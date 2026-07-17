La Universidad de Morón participó a través de Pablo Navarro del LAC Summit 2026

La Universidad de Morón, a través de Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes y especialista en Educación Digital, participó del LAC Summit 2026, el encuentro anual de la comunidad Blackboard para América Latina y el Caribe, desarrollado en el marco del Building Blackboard Together (BbT) 2026, realizado en Dallas, Texas (Estados Unidos).

Se trata de un encuentro regional sobre educación superior y tecnología educativa organizado por Blackboard dentro de su conferencia internacional Building Blackboard Together (BbT) 2026, realizada en Dallas, Texas (Estados Unidos).

Blackboard es una compañía estadounidense de tecnología educativa (EdTech) que desarrolla una de las plataformas de gestión del aprendizaje (LMS) más utilizadas por universidades y organismos públicos de todo el mundo. Su producto más conocido es Blackboard Learn, utilizado para administrar cursos virtuales, exámenes, contenidos, foros, videoconferencias y evaluaciones.

En 2026, la empresa lanzó Building Blackboard Together (BbT) como su conferencia anual de usuarios. Dentro de ese congreso se realiza el LAC Summit, un espacio específico para universidades de América Latina y el Caribe, con sesiones, conferencias y actividades de intercambio adaptadas a la región.

Pablo Navarro a la izquierda de blanco, representado a la Universidad de Morón

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Un encuentro clave para el futuro de la educación superior

El evento es considerado uno de los foros internacionales más relevantes dedicados a la innovación en educación superior y reúne cada año a autoridades universitarias, especialistas en tecnologías educativas, investigadores, desarrolladores y responsables de transformación digital de instituciones de toda la región. Su objetivo es debatir las principales tendencias que marcarán el futuro de la enseñanza universitaria, compartir buenas prácticas y promover la construcción colaborativa de nuevos modelos educativos adaptados a los desafíos del siglo XXI.

En un escenario atravesado por la expansión de la inteligencia artificial, el aprendizaje personalizado, la analítica educativa y la educación híbrida, el encuentro permitió analizar cómo las universidades pueden aprovechar estas herramientas para mejorar la calidad académica, optimizar la gestión institucional y fortalecer la experiencia de aprendizaje de los estudiantes.

Inteligencia artificial e innovación educativa

Durante su participación, Navarro asistió a conferencias magistrales sobre inteligencia artificial aplicada a la educación, accesibilidad digital, analítica del aprendizaje, automatización de procesos académicos, evaluación de competencias y evolución de las plataformas virtuales de enseñanza. Asimismo, pudo conocer las nuevas funcionalidades del ecosistema Blackboard, plataforma tecnológica utilizada por la Universidad de Morón para la gestión integral de sus carreras y el acompañamiento de estudiantes y docentes.

La agenda también incluyó espacios de trabajo colaborativo entre universidades de distintos países, donde se analizaron experiencias exitosas vinculadas con innovación pedagógica, modernización institucional, incorporación de herramientas basadas en inteligencia artificial y estrategias para fortalecer la enseñanza en entornos digitales.

Pablo Navarro participó como miembro de la Universiad de Morón de la Conferencia a cargo de David F. Labaree, uno de los académicos más influyentes del mundo en el campo de la sociología y la historia de la educación

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David Labaree es uno de los principales especialistas internacionales en sociología e historia de la educación. Licenciado por la Universidad de Harvard y doctor en Sociología por la Universidad de Pensilvania, fue profesor en Georgetown University y Michigan State University antes de incorporarse a Stanford University en 2003. Actualmente es Profesor Emérito de la Escuela de Educación de Stanford, donde desarrolló una destacada trayectoria académica e investigó la relación entre la educación, la sociedad, la economía y la política.

A lo largo de su carrera analizó la evolución de los sistemas educativos, el papel de las universidades, las reformas educativas y el impacto del mercado sobre la enseñanza. Autor de numerosos libros de referencia, sostiene que la educación enfrenta una tensión permanente entre formar ciudadanos, transmitir conocimientos y otorgar títulos que mejoren las oportunidades laborales, siendo este último objetivo el que suele prevalecer. En 2025 fue incorporado a la National Academy of Education, uno de los mayores reconocimientos a la investigación educativa en Estados Unidos, y en 2026 fue uno de los conferencistas principales del Building Blackboard Together (BbT) 2026, organizado por Blackboard.

Cooperación internacional y nuevas oportunidades

En ese marco, Navarro mantuvo un encuentro con Bruce Dahlgren, CEO de Blackboard, además de participar en reuniones de intercambio con representantes de universidades de América Latina, Estados Unidos y otras regiones. Estos espacios permitieron fortalecer vínculos institucionales, generar nuevas oportunidades de cooperación académica y conocer modelos de transformación digital que hoy lideran las instituciones de educación superior más innovadoras del mundo.

La presencia de la Universidad de Morón en este tipo de encuentros internacionales no solo posibilita acceder de primera mano a las tendencias que están redefiniendo la educación superior, sino también compartir las experiencias desarrolladas por la institución, intercambiar conocimientos con referentes globales y consolidar una estrategia de mejora continua basada en estándares internacionales de calidad.

Bruce Dahlgren, CEO de Blackboard. Durante la exposición, la pantalla principal mostró a las principales empresas que integran el ecosistema tecnológico de Blackboard para la educación superior. Entre ellas se encontraban Microsoft, Amazon Web Services (AWS), Turnitin, Respondus, Panopto, Poll Everywhere, Honorlock, ReadSpeaker, Coursedog y otras compañías especializadas en inteligencia artificial, evaluación, aprendizaje en línea, accesibilidad y gestión universitaria.

