investigara el episodio al considerar que se trató de una manifestación política. En respuesta, el organismo confirmó la apertura de un expediente para determinar si existió una infracción reglamentaria.

La apertura de una investigación no implica, por sí sola, que vaya a aplicarse una sanción. Una vez concluido el procedimiento disciplinario, la FIFA podrá resolver: A) archivar el expediente por considerar que no hubo infracción; B) aplicar una multa a la AFA; C) imponer una advertencia; o D) sancionar a los jugadores involucrados, a la AFA o a ambos, de acuerdo con la gravedad de los hechos y las responsabilidades que determine.

El antecedente más cercano se registró durante el Mundial de Qatar 2022, cuando la Federación de Serbia fue sancionada por exhibir en el vestuario una bandera con contenido político vinculado a Kosovo. Ese caso demuestra que la FIFA ya aplicó su normativa disciplinaria en situaciones de características similares.

Y qué ocurrió: la FIFA multó a la Federación de Serbia con 20.000 francos suizos por exhibir en el vestuario una bandera de contenido político vinculada a Kosovo. La sanción fue exclusivamente económica: no hubo suspensión, pérdida de puntos ni exclusión del torneo.

Por lo tanto, no será mucho entregar un torneo para evitar una sanción que no hay pruebas que haya existido siquiera como amenaza. Lo habría hecho Chiqui Tapia, Scaloni y Messi. Digo, habrían perdido adrede para no ser suspendidos.

Quién se hubiera enojado en Argentina si traíamos la Copa del Mundo del Bicampeonato bajo el brazo y la cosecha de mil millones de personas que se enteraron que tenemos un trozo de territorio ocupado por un país colonialista y esclavista, por diez años de suspensión. Si el reclamo fue justo y es necesario.

Ahora bien, la bandera desplegada por los futbolistas argentinos podría derivar en una sanción si la FIFA ya que violó los reglamentos sobre manifestaciones políticas de la FIFA pero nunca al punto de una suspensión de diez años. Y ya voy a explicar porqué.

Hasta el momento no existe ninguna resolución disciplinaria (la habrían dado de inmediato ante tranta supuesta gravedad) y la investigación continúa en trámite contra Argentina que resultará un pago de dinero cuantioso.

Ahora bien, si alguien leyera el Reglamento de la FiFA para Comepetencis Internacionales, no hay un artículo que diga literalmente «está prohibido exhibir una bandera que diga Las Malvinas son Argentinas» (o una consigna política). Lo que existe son normas generales que la FIFA puede aplicar.

Las dos más relevantes son:

Código Disciplinario de la FIFA – Artículo 18 (Order and security at matches). El inciso 2.e dispone que las asociaciones y clubes pueden ser responsables por el uso de gestos, palabras, objetos o cualquier otro medio para transmitir un mensaje que no sea apropiado para un evento deportivo, en particular mensajes de naturaleza política, ideológica, religiosa u ofensiva.

Reglamento de la Copa Mundial de la FIFA 2026 – Artículo 12 (Equipment). Allí se establece que está prohibida la exhibición por parte de jugadores y oficiales de mensajes o lemas políticos, religiosos o personales, en cualquier idioma o formato, sobre la indumentaria, el equipamiento o durante las actividades oficiales organizadas por la FIFA. Las infracciones deben ser tratadas por la Comisión Disciplinaria de la FIFA.

Podes leerlos haciendo click ACA, que es el portal jurdícido de la FIFA; y también podés revisar ACA.

Cabe una aclaración: La referencia que di antes, el artículo 18, inciso 2.e del Código Disciplinario de la FIFA, no puede confirmarse directamente desde el portal oficial sin abrir el PDF específico de esa edición del Código. El portal oficial permite descargar el documento, pero no muestra el articulado en la página de resultados. Así que no lo leeas. Buscá el artítuclo y bajátelo.

Bien. Lo siguiente es muy importante de leer:

Es cierto que ocurrieron varios hechos capaces de alimentar especulaciones: A) el Reino Unido pidió formalmente a la FIFA que investigara la exhibición de la bandera con la leyenda “Las Malvinas son Argentinas” (jamás el gol fantasma del Mundial de 1966); B) la FIFA confirmó la apertura de una investigación por una posible infracción a sus normas sobre mensajes políticos; y C) existen antecedentes de multas y sanciones por la exhibición de consignas políticas en competencias organizadas por el organismo. Nunca jamás una suspensión de diez años.

