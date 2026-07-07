La histórica nevada de 1918: el día en que la Ciudad de Buenos Aires amaneció cubierta de blanco

La tarde del 22 de junio de 1918 quedó grabada para siempre en la historia argentina. Mientras el país atravesaba uno de los períodos políticos y sociales más intensos del siglo XX, una inesperada nevada transformó por completo el paisaje de Buenos Aires y gran parte de la región pampeana. Para la inmensa mayoría de sus habitantes, fue la primera y única vez que vieron caer nieve sobre la ciudad.

A más de un siglo de aquel episodio, los registros conservados por el Archivo General de la Nación permiten reconstruir con notable precisión una jornada extraordinaria que combinó asombro, alegría popular y también consecuencias trágicas.

En la portada se ve la foto tratada y llevada a color para darle más atractivo. Pero esta es la foto original de principios del Siglo XX. Fue una sopresa absoluto y el frío demoledor. Primero porque la calefacción era muy poca y segundo porque se dio pegada al Río de La Plata.

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Un invierno excepcional

El invierno de 1918 había comenzado con una intensa irrupción de aire polar proveniente de la Antártida. Durante varios días las temperaturas descendieron de manera sostenida hasta alcanzar valores inusualmente bajos para la región. La combinación de ese aire extremadamente frío con un sistema de humedad procedente del Atlántico generó las condiciones ideales para que la precipitación se produjera en forma de nieve.

El fenómeno comenzó durante la tarde del 22 de junio y, con el correr de las horas, se intensificó hasta cubrir calles, plazas, parques, techos y árboles con un manto blanco que sorprendió incluso a los observadores meteorológicos de la época.

Aunque hoy existen mejores herramientas de pronóstico, en aquellos años la capacidad para anticipar este tipo de eventos era muy limitada. La nevada tomó completamente por sorpresa a la población.

La gente juega con la nieve y soporta el frío que más seco. También ocurrió en 1918.

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Una ciudad que salió a festejar

En 1918, Buenos Aires tenía alrededor de 1,6 millones de habitantes y era una de las ciudades de mayor crecimiento del mundo gracias a la inmigración europea.

Apenas comenzaron a caer los copos, miles de vecinos abandonaron sus hogares para contemplar un espectáculo que jamás habían visto. Familias enteras caminaron hacia los parques y plazas, donde improvisaron juegos, guerras de nieve y hasta los primeros muñecos de nieve registrados en la ciudad.

Las imágenes del Archivo General de la Nación muestran escenas que hoy parecen sacadas de ciudades europeas: chicos jugando en el Rosedal de Palermo, grupos de amigos posando frente a monumentos cubiertos de nieve, carruajes atravesando calles completamente blancas y familias reunidas en la Plaza del Congreso para inmortalizar el momento.

Para muchos inmigrantes provenientes de Italia, España y otros países del sur de Europa, la nieve también resultó una novedad. Solo quienes habían llegado desde regiones montañosas o del norte del continente habían experimentado antes un fenómeno similar.

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La gente jamás había visto nieve, excepto los inmigrantes. Así que todos salieron a la calle.

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Un país atravesado por grandes cambios

La nevada ocurrió en un momento particularmente complejo de la historia nacional.

El presidente Hipólito Yrigoyen, elegido en 1916 tras la implementación de la Ley Sáenz Peña, encabezaba el primer gobierno surgido del voto popular masculino obligatorio. Su administración enfrentaba crecientes conflictos laborales, huelgas obreras y fuertes tensiones sociales derivadas del impacto económico de la Primera Guerra Mundial.

Al mismo tiempo, en Córdoba, los estudiantes protagonizaban la histórica Reforma Universitaria, un movimiento que cambiaría para siempre el sistema educativo argentino y tendría influencia en toda América Latina al impulsar la autonomía universitaria, el cogobierno estudiantil y la modernización académica.

Sorpresa para el niño que baja los escalones mirando la nieve

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En ese contexto de transformaciones políticas y sociales, la nieve ofreció una inesperada pausa que durante algunas horas desplazó las preocupaciones cotidianas y unió a miles de personas en torno a un acontecimiento extraordinario.

