El suicidio ya es la principal causa de muerte entre adolescentes y jóvenes en Argentina

El suicidio se convirtió en la principal causa de muerte entre los adolescentes y jóvenes adultos argentinos, desplazando a los accidentes de tránsito, que durante décadas ocuparon ese lugar. La información surge de un análisis de las estadísticas del Ministerio de Salud de la Nación, que evidencia un cambio de tendencia consolidado luego de la pandemia de COVID-19.

Desde 2022, el suicidio lidera las causas de muerte entre las personas de 15 a 24 años y, durante 2024, también volvió a ubicarse en el primer lugar entre quienes tienen entre 25 y 34 años, algo que no ocurría desde hacía casi dos décadas.

Los datos oficiales muestran un aumento de los casos

De acuerdo con el último informe de Estadísticas Vitales del Ministerio de Salud, durante 2024 se registraron 3.614 suicidios en todo el país. De ese total, 787 correspondieron a adolescentes y 957 a jóvenes adultos.

La tasa nacional alcanzó las 7,8 muertes cada 100 mil habitantes, por encima de las 6,3 registradas en 2021, cuando se había observado el nivel más bajo desde que comenzó la serie estadística en 2005.

Los especialistas aclaran que existen diferencias entre las distintas fuentes oficiales. Mientras el Ministerio de Salud informó 3.614 casos, el Ministerio de Seguridad contabilizó 4.249 suicidios en 2024 y 5.209 en 2025 a partir de registros policiales. Sin embargo, ambas estadísticas coinciden en una tendencia: el número de suicidios viene creciendo.

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Cuatro de cada cinco víctimas son varones

El fenómeno también presenta una marcada diferencia según el sexo.

Durante 2024 fallecieron por suicidio 2.892 varones y 720 mujeres, lo que significa que aproximadamente el 80% de las víctimas fueron hombres.

Los especialistas sostienen que esta diferencia responde a múltiples factores sociales, culturales y conductuales, por lo que requiere estrategias específicas de prevención.

Una tendencia que también preocupa en América

La situación argentina forma parte de un fenómeno regional.

Según un estudio publicado por la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en The Lancet Regional Health, la mortalidad por suicidio entre personas de 10 a 24 años aumentó en las Américas de 5,7 a 7,8 muertes cada 100 mil habitantes entre 2000 y 2021.

Además, desde el año 2000 la tasa de mortalidad por suicidio en la población general creció más del 17%, convirtiendo a las Américas en la única región del mundo donde esta tendencia continúa en ascenso.

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No existe una única causa

Los especialistas coinciden en que el suicidio es un fenómeno complejo y multicausal.

Intervienen factores individuales, familiares, sociales, económicos y comunitarios que pueden potenciar el riesgo. Entre ellos aparecen: a) los trastornos de salud mental; b) las dificultades para acceder a tratamientos; c) el consumo problemático de sustancias; d) el aislamiento social; e) las consecuencias de la pandemia; f) la precariedad económica; y g) la falta de redes de contención.

Desde la OPS señalaron que, en América Latina, solo dos de cada diez personas con un problema de salud mental reciben tratamiento, una brecha que impacta directamente en la prevención.

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La prevención requiere mucho más que atención médica

Los expertos sostienen que reducir los suicidios exige una respuesta coordinada entre distintos sectores del Estado y la sociedad.

La estrategia internacional «Vivir la Vida», impulsada por la Organización Mundial de la Salud (OMS) y la OPS, identifica cuatro medidas con evidencia científica para disminuir las muertes por suicidio: a) restringir el acceso a medios letales cuando corresponda; b) fortalecer la atención de la salud mental, especialmente en el primer nivel sanitario; c) promover una cobertura responsable en los medios de comunicación; y d) desarrollar sistemas de vigilancia que permitan detectar poblaciones con mayor riesgo.

Los especialistas también destacan el papel de las escuelas, las familias y la comunidad para identificar señales de alerta y acompañar a quienes atraviesan situaciones de sufrimiento.

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La evidencia muestra que puede prevenirse

Diversos países ya demostraron que es posible reducir significativamente las tasas de suicidio mediante políticas públicas sostenidas.

Uno de los casos más destacados es Chile, que logró disminuir hasta un 30% la tasa de suicidios masculinos durante ocho años de seguimiento gracias a programas escolares, mejoras en la vigilancia epidemiológica y un mayor acceso a la atención en salud mental.

Según la OPS, los países que implementan estrategias integrales y sostenidas pueden reducir alrededor de un 20% las muertes por suicidio.

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Signos de alerta

Entre las principales señales que requieren atención y consulta profesional se encuentran: a) tristeza persistente; b) pérdida del interés por actividades habituales; c) aislamiento social; d) dificultades importantes para dormir o alimentarse; e) problemas graves de concentración o desempeño escolar; f) desconexión del grupo de pares; y g) conductas de autoagresión.

Los especialistas recomiendan no minimizar estos síntomas, conversar abiertamente sobre salud mental y buscar ayuda profesional de manera temprana.

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Dónde pedir ayuda

Si una persona atraviesa una crisis emocional o presenta riesgo de suicidio, es importante buscar asistencia inmediata.

En Argentina funcionan las siguientes líneas de acompañamiento:

Nación: a) Hospital Nacional en Red «Laura Bonaparte»: 0800-999-0091, disponible las 24 horas durante todo el año; y b) Centro de Asistencia al Suicida: (011) 5275-1135 desde todo el país y 135 desde CABA y Gran Buenos Aires.

Ciudad de Buenos Aires: Salud Mental Responde: 0800-333-1665, disponible las 24 horas.

Provincia de Buenos Aires: Subsecretaría de Salud Mental, Consumos Problemáticos y Violencias en el Ámbito de la Salud: 0800-222-5462.

La intervención temprana y el acompañamiento adecuado pueden marcar una diferencia decisiva. Hablar sobre el suicidio de manera responsable, sin estigmatizar y promoviendo el acceso a la ayuda profesional, constituye una de las principales herramientas para prevenir estas muertes.

Fuente: Chequeado, con datos del Ministerio de Salud de la Nación, la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

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