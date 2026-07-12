Entrevista a Elian Atiel Isaurralde, sobrino de Diego Isaurralde, tras el incendio en Castelar Sur

Una verdadera tragedia golpeó a una familia de Castelar Sur durante la noche del jueves, cuando un incendio de grandes proporciones destruyó por completo una vivienda ubicada sobre Gachet al 3700, en la esquina con Lacarra. La intensidad de las llamas y la densa columna de humo generaron momentos de desesperación entre los vecinos, que observaron cómo el fuego consumía la propiedad en pocos minutos.

Elian Atiel Isaurralde de 22 años, describió todo lo que ocurrió la noche del incendio

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Hasta el lugar acudieron dotaciones de Bomberos Voluntarios de Morón, personal de Defensa Civil y efectivos policiales, quienes lograron controlar el incendio antes de que se propagara a las viviendas linderas. Aunque no se registraron víctimas fatales, un hombre de aproximadamente 45 años sufrió una grave intoxicación por inhalación de humo y permanece internado en el Hospital de Morón, adonde fue trasladado por su propia familia. La vivienda quedó completamente destruida, al igual que todas las pertenencias de sus ocupantes.

La magnitud del incendio fue gravísima. Arrasó con toda la propiedad.

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En diálogo con Diario Anticipos, Elian Atiel Isaurralde, de 22 años, sobrino del hombre internado y uno de los protagonistas del dramático rescate, relató cómo logró sacar a su tío de la casa en medio del incendio, describió las pérdidas materiales que sufrió la familia y cuestionó la respuesta brindada durante la emergencia. Su testimonio reconstruye desde adentro una noche marcada por el miedo, la incertidumbre y una catástrofe que cambió sus vidas para siempre.

Diego Isaurralde, de unos 45 años, internado en el Hospital Morón

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Diario Anticipos: ¿Cuál es su nombre y qué vínculo tiene con una de las víctimas?

Elian Atiel Isaurralde: Mi nombre es Elian Atiel Isaurralde, tengo 22 años y soy sobrino de Diego Isaurralde.

Diario Anticipos: ¿Usted estaba presente cuando ocurrió el incendio?

Elian Atiel Isaurralde: Sí. Yo estuve dentro de la vivienda. Mi tío había quedado encerrado y fui yo quien logró sacarlo de la casa.

Diario Anticipos: ¿Cómo se encontraba su tío después del rescate?

Elian Atiel Isaurralde: Está internado en el Hospital de Morón. Se encuentra entubado y, hasta el momento, no tenemos novedades. Tampoco lo están trasladando.

Diario Anticipos: ¿Qué ocurrió con la asistencia de los servicios de emergencia?

Elian Atiel Isaurralde: Desde mi punto de vista, los bomberos tardaron casi una hora en llegar. Además, considero que la ambulancia actuó mal. Lo sedaron y luego lo dejaron. Finalmente fuimos nosotros quienes lo llevamos al hospital.

Diario Anticipos: ¿Usted también recibió atención médica?

Elian Atiel Isaurralde: Sí, pero me revisaron muy por encima y me dieron el alta a los pocos minutos. Hasta ayer seguía escupiendo negro por haber inhalado humo y, en medio de la emergencia, me desmayé dos veces sobre el asfalto.

Diario Anticipos: ¿Cómo se encuentra hoy?

Elian Atiel Isaurralde: Estoy un poco mejor físicamente, pero no puedo descansar porque trato de acompañar a toda mi familia.

Diario Anticipos: Además de la situación de salud, ¿qué pérdidas sufrieron?

Elian Atiel Isaurralde: Tanto mi tío como yo somos músicos. Cada uno perdió su casa y también su estudio de música. Perdimos prácticamente todo.

Diario Anticipos: ¿Cómo están atravesando estas horas?

Elian Atiel Isaurralde: Estamos limpiando lo que quedó, recibiendo donaciones, atendiendo a la gente que se acerca a ayudar y tratando de recaudar fondos para poder salir adelante.

Diario Anticipos: ¿Están recibiendo apoyo de alguna institución?

Elian Atiel Isaurralde: Por el momento contamos con el acompañamiento de la comunidad educativa de La Guayra y del CENS, donde soy alumno. También participo en la radio de esa institución.

Diario Anticipos: ¿Hay algo más que quiera agregar?

Elian Atiel Isaurralde: Si necesitan más fotografías o información sobre lo ocurrido, puedo conseguirlas para que se conozca lo que realmente pasó.

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Lo que pide la familia luego de perderlo todo

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