Argentina vs. España: todos lo que tenés que saber (Historial Incluido)

Argentina y España llegan a la final de la Copa del Mundo 2026 después de superar dos semifinales de enorme exigencia. El seleccionado argentino derrotó 2-1 a Inglaterra, luego de comenzar en desventaja, mientras que el conjunto español venció 2-0 a Francia y confirmó su condición de uno de los equipos más sólidos del torneo.

La Selección Argentina, dirigida por Lionel Scaloni, buscará defender el título obtenido en Qatar y volver a consagrarse campeona del mundo. La Albiceleste llega fortalecida por la remontada ante los ingleses, conseguida con goles de Enzo Fernández y Lautaro Martínez, en una actuación que combinó carácter, experiencia y capacidad de reacción.

España, conducida por Luis de la Fuente, intentará conquistar su segunda Copa del Mundo después del título logrado en 2010. La Roja llega impulsada por su victoria sobre Francia y por un equipo que mezcla juventud, velocidad y dominio de la pelota, aunque mantiene bajo observación el estado físico de Lamine Yamal y Pedro Porro.

Historial Argentina vs. España: ventaja albiceleste, aunque los últimos cruces favorecieron a la Roja

El seleccionado argentino y España se enfrentaron en 14 oportunidades entre amistosos y la Copa del Mundo. La Albiceleste mantiene una leve ventaja en el historial, aunque España se impuso en cuatro de los cinco enfrentamientos más recientes.

Fecha Sede Resultado 07/12/1952 Madrid España 0-1 Argentina 05/07/1953 Buenos Aires Argentina 1-0 España 24/07/1960 Buenos Aires Argentina 2-0 España 11/06/1961 Sevilla España 2-0 Argentina 13/07/1966 Birmingham Argentina 2-1 España (Mundial) 11/10/1972 Madrid España 1-0 Argentina 12/10/1974 Buenos Aires Argentina 1-1 España 12/10/1988 Sevilla España 1-1 Argentina 20/09/1995 Madrid España 2-1 Argentina 17/11/1999 Sevilla España 0-2 Argentina 11/10/2006 Murcia España 2-1 Argentina 14/11/2009 Madrid España 2-1 Argentina 07/09/2010 Buenos Aires Argentina 4-1 España 27/03/2018 Madrid España 6-1 Argentina

A lo largo de los 14 enfrentamientos, Argentina consiguió 6 victorias, España también sumó 6 triunfos y se registraron 2 empates, lo que refleja una de las rivalidades más equilibradas entre selecciones de distintos continentes. En goles, la diferencia también es mínima: la Albiceleste convirtió 18 tantos, mientras que la Roja marcó 19.

El único cruce por una Copa del Mundo se disputó el 13 de julio de 1966, en Birmingham, durante el Mundial de Inglaterra. Aquella tarde, Argentina se impuso 2-1 en la fase de grupos. El antecedente más reciente tuvo lugar el 27 de marzo de 2018, cuando España goleó 6-1 en Madrid, en una de las derrotas más amplias sufridas por el seleccionado argentino en las últimas décadas.

El Historial de ambos equipos. Muy parejo ante un juego similar.

Diez curiosidades sobre Argentina y España antes de la final del Mundial

Argentina y España se enfrentarán el próximo domingo 19 de julio de 2026 en el estadio de Nueva York–Nueva Jersey. Será la primera vez que ambas selecciones definan entre sí una Copa del Mundo.

1) Nunca jugaron una final mundialista entre sí

Aunque son dos de las selecciones más importantes del fútbol internacional, Argentina y España jamás habían coincidido en una final de la Copa del Mundo. El partido del domingo inaugurará un nuevo capítulo en la historia de ambos seleccionados.

2) Solo se enfrentaron una vez en un Mundial

El único antecedente mundialista se produjo el 13 de julio de 1966, durante la fase de grupos del torneo disputado en Inglaterra. En el estadio Villa Park, de Birmingham, Argentina derrotó 2-1 a España.

Una imagen histórica del Argentina 2-1 España en el Mundial de 1966, con el gol de Luis Artime.

3) El historial general no puede ser más parejo

Las dos selecciones disputaron 14 partidos, con seis victorias argentinas, seis españolas y dos empates. Incluso la diferencia de goles es mínima: España convirtió 19 y Argentina marcó 18.