Por otro lado, ninguno de esos elementos permite afirmar que haya existido un acuerdo secreto para alterar el resultado de la final. La existencia de una investigación disciplinaria no constituye una prueba de que la Selección Argentina haya recibido presiones para perder frente a España.

La versión sobre una supuesta sanción de “diez años sin competir” tampoco coincide con la práctica disciplinaria habitual de la FIFA. En casos vinculados con mensajes políticos, las sanciones conocidas consistieron principalmente en multas económicas, advertencias, suspensiones individuales o inhabilitaciones por una cantidad limitada de partidos.

Las suspensiones prolongadas de federaciones suelen responder a situaciones de mayor gravedad, como: A) injerencia gubernamental en una asociación nacional; B) corrupción institucional; C) discriminación sistemática; o D) incumplimientos reiterados de resoluciones dictadas por la FIFA. No suelen aplicarse por la exhibición aislada de una bandera después de un partido.

Desde un punto de vista periodístico, la diferencia entre los hechos comprobados y las versiones no verificadas resulta central: A) está comprobado que la FIFA abrió una investigación por la bandera; B) está comprobado que el Reino Unido solicitó esa investigación; C) no está comprobado que la final haya sido arreglada o que existiera un ultimátum para que Argentina perdiera; y D) tampoco está comprobado que la FIFA amenazara con excluir a la Selección Argentina del organismo y menos por diez años.

No puede descartarse que hayan existido conversaciones privadas o presiones que todavía no hayan salido a la luz. Sin embargo, para sostener una acusación de esa magnitud serían necesarios documentos internos, correos electrónicos, grabaciones o testimonios directos de personas involucradas.

Con la información disponible, la hipótesis de un complot no tiene sustento probatorio. Por el momento, debe ser presentada como una especulación y no como un hecho demostrado.

El Dibu Martínez en una de sus maravillosas atajadas frente a España que quizás nos hubiera goleado como ya lo hizo una vez

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Los ejemplos de suspensiones hasta la fecha

Algunos de los casos más relevantes son:

Rusia (2022): la FIFA y la UEFA suspendieron a todas las selecciones y clubes rusos de las competiciones internacionales tras la invasión de Ucrania . La sanción fue excepcional y respondió al contexto bélico, no a una infracción disciplinaria común. (Caso de Guerra)

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Pakistán fue suspendido en tres oportunidades, aunque por motivos diferentes. En 2017 , un administrador nombrado por la Justicia controlaba la sede y las cuentas bancarias de la federación, que había perdido su autonomía. En 2021 , un grupo ocupó por la fuerza las oficinas de la entidad en Lahore e intentó desplazar al comité normalizador designado por la FIFA . En 2025 , la sanción se produjo porque el Congreso Federativo se negó inicialmente a aprobar una reforma estatutaria destinada a garantizar elecciones libres y democráticas. En los tres casos, las selecciones y los clubes pakistaníes quedaron impedidos de participar en competencias internacionales. Los tres casos conflictos internos.

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Chad (2021): la federación fue suspendida porque el gobierno intervino directamente en su administración, algo prohibido por los Estatutos de la FIFA .

la federación fue suspendida porque el gobierno intervino directamente en su administración, algo prohibido por los Estatutos de la .

Indonesia (2015): la suspensión obedeció a la intervención del gobierno en la federación nacional de fútbol. La medida fue levantada cuando cesó esa injerencia.

También existieron otros casos, como Kuwait, Nigeria, Zimbabue, Kenia y República del Congo, donde las suspensiones estuvieron vinculadas principalmente a conflictos institucionales, interferencia gubernamental o incumplimientos de los Estatutos de la FIFA.

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¿Hubo alguna suspensión de diez años?

No encontré ningún antecedente de una selección suspendida por diez años por exhibir una bandera o un mensaje político durante un partido. Las sanciones de esa magnitud no forman parte de la práctica disciplinaria habitual de la FIFA para este tipo de hechos. Cuando una federación es suspendida, la medida suele mantenerse hasta que desaparece la causa que la originó (por ejemplo, la injerencia gubernamental o una crisis institucional), y no por un plazo fijo de diez años.

