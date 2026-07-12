Incendio en Castelar Sur: Dos familias en la calle, un internado y perdidas totales (piden ayuda ya!)

El siniestro ocurrió durante la noche del jueves en una casa ubicada sobre Gachet al 3700, esquina Lacarra, en Castelar Sur. Bomberos Voluntarios de Morón, Defensa Civil y efectivos policiales lograron controlar el fuego antes de que alcanzara viviendas linderas. No hubo personas heridas ni víctimas fatales, aunque la propiedad sufrió el daño total como se ve en las imágenes y hay un adulto de aproximadamente 45 años internado en Hospital Morón, lugar al que lo trasladó la familia. Catástrofe.
Momentos trágicos se vivieron durante la noche del jueves en Castelar Sur, cuando un incendio total afectó la vivienda ubicada sobre Gachet al 3700, en la esquina con Lacarra, generando alarma entre los vecinos debido a la intensidad de las llamas y a la columna de humo que podía observarse desde varias cuadras.
Según la información conocida hasta el momento, el fuego se habría iniciado por causas que aún no fueron determinadas y, en pocos minutos, comenzó a propagarse por distintos sectores del inmueble, lo que motivó un llamado de emergencia al 911.
Poco después arribaron al lugar efectivos de la Policía Bonaerense, una dotación de los Bomberos Voluntarios de Morón y personal de Defensa Civil, quienes desplegaron un importante operativo para contener el avance del incendio y evitar que alcanzara las viviendas ubicadas a ambos lados de la propiedad. Este es el parte oficial. Las familias que habitaban el dúplex tienen otra versión.
Operativo para controlar las llamas
Los Bomberos Voluntarios de Morón trabajaron durante varios minutos utilizando líneas de agua hasta lograr controlar completamente el foco ígneo. Una vez extinguidas las llamas, el personal continuó con las tareas de enfriamiento y revisión de la vivienda para descartar una posible reactivación del fuego, un procedimiento habitual en este tipo de intervenciones.
Importantes daños materiales
Aunque no hubo víctimas fatales y sí un hospitalizado, el fuego provocó pérdidas materiales en todos los ambientes de la vivienda y nada es recuperable. Las altas temperaturas, el humo y las llamas ocasionaron serios daños en la estructura del inmueble, cuya magnitud todavía no fue informada oficialmente por las autoridades.
No hubo víctimas fatales, pero sí un hospitalizado
Afortunadamente, ninguna persona resultó víctima de las llamas pero un adulto de unos 45 años quedó hospitalizado y entubado porque tenía problemas respiratorios como consecuencia de inhalar humo del incendio.
Las personas que se encontraban dentro de la vivienda lograron salir a tiempo y ponerse a resguardo antes de que el fuego avanzara, mientras que los habitantes de las casas cercanas permanecieron en el exterior por precaución hasta que la situación quedó completamente controlada.
Investigan cómo comenzó el incendio
Finalizado el operativo, los Bomberos Voluntarios de Morón dieron por extinguido el incendio y los móviles comenzaron a retirarse del lugar luego de comprobar que no existía riesgo de una reignición.
Ahora las autoridades intentan determinar qué originó el siniestro. Las causas aún no fueron informadas oficialmente y serán establecidas mediante las pericias e investigaciones correspondientes.
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