4) Entre las dos reúnen cuatro Copas del Mundo

Argentina fue campeona en 1978, 1986 y 2022, mientras que España levantó el trofeo en 2010. Por lo tanto, la final asegurará la quinta Copa del Mundo acumulada entre ambas selecciones.

5) Argentina busca algo que no ocurre desde 1962

La Albiceleste intentará ganar dos Mundiales consecutivos después de consagrarse en Qatar 2022. Hasta ahora, únicamente Italia, en 1934 y 1938, y Brasil, en 1958 y 1962, lograron defender exitosamente el título.

Formación de la Selección Argentina durante la década de 1960, cuando la Albiceleste protagonizaba los primeros capítulos del historial frente a España. Ambas selecciones volverán a encontrarse por primera vez en una final mundialista.

6) España disputará apenas su segunda final

La Roja solamente había alcanzado una final mundialista antes de 2026. Fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos con el recordado gol de Andrés Iniesta durante el tiempo suplementario.

7) España fue campeona después de perder en su debut

En el Mundial de 2010, el seleccionado español comenzó con una inesperada derrota por 1-0 ante Suiza. Después ganó todos sus encuentros y se convirtió en el primer campeón mundial que había perdido su partido inaugural.

8) España lleva 13 clasificaciones consecutivas

La Roja participó ininterrumpidamente de todas las Copas del Mundo disputadas desde Argentina 1978. El torneo de 2026 representa su decimoséptima participación mundialista y su decimotercera clasificación consecutiva.

9) Unai Simón estableció un récord mundialista

Durante esta Copa del Mundo, Unai Simón se convirtió en el arquero con la mayor cantidad de minutos consecutivos sin recibir goles en la historia del torneo. Su racha había comenzado en Qatar 2022 y continuó durante los primeros partidos de España en 2026.

10) Argentina hizo historia con la pelota detenida

Antes de disputar la semifinal, la Selección Argentina había convertido cinco goles de pelota parada, la cifra más elevada registrada por un equipo en una misma Copa del Mundo desde que comenzaron a contabilizarse estas estadísticas en 1966.

Estos son 20 datos históricos

1) El primer duelo fue en 1952

El 7 de diciembre de 1952, Argentina venció 1-0 a España en Madrid, en el primer enfrentamiento entre ambas selecciones. Aquel partido abrió una historia futbolística que se extendería durante más de siete décadas.

La selección española superó con creces la prueba del Mundial de 1950, pero su trayectoria durante la década siguiente distó mucho de ser positiva

2) El primer partido en Argentina fue en 1953

El 5 de julio de 1953, ambas selecciones volvieron a encontrarse, esta vez en Buenos Aires. Argentina se impuso nuevamente por 1-0 y consiguió su segunda victoria consecutiva frente al conjunto español.

La formación de la Selección Argentina que enfrentó a España en los primeros años del historial entre ambos países, una rivalidad que comenzó en 1952 y que más de siete décadas después tendrá su primera final mundialista.

3) Argentina dominó los primeros enfrentamientos

En los primeros cuatro partidos de la serie, Argentina consiguió tres victorias, mientras que España logró apenas una. El seleccionado argentino tomó así una ventaja temprana en el historial.

4) Durante décadas casi todos los partidos fueron amistosos

Desde el primer encuentro de 1952, la mayoría de los cruces entre Argentina y España se disputaron en carácter amistoso. Hasta la final de 2026, sólo habían coincidido una vez en una competencia oficial.

Esta fotografía muestra a la Selección de España de finales de la década de 1950. Incluso se aprecia el banderín con la inscripción «Copa Dr. Manrupe – Madrid – 6-XII-1959», por lo que corresponde a ese período histórico y es ideal para ilustrar los primeros años de la rivalidad con Argentina.

5) Luis Artime fue la figura del Mundial de 1966

En el único antecedente mundialista entre ambas selecciones, Luis Artime convirtió los dos goles con los que Argentina derrotó 2-1 a España. El encuentro se disputó en Birmingham durante la fase de grupos del Mundial de Inglaterra.

6) La final de 2026 será apenas el segundo partido oficial

El enfrentamiento del domingo será el segundo partido oficial de la historia entre ambos seleccionados. Además, representará la primera vez que Argentina y España se enfrenten para definir un título mundial.