Por eso, desde un punto de vista periodístico, la versión de que Argentina habría recibido la amenaza de una suspensión de diez años por la bandera de Malvinas no tiene, hasta el momento, antecedentes comparables ni respaldo documental conocido. Se trataría de una afirmación extraordinaria que requeriría pruebas extraordinarias para poder ser considerada un hecho.

Gianni Infantino, titular de la FIFA desde 2016

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Es la FIFA de «apretar» tras bambalinas a jugadores o selecciones para que pierdan partidos?

Con la información pública disponible, no hay pruebas de que la FIFA tenga como práctica presionar en secreto a jugadores o selecciones para que pierdan partidos.

Es importante distinguir dos cosas:

La FIFA sí ejerce presión institucional cuando detecta infracciones . Puede abrir expedientes disciplinarios, imponer multas, suspensiones, exclusiones de competencias o exigir cambios a las federaciones nacionales conforme a sus reglamentos.

cuando detecta . Puede abrir expedientes disciplinarios, imponer multas, suspensiones, exclusiones de competencias o exigir cambios a las federaciones nacionales conforme a sus reglamentos. No existe evidencia comprobada de que la FIFA haya ordenado o negociado con una selección que se dejara perder para evitar una sanción. A lo largo de su historia, la FIFA ha estado involucrada en numerosos escándalos, entre ellos: A) corrupción y pago de sobornos para la elección de sedes de Mundiales; B) compra de votos en elecciones internas; C) irregularidades en contratos comerciales y de marketing; dirigentes condenados por delitos económicos.

de que la haya ordenado o negociado con una selección que se dejara perder para evitar una sanción.

Esos casos están ampliamente documentados por investigaciones judiciales, especialmente la iniciada por el Departamento de Justicia de Estados Unidos en 2015. Sin embargo, esas investigaciones no demostraron un sistema mediante el cual la FIFA manipulara los resultados de partidos del Mundial mediante amenazas a los jugadores o a las selecciones.

Tampoco hay pruebas públicas de que la FIFA haya dicho a una selección: «Si no pierden este partido, los suspendemos diez años». Una decisión de ese tipo implicaría la participación de numerosas personas y dejaría rastros documentales o testimoniales. Hasta hoy, no se conocen pruebas de esa naturaleza.

Desde un punto de vista periodístico, la valoración sería:

Comprobado: la FIFA ha sido protagonista de graves casos de corrupción institucional.

la ha sido protagonista de graves casos de corrupción institucional. Comprobado: la FIFA puede abrir investigaciones y sancionar a federaciones y selecciones conforme a sus reglamentos.

la puede abrir investigaciones y sancionar a federaciones y selecciones conforme a sus reglamentos. No comprobado: que utilice investigaciones disciplinarias para obligar a una selección a perder un partido.

que utilice investigaciones disciplinarias para obligar a una selección a perder un partido. No comprobado: que haya existido un acuerdo secreto con la AFA para que Argentina perdiera la final frente a España.

Eso no significa que sea imposible que alguna vez haya existido una presión indebida; significa que, hasta el momento, no hay evidencia verificable que permita afirmarlo como un hecho. En periodismo, esa diferencia es fundamental: una sospecha o una hipótesis pueden investigarse, pero no presentarse como ciertas sin pruebas suficientes.

Pero repito: quién se hubiera enojado en Argentina si traíamos la Copa del Mundo del Bicampeonato bajo el brazo y la cosecha de mil millones de personas enteradas que tenemos un trozo de territorio ocupado por un país colonialista y esclavista, por diez años de suspensión. Si el reclamo fue justo y es necesario y valoramos la Copa del Mundo enormemente. No creo que demasiados. Y es escándalo hubiera sido internacional.

No compremos versiones. Compremos hechos. Y dejemos correr el tiempo que es el mejor vehiculo de cambio. Si hubo intervención de la FIFA, seguro, segurísimo, se sabrá. Mientras tanto, sepamos que en los últimos 20 años, siempre Argentina estuvo entre los mejores cinco equipos de todo el mundo, dos veces salió Campeón y dos veces Subcampeón.

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