Bruce Dahlgren es el CEO de Blackboard y un ejecutivo con más de 30 años de trayectoria en la industria tecnológica. Antes de asumir la conducción de la compañía en 2023, lideró empresas internacionales de software como MetricStream y ocupó cargos ejecutivos en Hewlett Packard Enterprise (HPE), donde dirigió las operaciones para Asia-Pacífico y Japón. Al frente de Blackboard impulsa la incorporación de inteligencia artificial, el desarrollo de soluciones para la educación superior y la transformación digital de universidades en más de 80 países.

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La visión de la Universidad de Morón

«Participar por sexto año consecutivo en este encuentro internacional representa una oportunidad muy valiosa. El panorama educativo atraviesa una transformación tecnológica acelerada que interpela directamente a nuestras prácticas académicas. Las nuevas generaciones demandan experiencias de aprendizaje acordes a esta evolución, y las instituciones tenemos la responsabilidad de adaptarnos con agilidad, innovación y una mirada estratégica. Espacios como este son fundamentales para intercambiar experiencias, fortalecer redes de colaboración y anticiparnos a los desafíos que marcarán el futuro de la educación superior», sostuvo Pablo Navarro decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón y uno de los referentes de esa institución en materia de educación digital, innovación tecnológica e inteligencia artificial aplicada a la enseñanza. Asumió el decanato a fines de 2024, tras una trayectoria previa como docente, abogado y funcionario de gestión dentro de la propia universidad.

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Especialistas de referencia mundial

Durante el encuentro también participaron reconocidos especialistas internacionales como David Labaree, profesor emérito de la Universidad de Stanford; Matthew Pittinsky, cofundador de Blackboard y referente mundial en tecnologías para el aprendizaje; y Lev Gonick, Director de Sistemas de Información Empresariales de la Universidad Estatal de Arizona. Sus exposiciones abordaron el impacto de la inteligencia artificial generativa, la evolución de los entornos virtuales de aprendizaje, la accesibilidad como eje de inclusión educativa, el análisis de datos para mejorar el rendimiento académico y los nuevos modelos de enseñanza impulsados por las tecnologías digitales.

Matthew Pittinsky es un empresario, académico y especialista en tecnología educativa reconocido por ser uno de los cofundadores de Blackboard, la plataforma de gestión del aprendizaje (LMS) utilizada por miles de universidades e instituciones educativas de todo el mundo. Creó la compañía en 1997 junto con Michael Chasen con el objetivo de transformar Internet en un entorno para la enseñanza y el aprendizaje. Licenciado en Ciencia Política por la American University, obtuvo una maestría en Educación en la Harvard Graduate School of Education y un doctorado en Sociología de la Educación en Teachers College de la Universidad de Columbia.

Tras dejar Blackboard en 2008, encabezó Parchment, empresa especializada en credenciales académicas digitales y certificados electrónicos, al tiempo que continuó su actividad como docente, investigador y conferencista internacional. Autor y editor de diversas publicaciones sobre el impacto de Internet en la educación superior, entre ellas The Wired Tower, en 2026 fue anunciado como el nuevo CEO de Blackboard para liderar una etapa centrada en la inteligencia artificial, la innovación tecnológica y la transformación digital de la educación superior a nivel global.

Por su parte, Lev Gonick es el Director de Sistemas de Información Empresariales (Enterprise CIO) de la Universidad Estatal de Arizona (ASU), una de las instituciones más innovadoras de Estados Unidos en materia de educación superior. Con más de tres décadas de trayectoria en tecnología, lidera la estrategia de transformación digital de la universidad, impulsando proyectos vinculados con inteligencia artificial, aprendizaje personalizado, credenciales digitales e innovación tecnológica.

Reconocido como uno de los principales referentes mundiales en tecnología educativa, Gonick fue uno de los conferencistas destacados del Building Blackboard Together (BbT) 2026, donde expuso sobre el impacto de la inteligencia artificial en las universidades y la necesidad de evolucionar hacia modelos educativos más inteligentes, personalizados y centrados en las necesidades de los estudiantes.

Pablo Navarro, decano de la Escuela Superior de Leyes de la Universidad de Morón, junto a referentes internacionales de la educación superior durante el Building Blackboard Together (BbT) 2026, realizado en Dallas, Estados Unidos.

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Compromiso con la transformación digital

Para la Universidad de Morón, la participación en este tipo de encuentros constituye una herramienta estratégica para fortalecer su proceso de internacionalización, incorporar nuevas perspectivas pedagógicas, ampliar la cooperación con instituciones de distintos países y continuar impulsando proyectos de innovación educativa orientados a mejorar la calidad de la formación universitaria.

Los conocimientos adquiridos durante el LAC Summit 2026 permitirán evaluar futuras incorporaciones tecnológicas, optimizar procesos de enseñanza y aprendizaje, potenciar el uso de herramientas digitales por parte de docentes y estudiantes y continuar desarrollando propuestas académicas acordes con las demandas de un contexto profesional cada vez más dinámico y digitalizado.

Con una estrategia tecnológica consolidada y una visión orientada a la innovación permanente, la Universidad de Morón reafirma su compromiso con una educación superior de calidad, abierta al mundo y preparada para afrontar los desafíos que plantea la transformación digital. La participación sostenida en espacios internacionales como el LAC Summit fortalece ese camino, favoreciendo la incorporación de conocimientos, experiencias y alianzas que impactan positivamente en toda su comunidad académica.

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