7) Nunca coincidieron en otros grandes torneos

Argentina y España jamás se enfrentaron en la Copa Confederaciones ni en otra competencia oficial internacional. Sus caminos sólo se cruzaron en partidos amistosos y en la Copa del Mundo.

8) El historial está completamente igualado

Antes de la final de 2026, las dos selecciones habían jugado 14 partidos, con seis triunfos argentinos, seis españoles y dos empates. Ninguna consiguió construir una ventaja definitiva.

9) España lleva apenas un gol de diferencia

El equilibrio también se refleja en la cantidad de goles. España convirtió 19 tantos, mientras que Argentina marcó 18, una diferencia mínima después de más de setenta años de enfrentamientos.

10) España ganó cuatro de los últimos cinco cruces

Aunque el historial general está igualado, la tendencia más reciente favorece a España. La Roja se impuso en cuatro de los últimos cinco partidos disputados antes de la final del Mundial 2026.

11) España consiguió la mayor goleada

El 27 de marzo de 2018, España derrotó 6-1 a Argentina en Madrid. Fue la victoria más amplia registrada en la historia entre ambas selecciones y una de las derrotas más duras de la Albiceleste en la era moderna.

Esta imagen corresponde al amistoso disputado el 27 de marzo de 2018 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid, donde España goleó 6-1 a Argentina, el resultado más amplio del historial entre ambas selecciones

Esta imagen corresponde al amistoso disputado el 27 de marzo de 2018 en el estadio Wanda Metropolitano de Madrid. Se observa al argentino Giovani Lo Celso (20) frente al español Isco (22), una de las figuras de la goleada 6-1 de la Roja.

12) Argentina goleó al campeón del mundo

La mayor victoria argentina ante España fue el 4-1 conseguido el 7 de septiembre de 2010 en Buenos Aires. La particularidad es que la Roja llegaba como flamante campeona mundial después de conquistar el torneo de Sudáfrica.

13) Sergio Batista dirigió aquella goleada

El seleccionado argentino que venció 4-1 a España en 2010 era dirigido por Sergio Batista. Aquella noche, la Albiceleste superó claramente al equipo que pocos meses antes había dominado el Mundial.

14) Madrid es la ciudad con más enfrentamientos

La capital española fue la sede más frecuente de los partidos entre ambos seleccionados. Allí se disputaron varios de los encuentros más recordados, incluido el primer duelo de 1952 y la goleada española de 2018.

Una acción de juego entre Argentina y España en uno de los históricos amistosos disputados entre ambas selecciones durante la década de 1970. La rivalidad, iniciada en 1952, desembocará por primera vez en una final de la Copa del Mundo.

15) Sevilla también ocupa un lugar importante

La ciudad de Sevilla recibió tres enfrentamientos entre Argentina y España: en 1961, 1988 y 1999. El balance en esa sede incluye una victoria española, un empate y un triunfo argentino.

El amistoso jugado en 2009

16) Entre ambas suman cuatro Mundiales

Antes de la final de 2026, Argentina había sido campeona en 1978, 1986 y 2022, mientras que España levantó la Copa del Mundo en 2010. Entre las dos acumulaban cuatro títulos.

17) España disputará su segunda final

La Roja sólo había llegado una vez a una final mundialista antes de 2026. Fue en Sudáfrica 2010, cuando derrotó 1-0 a Países Bajos con un gol de Andrés Iniesta en el tiempo suplementario.

18) Argentina tiene mucha más experiencia en finales

Argentina afrontará una nueva definición después de haber disputado finales en 1930, 1978, 1986, 1990, 2014 y 2022. Esa trayectoria le otorga una experiencia histórica muy superior a la de España en este tipo de partidos.

19) Los futbolistas argentinos dejaron una huella enorme en España

La relación entre ambos países también se construyó a través de sus clubes. Figuras como Alfredo Di Stéfano, Mario Kempes, Diego Maradona, Jorge Valdano, Diego Simeone y Lionel Messi marcaron distintas épocas del fútbol español.

20) La final será el capítulo más importante de la rivalidad

El partido por el título mundial representará el punto más alto de una historia que comenzó en Madrid en 1952. Después de 14 enfrentamientos y más de siete décadas, Argentina y España definirán por primera vez entre sí una Copa del Mundo.