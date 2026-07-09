10 datos y curiosidades que no sabías de la Independencia Argentina

La historia oficial suele simplificar los hechos de 1816, pero el Congreso de Tucumán y el proceso de la Independencia estuvieron llenos de tensiones políticas, debates insólitos y detalles cotidianos que quedaron ocultos detrás del bronce de las estatuas.

1. No se declaró la independencia de «Argentina»

El acta firmada el 9 de julio de 1816 declaró la independencia de las Provincias Unidas en Sud-América. El proyecto original no estaba pensado exclusivamente para las fronteras actuales de nuestro país, sino que aspiraba a una integración regional mucho más amplia que incluía territorios de la actual Bolivia, Uruguay y Paraguay.

2. El acta se modificó diez días después por paranoia

El acta original del 9 de julio decía que nos independizábamos del rey Fernando VII, sus sucesores y la metrópoli. Sin embargo, ante el fuerte rumor de que el Directorio en Buenos Aires estaba negociando en secreto entregar las provincias a la corona de Portugal o de Inglaterra para conseguir protección, el 19 de julio se realizó una sesión secreta. Allí se agregó la famosa frase: «y de toda otra dominación extranjera».

3. Faltaron varias provincias (y no por accidente)

Entre los firmantes no vas a encontrar diputados de Entre Ríos, Corrientes, Santa Fe, Misiones ni de la Banda Oriental (Uruguay). Estas provincias formaban la Liga de los Pueblos Libres, liderada por José Gervasio Artigas, quienes ya habían declarado su propia independencia de España un año antes, en 1815, durante el Congreso de Oriente, y estaban enfrentados militarmente con el centralismo de Buenos Aires.

4. Estuvo muy cerca de aprobarse una Monarquía Inca

Manuel Belgrano, apoyado fuertemente por José de San Martín y Martín Miguel de Güemes, propuso formalmente que el nuevo estado fuera una monarquía constitucional y que el trono fuera ocupado por un descendiente de la dinastía Inca (Juan Bautista Túpac Amaru, hermano del líder revolucionario ejecutado por España). La idea buscaba ganar el apoyo masivo de las poblaciones indígenas del Alto Perú, pero los diputados porteños, con una mirada muy eurocéntrica, la rechazaron con burlas.

Los congresales que no fueron de todas las provincias, en Tucumán

5. Se tradujo al quechua y al aimara

Como el objetivo era integrar el Alto Perú (hoy Bolivia) y movilizar a las poblaciones originarias que ponían el cuerpo en los ejércitos del norte, el Congreso ordenó imprimir miles de copias del Acta de la Independencia redactadas en formato bilingüe: castellano-quechua y castellano-aimara.

6. La Casa de Tucumán era una propiedad privada alquilada

La famosa casa no era un edificio público; pertenecía a una importante vecina de la ciudad, Francisca Bazán de Laguna. Como el Cabildo local estaba en ruinas y no tenía espacio suficiente, el gobierno decidió alquilarle la propiedad. Para que entraran todos los diputados, hubo que derribar una de las paredes internas que dividía dos salas, creando el famoso salón de las deliberaciones.

7. Casi la mitad de los congresales eran miembros de la Iglesia

De los 29 diputados que firmaron el acta final el 9 de julio, 12 eran sacerdotes y frailes. En esa época, el clero representaba a uno de los sectores más instruidos de la sociedad y con mayor llegada territorial, por lo que su participación política y su influencia en los debates constitucionales fue decisiva. Mientras que el General José de San Martín estaba en Mendoza preparando el Ejército de los Andes.

8. El viaje a Tucumán tomaba semanas y era peligroso

Llegar a San Miguel de Tucumán desde Buenos Aires o las provincias de la Mesopotamia exigía una travesía de entre 25 y 50 días en carretas, galeras o a caballo. Los caminos eran precarios, plagados de pantanos, polvo y con el riesgo constante de sufrir asaltos o quedar varados por el clima. Muchos diputados llegaron enfermos o exhaustos antes de que empezaran las sesiones en marzo.

9. El acta original se perdió

El documento original que firmaron todos los congresales aquel martes de julio desapareció misteriosamente. En 1820, en medio de las guerras civiles y el caos político que disolvió el Directorio, el acta principal que estaba bajo custodia se extravió. Hoy en día solo se conservan las copias impresas que se distribuyeron por las provincias en los días posteriores.

10. No hubo festejos masivos el 9 de julio

La sesión del 9 de julio terminó tarde y bajo un clima de absoluta solemnidad y tensión política. Los verdaderos festejos populares, los bailes tradicionales, las peñas y los desfiles militares en las calles de Tucumán se armaron al día siguiente, el 10 de julio, una vez que el anuncio oficial decantó en la población local.

Anexo

Los diputados que declararon la Independencia: quiénes eran, a qué provincia representaban y cuál era su profesión

El Congreso de Tucumán reunió a representantes de gran parte de las Provincias Unidas del Río de la Plata. La mayoría eran abogados y sacerdotes, aunque también participaron militares, comerciantes, un médico y un hacendado. Este es el detalle de los diputados, la provincia que representaban y la actividad a la que se dedicaban.

Provincia Diputados y profesión Buenos Aires Tomás M. de Anchorena (abogado); Pedro Medrano (abogado); Juan José Paso (abogado); Antonio Sáenz (sacerdote); José Darragueira (abogado); Esteban A. Gascón (abogado); Fray Cayetano Rodríguez (fraile). Córdoba José A. Cabrera (abogado); Eduardo Pérez Bulnes (militar); Jerónimo Salguero (abogado); Miguel C. del Corro (sacerdote). Catamarca Manuel A. Acevedo (sacerdote); José E. Colombres (sacerdote). Tucumán Pedro M. Aráoz (sacerdote); José I. Thames (sacerdote). Salta Mariano Boedo (abogado); José I. Gorriti (abogado); José Moldes (militar). Mendoza Tomás Godoy Cruz (comerciante); Juan Agustín Maza (abogado). San Juan Francisco N. de Laprida (abogado); Fray Justo Santa María de Oro (fraile). Santiago del Estero Pedro F. de Uriarte (militar); Pedro León Gallo (hacendado y comerciante). La Rioja Pedro I. Castro Barros (sacerdote). Jujuy Teodoro Sánchez de Bustamante (abogado). San Luis Juan Martín de Pueyrredón (militar). Charcas (actual Bolivia) José M. Serrano, José S. Malabia y Mariano Sánchez de Loria (abogados). Chichas (actual Bolivia) José A. Pacheco de Melo (abogado); Juan J. Fernández Campero (militar). Mizque (actual Bolivia) Pedro Ignacio Rivera (militar). Cochabamba (actual Bolivia) Pedro Buenaventura Carrasco (médico).

La composición del Congreso refleja el perfil de la dirigencia de la época: predominaban los hombres con formación jurídica y eclesiástica, quienes tenían una fuerte influencia en la vida política e intelectual de las Provincias Unidas.

Aunque el Congreso declaró la Independencia el 9 de julio de 1816, no todas las provincias actuales estuvieron representadas. En cambio, participaron diputados de territorios que hoy pertenecen a Bolivia, mientras que las provincias del Litoral alineadas con José Gervasio Artigas decidieron no enviar representantes debido a sus diferencias con el gobierno central.