Las consecuencias del intenso temporal

La belleza del paisaje escondía una realidad mucho más dura.

Las temperaturas extremadamente bajas provocaron la muerte de al menos seis personas, principalmente por hipotermia y exposición al frío, una cifra significativa para una ciudad poco preparada para afrontar fenómenos de esa magnitud.

Los servicios públicos también sufrieron importantes inconvenientes. Los tranvías eléctricos presentaron dificultades para circular debido al congelamiento de vías y mecanismos, mientras que algunos servicios ferroviarios registraron demoras y cancelaciones.

Las comunicaciones se volvieron más lentas, numerosas actividades comerciales cerraron antes de lo previsto y varios espectáculos públicos debieron suspenderse. Incluso algunos encuentros de fútbol programados para ese fin de semana fueron postergados porque los campos de juego quedaron completamente cubiertos por la nieve.

En numerosos barrios también se registraron problemas con el suministro de carbón y leña, principales fuentes de calefacción de la época.

Nieve y más nieve. La nevada de 1918 realmente fue intensa

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Un acontecimiento que quedó en la memoria colectiva

Durante décadas, la nevada de 1918 fue considerada el episodio más importante de nieve registrado en la ciudad de Buenos Aires. Recién el 9 de julio de 2007, casi noventa años después, otra nevada de gran magnitud volvería a sorprender a los porteños y a gran parte del conurbano bonaerense.

Sin embargo, existen diferencias importantes entre ambos eventos. Mientras en 1918 la nieve cayó durante varias horas y dejó una acumulación considerable en distintos sectores de la ciudad, en 2007 el fenómeno pudo ser seguido en tiempo real por televisión, internet y teléfonos celulares, convirtiéndose rápidamente en un acontecimiento viral.

En cambio, de la nevada de 1918 solo quedaron las fotografías, los relatos publicados por los diarios de la época y los testimonios de quienes tuvieron la fortuna de vivir aquella jornada inolvidable.

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Un patrimonio histórico y climático

Más de cien años después, las imágenes conservadas por el Archivo General de la Nación poseen un enorme valor documental. No solo permiten observar un fenómeno meteorológico excepcional, sino también conocer cómo era la vida cotidiana en la Buenos Aires de comienzos del siglo XX.

Calles sin automóviles modernos, tranvías avanzando lentamente entre la nieve, niños jugando con improvisados trineos y familias enteras posando para las cámaras forman parte de un registro histórico irrepetible.

La gran nevada del 22 de junio de 1918 permanece como uno de los fenómenos meteorológicos más extraordinarios de la historia argentina. Fue un episodio que interrumpió la rutina de una ciudad en plena transformación, dejó postales únicas y demostró que incluso en una región donde la nieve es excepcional, la naturaleza puede escribir capítulos imposibles de olvidar.

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Las nevadas registradas en el conurbano bonaerense

Fecha Registro 22 de junio de 1918 Nevó: Sí.Intensidad: Muy intensa. Julio de 1967 Nevó: Sí, en sectores aislados.Intensidad: Débil. 9 de julio de 2007 Nevó: Sí, en casi todo el AMBA.Intensidad: Intensa. 2012 Nevó: Sólo en algunos sectores.Intensidad: Muy débil/aguanieve.

La nevada del 9 de julio de 2007 continúa siendo la única que vivió la mayor parte de los habitantes actuales del conurbano bonaerense. Aquel fenómeno marcó un antes y un después por su magnitud y extensión, ya que la nieve cubrió calles, plazas, techos y vehículos en gran parte del Área Metropolitana de Buenos Aires, dejando imágenes que todavía hoy forman parte de la memoria colectiva.

Desde el punto de vista histórico, el antecedente más extraordinario sigue siendo la nevada del 22 de junio de 1918, considerada la más intensa registrada en la región. Entre ambos episodios transcurrieron 89 años, una muestra de lo excepcional que resulta este fenómeno meteorológico en el conurbano bonaerense.

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