El Municipio anunció una línea de créditos para municipales y vecinos, pero no informó que se frenó cinco días después

El 10 de julio de 2026, el gobierno de Lucas Ghi presentó con fuerte difusión una nueva línea de préstamos para empleados municipales y vecinos y aseguró que Morón era el primer distrito en impulsar esta herramienta. Sin embargo, apenas cinco días después, desde el canal de atención informaron por WhatsApp que «la línea de crédito con la Municipalidad de Morón está frenada», sin que hasta el momento se hubiera comunicado públicamente esa situación.

La nota que publicó Martín Molinari en la Página Web del Municipio el 10 de Julio. Bueno, los créditos ya se acabaron. Kaput.

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A esto se dedica el Subsecretario de Comunicación Martín Molinari, alguién bastante cruel que frente a la necesidad sale con un anuncio que generó expectativas entre trabajadoras y trabajadores y vecinos y se cortó rápidamente. Pero Martín Molinari no explicó absolutamente nada. Es su manera de actuar, ponerle bosal a cada hecho informativo.

El Subsecretario de Comunicación del Municipio de Morón, Martín Molinari. Comunica solo noticias buenas y breves. Las malas intenta esconderlas.

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Porque tiene lógica que si vas a dar créditos y en cinco días los cortas por lo menos lo anuncies. Incluso si lo publicas en el Clarín, el diario que lleva adelante Héctor Magnetto. Pero para alguién que no es parte de la comunicación, que no la estudió ni la ejerció, pensar esto es imposible. Y encima lo dejó pegado al intendente Lucas Ghi que ya bastante problemas tiene. Por lo visto en el municipio se trabaja si uno es amigo de Movimiento Derecho al Futuro, no si es capaz. Suerte con eso, no me quedan dudas que termina mal.

Del anuncio oficial a la suspensión de la operatoria

El 10 de julio, el Municipio de Morón difundió un artículo en su página web oficial en el que anunció el lanzamiento de una línea de créditos destinada a trabajadores y trabajadoras municipales y también a vecinos, en el marco de una política de «bienestar financiero» y en articulación con el Ente Municipal de La Plata.

En esa comunicación, la administración encabezada por Lucas Ghi sostuvo que se trataba de una herramienta pionera para el sector público municipal y destacó que los préstamos tendrían cuota fija, acreditación bancaria y descuento automático a través del recibo de sueldo.

Durante la presentación, el propio intendente afirmó que una parte importante de los empleados municipales atravesaba problemas de endeudamiento y explicó que el objetivo del programa era brindar una alternativa de financiamiento formal. Esto es más que cierto. Los trabajadores municipales llegan a cobrar $ 300.000 por mes y son jubilados de oficio sin pasarse un día de la fecha legal. O sea que cobran poco y cuando pueden los jubilan en 24 horas. Las trabajadoras y trabajadores no pueden estar peor.

Martín Molinari un crack. Lo incendió al intendente Lucas Ghi. Los trabajadores y trabajadoras pensaron que tendrían un crédito que en cinco días se cayó.

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Cinco días después, la respuesta fue otra

Sin embargo, apenas cinco días después del anuncio, una consulta realizada a través del canal oficial de atención de la línea de créditos arrojó un resultado diferente.

Una persona interesada en acceder al beneficio informó que trabajaba en la Municipalidad de Morón y consultó por el trámite. Luego de derivar la conversación a una asesora, la respuesta fue contundente:

«Buenos días Marta, ¿cómo estás? Te cuento que por el momento la línea de crédito con la Municipalidad de Morón está frenada. Cuando tengamos novedades les enviaremos.»

La respuesta fue enviada desde el mismo canal habilitado para gestionar la operatoria.

Una captura de pantalla que nos acercó Marta, una empleada Municipal, en la que una mujer solicita un crédito y se lo deniegan por ser de la Municipalidad de Morón

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Y claro que no fue la única. Rosana, otra trabajadora Municipal de Morón consultó por los créditos y fue rechazada. Los trabajadores municipales no piden créditos para irse de vacaciones al exterior. Esto está claro. Y después del anuncio, el rechazo a los cinco días fue, según le dijeron a este medio, «decepcionante».

Otra trabajadora, Rosana, pide y no le dan. Para qué ofrecieron desde el Municipio de Morón líneas de crédito a modo de aliviar a la gente y las cortaron de inmediato?

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Sin comunicación oficial sobre la interrupción

Hasta el momento, el Municipio no difundió un comunicado informando que la línea de créditos hubiera sido suspendida ni explicó públicamente las razones por las cuales dejó de otorgarse.

El contraste resulta llamativo. Mientras el lanzamiento fue presentado con amplia difusión institucional, la interrupción de la operatoria no fue comunicada oficialmente.

Tampoco se informó cuántos préstamos llegaron a otorgarse desde el lanzamiento, si la suspensión es transitoria, cuáles fueron los motivos que llevaron a frenar la línea ni cuándo volverá a estar disponible para los trabajadores municipales.

De esta manera, el programa presentado el 10 de julio como una herramienta para asistir a empleados municipales frente al sobreendeudamiento quedó interrumpido apenas cinco días después, según la respuesta brindada por el canal oficial de atención, sin que esa situación fuera informada públicamente por el gobierno local.

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